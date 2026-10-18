Ez a sci-fi a Csillagok háborúját akarta lenyomni 1979-ben és a stúdió addigi legdrágább filmje lett amelyet ma alig ismernek

2026.10.18.

A hetvenes évek végén a stúdiók lázasan keresték a következő nagy űrmesét. A piacon tombolt a Csillagok háborúja-láz, és minden nagyobb vállalat saját válasszal készült. Volt köztük egy merész, sötét tónusú vállalkozás, amely egykor rekordösszegű költségvetést kapott, ma mégis csak kevesek kedvence. A film nem akart egyszerűen trendet lovagolni: egy sajátos, komor hangulatú űroperát kínált.

Sokan ma már csak legyintenek, pedig ez a mű tele volt zsigeri ötletekkel, ambícióval és látványos iparművészettel. “Komor, elegáns űrballada” – talán így lehetne röviden jellemezni. És még valami: ez lett a stúdió akkori legdrágább dobása, egy kísérlet, amely a korszak kapuján próbált berobbanni.

Miért volt különleges a korszak?

A hetvenes évek vége az új mitológiák ideje volt. A közönség hirtelen új univerzumokat akart, hősöket, akik a vásznat betöltik, és technikát, amelyre a nézők csak áhítattal néznek. A stúdiók sorra fejlesztettek, kísérleteztek, és sosem látott pénzeket mozgattak.

Ebben a környezetben egy hagyományosan családbarát brand úgy döntött, hogy komorabb, felnőttesebb hangnemmel próbálkozik. “Nem másolat, hanem alternatíva” – ezt sugallta a koncepció, és ezt tükrözte a markáns, baljós atmoszféra is.

A Disney űrutazása: A fekete lyuk

A film, amelyről szó van, a Disney 1979-es A fekete lyuk című sci-fije. Egy kutatóűrhajó legénysége egy elhagyatott, titokzatos csillaghajóra bukkan egy fekete lyuk peremén. A fedélzeten egy zseniális, ám megszállott tudós uralkodik, és úgy tűnik, hogy a hajó “legénysége” valami egészen más, mint aminek látszik.

A történet egyszerre filozofikus és gótikus, tele rideg folyosókkal, vörösen izzó robotokkal és a létezés határait feszegető képsorokkal. “Az űr nem csak kaland, hanem ítélet” – sugallják a képek, amelyek a fekete lyuk peremén lebegő létbizonytalanságot festik meg.

Pénz, technika, kockázat

A fekete lyuk a maga idejében a Disney legdrágább produkciója volt. A költségvetés az addigi vállalati rekordot döntötte, miközben a stúdió házon belül fejlesztett új trükktechnikákat és kamerarendszereket. A lenyűgöző matte-festmények és a miniatűr modellek ma is erőteljes, kézzelfogható varázst adnak a látványnak.

A címeknél alkalmazott korai, számítógéppel generált grafika különleges, hipnotikus nyitányt teremt. John Barry zenéje mélyen zengő, elegáns tételekkel húzza alá a baljós történetet, ami a csillagközi némaságban szinte templomi szertartásnak hat.

Hangulat, amely nem akart engedni

A film bátran vállalta a lassúbb, meditatív tempót. A díszletek fémes hidegsége, a monomániás főgonosz figurája és a drámai végjáték együtt egy olyan élményt ad, amely inkább rémálomszerű utazás, mint hősies diadalmenet. “Ezt a sötétséget nem lehet csak úgy elfújni” – suttogja minden képkocka.

Miközben a közönség kalandot és pörgést vágyott, ez a film inkább kérdezni, borzongatni és elmélkedtetni akart. A kettősség bátor, de üzletileg kockázatos iránytűnek bizonyult.

Miért halványult el?

A bemutató idején a sci-fi piac már telítettebb, a várakozások pedig más irányba billentek. A film hangvételét sokan túl komornak, ritmusát túl szertartásosnak érezték. A marketing ugyan nagyot vállalt, de a nézők egy része nem erre az ízre volt kihegyezve.

Idővel a mozi kultstátuszt szerzett, de sosem vált tömegének zarándokhelyévé. Az újabb generációknak egyszerűen nem volt kéznél, és a katalóguscímek között könnyen elveszett.

Mit érdemes ma nézni benne?

A szinte tapintható, kézműves látványvilág mélysége és a festett űrpanorámák időtlen szépsége .

és a festett űrpanorámák időtlen . John Barry komor, elegáns zenéje , amely a képek alatt sötét szívverésként pulzál.

, amely a képek alatt sötét pulzál. A filozofikus finálé bátor, allegorikus képei , amelyek a jó és rossz határmezsgyéjén táncolnak.

, amelyek a jó és rossz táncolnak. A felnőttes Disney-kísérlet ritkasága, amely előkészítette a stúdió későbbi, merészebb lépéseit.

Szereplők, akik arcot adnak a rémálomnak

A megszállott kutatót alakító karizmatikus jelenlét és a legénység visszafogott, emberi feszültsége erősen húzza a filmet. A kiszolgáltatottság és a kíváncsiság kettőssége minden dialógusban visszhangzik. A robotok – különösen a pengekarú rémség – a korszak egyik legemlékezetesebb mechanikus fenyegetése.

“Ember és gép között nem az acél a fal, hanem a lélek űrje” – ezt az érzést közvetíti minden, a fedélzeten elhangzó suttogás és fémes csikorgás.

Örökség és visszhang

A film hatása csendes, de mély rétegekben dolgozik. Későbbi sci-fik visszhangozzák a komor esztétikát, a lassú lebegést és a kozmikus borzongást. A stúdió számára pedig mérföldkő volt: az első PG-besorolású Disney-filmként új irányt jelölt, és bebizonyította, hogy a “családi” logó alatt is lehet sötétebb, felnőttesebb mesét mesélni.

Ha ma elővesszük, egy különös, hipnotikus kapszulát találunk: egy filmet, amely nem a zajban, hanem a csendben akar nagy lenni. Nem mindenki számára készült, de aki átadja magát a lassan örvénylő világnak, azt a fekete lyuk peremén még mindig ott várja a nagy, baljós ismeretlen.