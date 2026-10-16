Daisy Edgar-Jones elárulta, hogy „kissé süket” lehet az egyik fülében a „Twisters” forgatása után

Twisters maradandó hatással volt Daisy Edgar-Jonesra, de nem feltétlenül úgy, ahogy szerette volna.

A Jake Shane egyik legutóbbi epizódjában Therapuss A színésznő egy podcastban elárulta, hogy a Lee Isaac Chung által rendezett 2024-es akció-kaland-thriller forgatása után „kissé süket” lehet az egyik fülére.

„Azt hiszem, még mindig kissé süket vagyok a bal fülemre, mert olyan sok törmelék és szél fújt be éles bal oldalról” – mondta. „Szeles forgatás volt. Eléggé ironikus, mert Oklahomában forgattunk, és gyakran le kellett állítani a forgatást egy szélvihar miatt, hogy aztán újra létrehozhassunk egy szélvihart, miután elmúlt. Vad élmény volt.”

Twistersamely önálló folytatásként szolgált, csaknem két évtizeddel 1996 után jelent meg Twister. A film Kate Cartert (Edgar-Jones), egy nyugdíjas tornádóüldözőt és meteorológust követte, akit meggyőznek, hogy térjen vissza Oklahomába, hogy új csapattal és új technológiákkal dolgozzon. Ott találkozik Tyler Owensszel (akit Glen Powell alakít), egy tartalomkészítővel, aki közzéteszi viharhajtó kalandjait.

A Értelem és érzékenység A sztár határozottan nem félt beszállni az akcióba, mondta korábban A Hollywood Reporter hogy a forgatás után „kicsit rabja” lett a mutatványozásnak Twisters.

„Annyira nehéz volt a kaszkadőr, és soha nem csináltam igazán megfelelő mutatványokat, ezért annyira kíváncsi voltam, hogyan fognak elérni sok akciósorozatot, de most egy kicsit függő vagyok, megvan a hiba” – mondta Edgar-Jones 2024-ben. „Annyira szórakoztató volt. Úgy értem, volt egy fenomenális kaszkadőrosztályunk, amely a legtöbbet segítette a biztonságban. A mutatványokat valahogy megtépázta a szél, az eső és a törmelék, így mindenképpen érdekes forgatási élmény volt.”