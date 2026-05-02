Az Ice Spice főszereplője Wendy reklámjában a McDonald's vírusos harci videóját követően

Ice Spice Wendy új reklámjának sztárja a McDonald's vírusos harci videója nyomán.

Múlt hónapban, TMZ nyilvánosságra hozott CCTV felvételeket arról, hogy a bronxi rapper dühös összetűzésbe keveredett a nyilvánosság egyik tagjával, miközben a McDonald's egyik fiókjában ült Los Angelesben. A klipet később széles körben megosztották az interneten.

Az eset múlt hónapban (április 15.) történt, és a videón Ice Spice látható, amint egy fülkében ül a barátjával, amikor egy nő megkeresi őket, aki megpróbál leülni velük, és beszélgetni kezd velük.

Nemsokára a nő kinyújtja a kezét, hogy megütje Ice Spice-t, és dulakodás történik. Miközben a nyilvánosság tagjai megpróbálnak beavatkozni, Ice Spice átmászik a szomszédos bódékon, és követi a nőt kifelé.

Az incidens után az Ice Spice – aki híresen a konkurens gyorsétteremláncnál dolgozott, a Wendy's – fényt derített a helyzetre, megosztotta a videó szerkesztett változatát X-fiókjában, és ezt írta: „Ez a Wendy's-ben nem történne meg”.

Most a vírusos pillanatot kereskedelmi lehetőséggé változtatta, és szerepelt Wendy új hirdetésében, amely a cég pörgős csirkés szendvicsét népszerűsíti, és amelyet május 1-jén, pénteken osztottak meg.

„Hallottam, hogy Wendy's frissítette az OG fűszeres csirkés szendvicsét” – mondja a klipben. “Új fűszeres?!” Később a klipben ledobja Ice Spice becenevét, hogy „Ice Spicy” legyen, és az álnévnek megfelelő új láncot visel.

Új tetoválást is kap, miközben a háttérben a „Thootie” című kislemeze játszik. „Új, továbbfejlesztett fűszeres csirke, csak a Wendynél” – zárja tovább a klipet. „A fűszer felismeri a fűszert.” Nézze meg alább.

Az Ice Spice ügyvédje, Bradford Cohen a McDonald's incidenst követően közleményt adott ki, amelyben azt mondta: „Az ügyfelem elleni provokálatlan támadást jelentették az LAPD-nek, és minden módot meg fogunk követni annak érdekében, hogy az elkövetőket felelősségre vonjuk tetteikért, beleértve a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget is.”

„Azt is vizsgáljuk, hogy a helyszínt tehetjük felelőssé a megfelelő biztonság hiányáért” – tette hozzá Cohen.

Máshol Cardi B azzal fenyegetőzött, hogy megverte az Ice Spice-t egy kiszivárgott telefonhívásban, amely tavaly októberben jelent meg. „Mindent megmutatok!… A francba verem! Kiütöm a francba! (…) Megverem a seggét” – mondta a „WAP” rapper a klipben.

Julia Migenes adta az Ice Spice bemutatkozó albumát, az „Y2K!” egy háromcsillagos kritika 2024-ben, ami ezt írja: „Nem egy remekmű, amely elhallgattatja a gyűlölködőket, de valószínűleg nem is fékezi gyors felemelkedését. Az a villámgyors, amellyel az Ice Spice-t a közvélemény szeme elé állította, könnyen elfelejti, hogy még karrierje elején jár. Még van hely és idő, hogy felnőjön.”