Billy Corgan, a Smashing Pumpkins játékosa az elmúlt 30 év „legbefolyásosabb” dobosának nevezte a Blink-182-es Travis Barkert.

Billy Corgan a Smashing Pumpkinsból az elmúlt 30 év legbefolyásosabb dobosaként üdvözölte a Blink-182-es Travis Barkert.

Barker volt a legújabb vendég Corgan podcastjában A csodálatos többiek szerdán (október 14-én), a páros megvitatja zenei hátterüket, dobtechnikájukat és Barker felépülését a 2008-as, majdnem halálos repülőgép-balesetből.

A beszélgetés során Corgan azt mondta vendégének: „Szerintem te vagy az elmúlt 30 év legbefolyásosabb dobosa.”

„Több népszerű dobosra voltál hatással az elmúlt harminc évben, mint bármelyik dobosra, akit el tudok képzelni” – folytatta. „Amikor rockról/alternatíváról beszélünk, valami a játékmóddal kapcsolatban felszabadította ezt a másfajta játékmódot.

„Azt hiszem, a power pop vagy a rock dobok közvetlenül tőled származnak, mert előtted nem játszottak így, utánad pedig szinte mindenki úgy játszik, mint te.”

Barker láthatóan megdöbbent a dicsérettől, és így válaszolt: „Ez nagyon sokat jelent. Igen, úgy értem, nem is tudom, mit mondjak.”

A továbbiakban elmagyarázta, hogyan alakult ki jellegzetes stílusa a hatások széles skálájából, és úgy jellemezte, hogy „csak ez a furcsa keveréke mindannak, amin nevelkedtem”.

Említette Buddy Rich jazzdobost, a The Meters és a Mötley Crüe Tommy Lee funk grooveit, valamint Corgan saját bandatársát, Jimmy Chamberlint és Dennis Chamberst.

„Még Tommy Lee is, mintha egy dobost látni a banda élvonalában… Olyan sok nagyszerű dobos volt” – mondta, majd hozzátette: „Gyermekként az Animal from the Muppets volt a legnagyobb hatással rám.”

Az interjú egy másik részében Barker a 2008-as repülőgép-szerencsétlenség következményeire gondolt, amelyben négy ember meghalt, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. A dobos elárulta, hogy az újra zenélés kulcsfontosságú része volt a felépülésének, még akkor is, amikor a sérülései még gyógyultak.

„Ez volt az első dolgom, amikor kiértem az égési sebek központjából” – emlékezett vissza. „Tulajdonképpen nem mondtam el Dr. Grossmannak, az égési seborvosomnak… Egyenes lövöldözős volt, és azt mondta, hogy „nem tudom, hogy fog-e még dobolni”.

A dobos élményeit tárták fel a dokumentumfilmben Travis Barker: Hangosabb, mint a félelemamely augusztusban jelent meg, és az életét, karrierjét és a balesetből való felépülését vizsgálta.

Barker 2021-ben, 13 évvel a baleset után tért vissza a repüléshez, korábban elkerülte a légi közlekedést a trauma miatt.

Az év elején elárulta, hogy a Blink-182 egy új albumon dolgozik a 2023-as visszatérő albumuk, a One More Time… nyomán.

A zenekar bensőséges privát show-t is játszott Kaliforniában a hónap elején, és egy sor európai fellépést jelentett be 2027-re.

Eközben Corgan nemrégiben fejezte be a brit és európai koncertek sorozatát, a Smashing Pumpkins 1995-ös Mellon Collie And The Infinite Sadness című albumát ünnepelve, 60 fős zenekarral újragondolva a lemezt.

Elindult A csodálatos többiek 2025 februárjában, és azóta olyan vendégeket fogadott, mint Courtney Love, Melissa Auf der Maur és Chelsea Wolfe.