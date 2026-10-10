Egy magyar operatőr fényképezte minden idők egyik legnagyobb sci-fijét és Oscart kapott érte

2026.10.10.

Van, hogy egy egész világ újra megtanulja, hogyan kell az égre nézni – és ezt egy magyar kéz, egy magyar szem tanítja meg neki. A csillagok közé vezető út néha sárból, esőből, füstből és makacs kitartásból épül, ahol a fény nem csupán világít, hanem mesél is. „A fény legyen a főszereplő” – hangzik a tétel, amelyből egy korszak képi nyelve sarjad.

A hetvenes évek végén sokan először érezték, hogy a sci-fi nemcsak jövő, hanem hit is: hit az ámulatban, a csendben, az ismeretlen iránti tétova közeledésben. „Nem csupán látni akarjuk az ismeretlent, hanem érezni” – mondaná bármelyik rajongó, aki a vászonról visszaverődő fény melegében ülve megértette, mit jelent a remény.

Ki volt ő?

Szegeden született, a forradalom tüzét a szemében, a felvételeit a táskájában vitte tovább a világba. A budapesti filmfőiskolán tanult, majd 1956 után barátjával együtt a túlélés és az alkotás vágyát Amerikába vitte. Ott, ahol a stúdiók nagyok, a díszletek magasak és a szabályok rugalmasak, újra kellett tanulnia mindent – csak a fény maradt ugyanaz.

A hatvanas–hetvenes évek fordulóján a „New Hollywood” szabadsága úgy simult rá, mint köd a hegyekre. Altman, De Palma, Cimino – nevek, amelyekhez a magyar kézjegy finom, mégis makacs vonalakat tett hozzá. „A kamera akkor őszinte, ha teret ad a sötétnek is” – mondogatják a műhelyekben, és ez lett az ő védjegye: a merész árnyékok, a szenvedélyes ellenfények, a valóság és álom közti pára.

Egy égi találkozás, amely mindent megváltoztatott

A történet középpontjában nem pusztán űrhajók álltak, hanem a kíváncsiság emberi arca, amelyet lámpák, reflektorok és füst oszlopai rajzoltak át. A trükk az volt, hogy a fényt „megszilárdította”: párában, szikrában, porban, hogy a csoda valóban testet öltsön. A hátulról betörő sugarak nem csak tárgyakat, hanem érzelmeket kontúroztak.

A többmenetes expozíciók, a precíz maszkolás, a praktikus fényforrások bátor használata mind azt szolgálta, hogy a néző „beléphessen” a képbe. Éjszakákon át tartó forgatások, gigantikus fényhidak, finom színszűrők és türelmet próbáló időzítések – ez volt az ára annak, hogy a vászon egyetlen lélegzetvétele alatt egyszerre legyen hihető és szentszerű.

Amikor eljött a pillanat, és az Akadémia a legjobb operatőri munkát díjazta, nemcsak egy film nyert, hanem egy látásmód. A magyar gyökerekből táplálkozó, de a hollywoodi műhelyekben izmosodó szemlélet hirtelen a világ nyelvévé vált.

Miért számít ma is?

Mert megtanította, hogy a sci-fi nem a távoli galaxisok díszlete, hanem a bennünk zizegő csoda. Mert a fény nem illusztráció, hanem szereplő, aki belép a szobába, és megváltoztatja a hangot. Mert az ismeretlen nem ellenség, hanem egy kérdés, amelyre a kép ad választ.

Nézd meg a ma készült nagy űreposzokat, és látod a hagyományt: a ködbe vágott sugarak, a peremfények, a textúrázott sötét még mindig beszél. Nem utánzás ez, inkább örökség: „A fény a történet láthatatlan szereplője” – és ez a mondat ma is igaz.

Magyar szem a hollywoodi horizonton

A magyar filmes iskola szívóssága és a mesteremberek alázata tette lehetővé, hogy egy operatőr ekkora nyomot hagyjon. Az évek során együtt írt a korszak legjobb rendezőivel, miközben megmaradt annak, aki volt: fotográfus, aki a valóságból indul ki, és a mítoszig jut.

1956-ban a forradalom képei szólnak belőle; ezekkel menekült, és ezekből tanult .

szólnak belőle; ezekkel menekült, és ezekből . A hetvenes évek amerikai új hullámában a természetes fény , az atmoszférikus lágyság és a bátor ellenfény lett a jele.

, az atmoszférikus lágyság és a bátor lett a jele. Egy korszakos sci-fivel elhozta az Oscart, és vele együtt a magyar operatőri iskola hírnevét.

Fény, amely hazatalál

A díjak csillogása elmúlhat, de a képek emlékezete marad. Szegeden ma már nemcsak szülővárosként, hanem filmes zarándokhelyként is emlegetik: a nevét viselő fesztivál a magyar és nemzetközi tehetségek találkozója. Itt a fény nem protokoll, hanem beszélgetés a vászonnal.

A műhelytitok végül egyszerű: keresni azt a pontot, ahol a technika és az érzelem összeér. Nem a legtöbb lámpa, hanem a legjobb indok számít. Nem a trükk kedvéért a trükk, hanem azért, hogy a néző szívében egy pillanatra kitáguljon a csend, és helyet kapjon benne valami új.

„A kamera akkor lát jól, ha a szív is fókuszban van” – mondjuk halkan, amikor kilépünk a moziból. És ha egy éjszaka az ég peremén valami fény csillan, tudjuk: valahol egy magyar operatőr már előkészítette hozzá a helyszínt. A többi csak idő, türelem, és az a bizonyos, makacs, reménykedő fény.