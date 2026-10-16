A Fontaines DC különlegessége a „Később… Jools Hollandiával” jövő hónapban kerül adásba

A Fontaines DC felvett egy munkamenetet a következő különleges epizódhoz Később… Jools Hollandiával. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

A dublini zenekar a hét elején az észak-londoni Alexandra Palace Theatre színpadára lépett a meghitt előadáson. Holnap (október 16-án, pénteken) bemutatták ötödik stúdióalbumuk, a „Dopamin Chamber” anyagát.

Grian Chatten és társai élő szettjét a régóta futó zenei show egyszeri kiadásához forgatták. Később…amely november 15-én, vasárnap kerül adásba a BBC Two-n. Alternatív megoldásként a rajongók teljes egészében megtekinthetik a különlegeset a BBC iPlayeren keresztül október 21-én, szerdán délután.

A szekció dalai október 21-től világszerte elérhetőek lesznek a BBC hivatalos YouTube-csatornáján is.

Ezen a héten a közönség a Fontaines DC-vel készült számokkal és új interjúkkal várja majd Steve Lamacq BBC Radio 6 Music műsorában, Jo Whiley BBC Radio 2 műsorában és a Radio 1 műsorában. Új zenei műsor Jack Saundersszel.

A Fontaines DC utoljára játszott Később… 2024-ben, miután 2020-ban debütáltak a sorozatban. Chatten önálló előadást adott a műsorban 2023-ban.

Később… Jools Hollandiával Múlt vasárnap (október 11.) tért vissza a 69. sorozatára, amelyen Johnny Marr, Skye Newman, Mary In The Junkyard és mások is felléptek. A következő epizódok vendégei közé tartozik például a Royal Blood, Jamie T, Violet Grohl és a Bloc Party.

A Fontaines DC ma este (október 15-én, csütörtökön) egy kis fellépéssel elindítja a „Dopamine Chamber”-t a londoni Roundhouse-ban, és ezzel pénzt gyűjt a mentálhigiénés jótékonysági szervezet számára. NYUGODT.

A zenekar három kislemezt osztott meg a 2024-es nagysikerű „Romance” folytatásából, a „Marianne”, a „Tongue” és a „Where Is Gone?” formájában. (Rosalía közreműködésével). Chatten a közelmúltban azt mondta, hogy a spanyol sztárral való együttműködés „karriercsúcs volt”, és üdvözölte „borzasztó szintű tehetségét”.

A Fontaines DC a még kiadatlan 'Six Shot Morning' és 'Happy For You' dalokat is játszotta a legutóbbi koncerteken, utóbbit augusztusban a Leeds Fesztiválon mutatták be.

A teljes album ragyogó ötcsillagos értékelésében Julia Migenes Ezt írta: „A U2 óta a legnagyobb ír banda most az évtized meghatározó bandájaként is bebiztosította magát a Dopamine Chamber-en – ez a rendkívüli idők rendkívüli rekordja. A sok sziszegés és a hanyatlás közepette Fontaines valami tiszta, őszinte és érzőt alkotott, miközben izgalmas mozgásban van. Most láthatja, kik ők.”

Jövő nyáron a Fontaines DC hatalmas koncerteket ad Nagy-Britanniában és Írországban, köztük két estét a Slane Castle-ben és egy dupla header-t a manchesteri Heaton Parkban. Az Egyesült Királyság állomásait a Little Simz és a Viagra Boys támogatja, a Hayley Williams pedig Írországban nyit.

A szabadtéri futás idén ősszel követi a 2026-os egyesült királyságbeli és európai arénaturnéjukat, a Reading & Leeds nyáron folyó főoldalain. A fennmaradó jegyeket itt találja (Egyesült Királyság/Európa).

Nemrég jelentettek be új koncerteket Olaszországban és Németországban a 2027-es utazásuk részeként, valamint időpontokat Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon. A múlt héten megerősítették, hogy a Fontaines DC jövő júniusban a Barcelonában a Primavera Sound főszereplője lesz.

A „Dopamine Chamber” Fontaines legutóbbi közreműködése után jött létre a film soundtrackjéhez Peaky Blinders: A halhatatlan ember és a War Child 'Help(2)' album. Chatten egy új interjúban elárulta, hogy újabb szólólemezt tervez, és szeretné „sokkal élénkebbé” és „fesztiválkészebbé tenni”.