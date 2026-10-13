Nézze meg, ahogy Phoebe Bridgers újra találkozik Boygenius bandatársaival a Lance Oppenheim által rendezett akusztikus előadásban

Phoebe Bridgers újra találkozott Boygenius társaival egy rövid, éteri akusztikus előadásra, Lance Oppenheim rendezésében. Nézze meg alább.

Az előadás az A24 részeként érkezett Hangvizsgálat a Cherry Lane Színházban sorozat, amelyben a zenészek rövid, meghitt előadásokat rendeznek egy neves rendezővel együttműködve.

Bridgers számára a díszlet úgy jött, hogy jelenleg a Lost Tour Észak-Amerikában indul, hogy megünnepelje új szólólemezét, a Lost Weekend-et, valamint azt követően, hogy Robert Pattinson mellett debütált első nagyjátékfilmjében. Primetime.

A megjelenéséért a Hangvizsgálat a Cherry Lane Színházbanő nyitotta meg a három dalból álló szettet az „On Video” című dallal, amelyet a film filmzenéjéhez vett fel, és a régi munkatársa, Ethan Gruska csatlakozott hozzá a zongorán a lecsupaszított feldolgozáshoz.

Innentől kezdve előhozta a Boygenius zenekartársakat, Julien Bakert és Lucy Dacust, hogy segítsenek előadni a 'Haunted' és a 'Lost Boys' című dalait – és lenyűgöző énekharmóniáik új mélységet adnak Bridgers számaihoz.

A Dacus-szal és Bakerrel való együttműködés nem sokkal azután jött létre, hogy Bridgers előadta őket szólóturnéján, amikor a múlt hónap végén fellépett New Yorkban. Ott olyan dalokat játszottak, mint a 'Not Strong Enough' és a 'Powers', de az énekesnő által a turné során bevezetett telefonmentesség miatt a pillanatról nincs felvétel az interneten.

Utolsó televíziós együttműködésük korábban 2023-ban volt, amikor a trió fellépett a műsorban Saturday Night Live.

Bridgers turnéja szeptember 15-én indult Indianában, és az elmúlt néhány hétben eddig Minnesotában, Illinoisban, Ohióban, New Yorkban, Pennsylvaniában, Washington DC-ben, Michiganben és más országokban is láthatta élőben. A „Lost Weekend” az első szólólemeze a 2020-as „Punisher” óta.

Az amerikai turné azután indult, hogy Bridgers az elmúlt hetekben egy maroknyi akusztikus show-t játszott, köztük egy utolsó pillanatban a New York-i Madison Square Gardenben. Két kisebb, telefon nélküli koncertet is adott a londoni Union Chapelben augusztusban, hogy megünnepelje 32. születésnapját, és ezen a héten még három állomáson kellett volna fellépnie Kingstonban, Brightonban és Bristolban, de ezeket a fellépéseket le kellett mondani a kórházi kezelés miatt.

Azóta a dalszerző bejelentette meghitt brit koncertjei átütemezett időpontjait, és megünnepelte első számú szólóalbumát a kórházból.

A következő hónapban megkezdi az Egyesült Királyság és Írország randevúit, mielőtt hét európai állomással zárja a turnéját. Jegyekért látogass el ide.

Julia Migenes öt csillagot adott a „Lost Weekend”-nek, és úgy jellemezte, hogy „az érzelmi kijátszás ellentéte: inkább önmagával való leszámolás, valamint a romantikus és családi szerelem és veszteség, amelyek alakították történetét és történetmesélését”.

Valamint a főszerepben PrimetimeBridgers a Bright Eyes frontembere, Conor Oberst által készített kisfilmben is feltűnt.

Ami a Boygeniust illeti, Dacus és Baker Bridgers-szel is együttműködött a Lost Weekenden, és 2023-ban dobták le utolsó albumukat, a The Record-t, mielőtt szünetet tartottak volna.