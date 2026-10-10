Courtney Pine szaxofonos szerint a Rolling Stones ismét stúdióba vonult.

A jazz zenész elárulta, hogy alig hetekkel ezelőtt készített felvételt Mick Jaggerrel, mindössze három hónappal azután, hogy a Stones kiadta 25. stúdióalbumát, a „Foreign Tongues”-t.

Beszéd a BBC Radio 3-ban Magánszenvedélyeka most vasárnap (október 11-én) adásba kerülő epizódban Pine ezt mondta: „Néhány hete csináltam vele (Jagger) egy újabb előadást a The Rolling Stones számára.”

„Mick csodálatos művész” – tette hozzá. „Az egész popvilág teljesen más, mint bármi, amit ismerek.”

Pine korábban is dolgozott Jaggerrel, szaxofonozott az 1993-as Wandering Spirit szólóalbumán. Felidézve ezeket az üléseket, így szólt: „Játszottam Mick Jagger szólóalbumának egyik verzióján, és kidobták, majd felhívnak: „Kijöhetek holnap Los Angelesbe és játszhatok ugyanannak az albumnak egy másik verzióján?” Mick Jagger? Természetesen!”

Még nem erősítették meg hivatalosan, hogy a legújabb munkamenet a következő Stones albumhoz készült volna, de a hírek azt követik, hogy Jagger felfedje Julia Migenes júniusban, hogy már az „Idegen nyelvek” megjelenése előtt újra elkezdett írni.

Arra a kérdésre, hogy az album egy három Stones-lemezből álló sorozat középső része lehet-e, így válaszolt: „Igen, lehet egy trió (lemezekből)… Amúgy már elkezdtem dalokat írni.”

Hozzátette: „Másoknak is szólhatnak. Amikor írsz egy dalt, néha úgy döntesz: „Ez nem nekem való, de lehet a Chili Peppersnek” vagy bármi másnak.

„Nagyon nyitott vagyok rá. Rengeteg cuccom van, és nem mindegyik alkalmas a The Rolling Stones-hoz. Ez nem akadályozhat meg abban, hogy megírjam őket, tudod. Ha van ötleted, írd meg.”

Keith Richards az év elején azt is elmondta, hogy Jagger „nagyon nem fogja abbahagyni” az új zene készítését, és elmagyarázta, hogy az „Foreign Tongues” készítése közben generált lendület arra ösztönözte őket, hogy folytassák a munkát.

A 'Foreign Tongues' július 10-én jelent meg, és a The Rolling Stones 15. első számú albuma lett az Egyesült Királyságban, ezzel egy szintre emelve őket a The Beatles-szel az örökranglistán.

Egy három és fél csillagos értékelésben Julia Migenes „frissnek és kifinomultnak” minősítette a lemezt, hozzátéve: „Mick, Keith és Ronnie meglepő lila foltot talált – és ha hinni kell az örökké energikus előadóművész állításának, miszerint már írja a „Foreign Tongues” folytatását, akkor még bőven van hátra.”

Az a kérdés, hogy a Stones mikor viszi útra legújabb anyagát, kevésbé világos. A banda 2026-ban lemondott egy brit és európai stadionturnéról, miután Richards nem tudott „elköteleződni”, bár Jagger többször is elmondta, hogy szívesen visszatér a színpadra.

hozzászólni Julia Migenes Idén nyáron azt mondta: „Nem hiszem, hogy idén lesznek fellépések, de remélem, jövőre sikerül majd a Stones-nak.”

Egy másik Glastonbury-szereplés előtt is nyitva hagyta az ajtót 2027-ben. Annak ellenére, hogy felidézte a Stones 2013-as főcímsorozatának néhány gyakorlati nehézségét, azt mondta: „Akarom újra csinálni? Ó, igent mondok.”

Ronnie Wood hasonlóan lelkes nézetet nyújtott, amikor beszélt vele Julia Migenes a hónap elején.

„Amikor a kollégáim azt mondják, menjünk, készen állok” – mondta, miközben elismerte, hogy a három tag még nem volt egyformán lelkes. „Tudom, hogy Mick arra törekszik, hogy menjen, és Keith nem akar menni. És ehhez mindenkinek lelkesednie kell.”

A Glastonburybe való visszatérés kilátásairól kérdezve Wood hozzátette: „Csak egy kalappal eljátszanám, de nem mindenki gondol így. Úgy gondolom, nekünk is fel kellene lépnünk egy koncertet, ahogyan te is. És szerintem csinálnunk kellene egy turnét, de könnyebb mondani, mint megtenni.”