Az „Ink” végre találkozik a natív közönségével a Londoni Filmfesztiválon, és Jack O'Connellnek vannak gondolatai

Tinta elérte Londont.

Danny Boyle és sztárszereplői, Jack O'Connell és Guy Pearce vezetésével a BFI Londoni Filmfesztivál szőnyegére vonultak a brit premierre hétfő este, körülbelül egy hónappal a Velencei Filmfesztivál megnyitása után.

„Arra számítok, hogy a különbség érezhető lesz” – kezdte O'Connell, a film sztárja Bűnösök és 28 évvel később: A csonttemplomto A Hollywood Reporter arról, hogy végre tedd Tinta hazai közönsége előtt. „Ez egy londoni film. Ha itt nem működik, akkor sehol sem fog működni.”

A James Graham színpadi játékából adaptált film Pearce Rupert Murdochját ábrázolja, amint belép a brit újság színterébe, és megszerezte az akkoriban megbukott bulvárlapot. A Nap 1969-ben. Larry Lambot (O'Connell) bérelték fel szerkesztőnek, és a két szélsőjobboldali politikai tudósítást és a populista zűrzavart egyesítette, hogy a lapot a brit média sötét erőjévé változtassa. Murdoch levonná a tanulságokat A Nap és alkalmazza őket amerikai médiabirodalma felépítéséhez A New York Post és a Fox News.

O'Connell a Fleet Street füstös, mocskos újságírói epicentrumának hátterében azt mondta, hogy nem minősíti a hírhedt Lamb-et „rossz” személynek. „Szerintem túlságosan is ambiciózus volt” – mondta a sztár. „Azt hiszem, ez a fickó üldözőbe vett, vagy az újságok volt a rögeszméje, és azt hiszem, megszegett néhány szabályt az út során. És nem volt áldozatmentes, de igen, nem tartom őt egy kirívó rosszfiúnak.”

Pearce viszont elmondta THR nagyon szeretne találkozni Murdoch-al villásreggelire. Az ausztrál születésű médiamágnás szerepéről a következőket mondta: „Liz [Murdoch] elmondta, hogy az apja örült, hogy játszom vele, de nem tudom, hogy ez milyen mértékben. Nem igazán tudok erről beszélni, őszintén szólva. Lehet, hogy megnézi a filmet, és azt mondja: „Jaj! Jézus Krisztus, mire gondoltak?” Biztosan úgy gondolja, hogy a funkció „visszhangot fog kelteni” a brit főváros rajongói körében.

Boyle, igazgatója Trainspotting, Slumdog milliomos és 28 nappal későbbmondta a film egy szerves eredettörténetet mutat be, amely jelenlegi éghajlatunk szenzációhajhászásáról beszél. „Vitázni lehet arról, hogy ezt teljesen bevezették-e, vagy valami olyasmit tápláltak, ami bennünk rejtőzött” – mondta. THR. „De ez a kezdete a figyelemfelkeltő gazdaságnak, a „clickbait” gazdaságnak, a „Mi a következő lépés? Csúsztatás, továbblépés.” Ott van ennek a kezdete, a tűz kezdete, és most egy bozóttűz van körülöttünk, mindenhol. És nem tudom, hogy túl fogjuk-e élni… De ha meg akarod érteni, szerintem nagyon jó indoka van rá. [as] a hely, ahol kezdődött.”

Graham drámaíró egyetértett Boyle elemzésével, és ezt kifejtette Tinta mélyen brit alkotás. „Nagyon hiszem, hogy az angolság és a 60-as évek mélyére ásva az emberek Amerikában, Európában, mindenhol kapcsolódni fognak ehhez a történethez, amely lényegében arról szól, hogy a 60-as években egy bomlasztó embercsoport hogyan fordított meg valamit” – mondta. „[The Sun] volt a legrosszabbul eladott papír Angliában és [they] a világ legnagyobb példányszámban eladott lapjává tette, és úgy érzem, hogy az emberek ezt a technológiában és a Szilícium-völgyben jelenleg zajló eseményekhez, valamint a dolgok megtörésének, megzavarásának, kihívások elé állításának kultúrájához fogják kötni.” (Boyle valójában Lamb és Murdoch túlértékesítési teljesítményét hasonlította össze A Daily Mirror hogy „egy helyi kocsmacsapat legyőzi a Real Madridot.”)

Guy Pearce, aki Rupert Murdochot alakítja Danny Boyle #Ink című filmjében, azt mondja a #BFILondonFilmFestivalon, hogy komolyan gondolja a találkozót a médiamágnással. – Liz [Murdoch] azt mondta neki, hogy az apja örül, hogy játszom vele, de nem tudom, hogy ez milyen mértékben… Lehet, hogy megnézi… pic.twitter.com/MbX2zVMDuE – The Hollywood Reporter (@THR), 2026. október 12

A forgatókönyvíró így folytatta az egyedülálló vadállatról, a Fleet Streetről: „A világon egyetlen országnak sem volt egy utcája az újságokkal, ahol minden étterem, bár és kultúra található, és úgy érzem, hogy ennek gazdagsága és csábítása, de ennek a sajátosságnak a csúnyasága is nagyon vonzó az emberek számára szerte a világon.”

A brit sztár, O'Connell, aki Boyle-lal is együttműködött 28 évvel később filmeket, tréfásan azt mondta, hogy a rendező „elhallgatott” a következő közös projektjükről, bár elismerte, hogy „elválaszthatatlanok”. Az idei év melyik filmjében szeretett volna részt venni, a színész kacéran bevallotta, hogy ez Martin McDonagh CIA tragikomédiája lesz. Wild Horse Nine.

A 70. BFI Londoni Filmfesztivál október 7. és 18. között tart, és Andrew Scott könnyfakasztó című filmjének európai premierjével kezdődött. Elsinore. Az eddigi legcsillogóbb gálák közé tartozik Wild Horse Nine, Mesterséges, Papírtigris, Lehetséges szerelem, Bunker és La Bola Negra. Nézze meg THRA Screen Talks tudósítása az idei Londoni Filmfesztiválról, valamint Andrew Scott-tal, John Malkovich-cal, Javier Bardemmel, Naomi Ackie-vel, Ava DuVernay-vel, Cynthia Erivóval, Sofia Coppolával és Danny Boyle-lel beszélget.