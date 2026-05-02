A Cannes-i kritikusok hete: A Next Step Studio négy rövidfilmet készít, fiatal indonéz rendezők közreműködésével

A Cannes-i Kritikusok Hete, a fő Cannes-i Filmfesztivál mellett futó oldalsáv bemutatta azt a négy rövidfilmet, amelyeket a Next Step Studio kezdeményezéséhez készítettek négy fiatal indonéz rendezőtől.

A Next Step Studio első kiadása megszólaltatta őket azáltal, hogy rövidfilmeket írhatnak és rendezhetnek is. amelyet a 65. alkalommal megrendezett Kritikusok Hete keretében vetítenek.

A Next Step műhelymunka célja, hogy támogassa a fiatal tehetségeket a világ mozijában, és lehetővé tegye számukra, hogy rövidfilmről játékfilmre térjenek át. „A La Factory által a Directors' Fortnighton 2013 óta kezdeményezett koncepció folytatásaként a program támogatja az új hangok megjelenését a moziban szerte a világon” – közölték a Kritikusok Hete szervezői. „Minden évben más országban játszódik, és a helyi mozit emeli ki, nyolc feltörekvő rendezőt – négy helyi és négy nemzetközi – összehozva, hogy négy 15 perces rövidfilmet írjon és rendezzen.”

Az első 10 kiadás tajvani, chilei, finnországi, dániai, dél-afrikai, libanoni, tunéziai, öt balkáni ország, Észak-Portugália, a Fülöp-szigetek és az északkelet-brazíliai Ceará állam filmes tehetségeit vizsgálta. A programban több mint 80 filmes vett részt, és közel 50 első játékfilm készült.

Az idei kiadás producerei: Julia Evina Bhara, Amerta Kusuma és Dominique Welinski, a program létrehozója és kurátora, társproducere: Indra Sashi Kalanacitra, VMS Studio, Visinema Pictures, Navvaros, Entertainment, Poplicist Publicist, Salaya Yachts, Arungi Films, Plafilm Pro, Film, Arungi Jakarta tartományi kormánya és Indonéz Kulturális Minisztériuma az indonéziai, Kelet-Timor és az ASEAN francia nagykövetségével, valamint az Indonéziai Francia Intézettel együttműködve.

Íme egy pillantás a négy rövidfilmre, amelyeket a május 13-21-ig tartó cannes-i Kritikusok Hete keretében vetítenek.

Szent Tömeg

Rendezők: Reza Fahriyansyah (Indonézia) és Ananth Subramaniam (Malajzia)

Indonézia, Franciaország – 2025 – 16′ – nyelv: indonéz

Szinopszis: „Miután Ratna feltámad a halálból a temetése alatt, néma teste megmagyarázhatatlan gyógyulásokba kezd, és férjét, Arifot az egyre növekvő őrület vonakodó központjává változtatja. Ahogy a falusiak, az opportunisták és a vallási tekintélyek leszállnak, a hit és a kizsákmányolás összeütközik, és a csoda spirálja.”

Szereplők: Prilly Latuconsina, Yusuf Mahardika, Yudi Ahmad Tajudin, Arswendy Bening Swara

DOP: Vera Lestafa, Indonéz Filmművészek Társasága

Vágó: Carlo Francisco Manatad

Eredeti seb

Rendezők: Shelby Kho (Indonézia) és Sein Lyan Tun (Mianmar)

Indonézia, Franciaország – 2026 – 14′ – nyelv: indonéz

Szinopszis: „Édesanyjuk halála után egy testvérpár az ő irányítása által formált házban marad, és a bántalmazás és a gondoskodás egymásnak ellentmondó emlékeit tárgyalják. Ahogy a rituálé, a test és az emlékezet összefonódik, gyászuk egy mélyebb csapdába ejt, amely az ő távollétén túl is fennáll.”

Szereplők: Agnes Naomi, Omara Esteghlal, Vivian Idris

DOP: Vera Lestafa, Indonéz Filmművészek Társasága

Vágó: Carlo Francisco Manatad

Annisa

Rendezők: Reza Rahadian (Indonézia) és Sam Manacsa (Fülöp-szigetek)

Indonézia, Franciaország – 2025 – 14′ – nyelv: indonéz

Szinopszis: „Egy zsúfolt lakóparkban, Anissában egy vak tinédzser lány navigál a főként hangok által formált világban. Ahogy a környék nemzeti ünnepe kibontakozik körülötte, váratlan módot talál arra, hogy meghallja, és visszafoglalja helyét az őt körülvevő zajban.”

Szereplők: Choirunnisa Fernanda, Nazira C. Noer, Shakeel Fauzi

DOP: Faozan Rizal, Indonéz Filmművészek Társasága

Vágó: Carlo Francisco Manatad

Anyák Anyák

Rendezők: Khozy Rizal (Indonézia) és Lam Li Shuen (Szingapúr)

Indonézia, Franciaország – 2025 – 17′ – nyelv: indonéz

Szinopszis: „Nia (50) egy bántalmazó házasságban egy széttöredezett belső világban navigál, ahol a vágy, az emlékezet és a rituálék összefonódnak. Az egykori szeretővel való találkozás újra felébreszti az intimitást, de feltárja az erőszak és a csapdába ejtés tartósságát. Ahogy a valóság hallucinációban oldódik fel, végső, megfoghatatlan meneküléshez nyúl.”

Szereplők: Happy Salma, Asmara Abigail, Yudi Ahmad Tajudin

DOP: Deska Binarso, Indonéz Filmművészek Társasága

Vágó: Carlo Francisco Manatad