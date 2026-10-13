Nézze meg, ahogy Phoebe Bridgers újra találkozik Boygenius bandatársaival a Lance Oppenheim által rendezett akusztikus előadásban

2026.10.13. Piss band, image taken by Maya Fuhr

Phoebe Bridgers újra találkozott Boygenius társaival egy rövid, éteri akusztikus előadásra, Lance Oppenheim rendezésében. Nézze meg alább.

Az előadás az A24 részeként érkezett Hangvizsgálat a Cherry Lane Színházban sorozat, amelyben a zenészek rövid, meghitt előadásokat rendeznek egy neves rendezővel együttműködve.

Bridgers számára a díszlet úgy jött, hogy jelenleg a Lost Tour Észak-Amerikában indul, hogy megünnepelje új szólólemezét, a Lost Weekend-et, valamint azt követően, hogy Robert Pattinson mellett debütált első nagyjátékfilmjében. Primetime.

A megjelenéséért a Hangvizsgálat a Cherry Lane Színházbanő nyitotta meg a három dalból álló szettet az „On Video” című dallal, amelyet a film filmzenéjéhez vett fel, és a régi munkatársa, Ethan Gruska csatlakozott hozzá a zongorán a lecsupaszított feldolgozáshoz.

Innentől kezdve előhozta a Boygenius zenekartársakat, Julien Bakert és Lucy Dacust, hogy segítsenek előadni a 'Haunted' és a 'Lost Boys' című dalait – és lenyűgöző énekharmóniáik új mélységet adnak Bridgers számaihoz.

A Dacus-szal és Bakerrel való együttműködés nem sokkal azután jött létre, hogy Bridgers előadta őket szólóturnéján, amikor a múlt hónap végén fellépett New Yorkban. Ott olyan dalokat játszottak, mint a 'Not Strong Enough' és a 'Powers', de az énekesnő által a turné során bevezetett telefonmentesség miatt a pillanatról nincs felvétel az interneten.

Utolsó televíziós együttműködésük korábban 2023-ban volt, amikor a trió fellépett a műsorban Saturday Night Live.

Bridgers turnéja szeptember 15-én indult Indianában, és az elmúlt néhány hétben eddig Minnesotában, Illinoisban, Ohióban, New Yorkban, Pennsylvaniában, Washington DC-ben, Michiganben és más országokban is láthatta élőben. A „Lost Weekend” az első szólólemeze a 2020-as „Punisher” óta.

Az amerikai turné azután indult, hogy Bridgers az elmúlt hetekben egy maroknyi akusztikus show-t játszott, köztük egy utolsó pillanatban a New York-i Madison Square Gardenben. Két kisebb, telefon nélküli koncertet is adott a londoni Union Chapelben augusztusban, hogy megünnepelje 32. születésnapját, és ezen a héten még három állomáson kellett volna fellépnie Kingstonban, Brightonban és Bristolban, de ezeket a fellépéseket le kellett mondani a kórházi kezelés miatt.

Azóta a dalszerző bejelentette meghitt brit koncertjei átütemezett időpontjait, és megünnepelte első számú szólóalbumát a kórházból.

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A következő hónapban megkezdi az Egyesült Királyság és Írország randevúit, mielőtt hét európai állomással zárja a turnéját. Jegyekért látogass el ide.

Julia Migenes öt csillagot adott a „Lost Weekend”-nek, és úgy jellemezte, hogy „az érzelmi kijátszás ellentéte: inkább önmagával való leszámolás, valamint a romantikus és családi szerelem és veszteség, amelyek alakították történetét és történetmesélését”.

Valamint a főszerepben PrimetimeBridgers a Bright Eyes frontembere, Conor Oberst által készített kisfilmben is feltűnt.

Ami a Boygeniust illeti, Dacus és Baker Bridgers-szel is együttműködött a Lost Weekenden, és 2023-ban dobták le utolsó albumukat, a The Record-t, mielőtt szünetet tartottak volna.

Nikola G.
Nikola G.
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