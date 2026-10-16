James McAvoy elárulja, melyik film fizetett neki „bolond” maradékot

2026.10.16. James McAvoy in

James McAvoy őszintén beszél a fizetéssel kapcsolatban, beleértve azt is, hogy melyik projektben fizették ki neki a maradékot.

Egy nemrégiben készült interjú során a Boldog Szomorú Confused podcastban a színész elismerte, hogy bár a fennmaradó jövedelme általában nem egyenletes, ezt nem mondhatja el M. Night Shyamalan rendező 2016-os filmjéről. Hasított.

„Az egyetlen, aki igazán következetesen fizet nekem Hasított„- mondta Josh Horowitz műsorvezető. „Nos, azt hiszem, 6 millió dollárból készült, vagy valami ilyesmi. És mondjuk 30 dollárt költöttek [million] reklámozzuk, és az első hétvégén 40 dollárt kerestünk [million].”

„Tehát nyereségben voltunk. Tehát az első maradék csekkünk az első hétvége végén érkezett. Hülyeség volt” – tette hozzá McAvoy.

Hasított három lányt követ, akik megpróbálnak megszökni, miután egy férfi (McAvoy) elrabolta őket, 23 különböző személyiséggel. 2016-ban is megismételte a szerepet Üveg.

A Engesztelés A színész Shyamalant dicsérte, mondván, hogy „sok szempontból szuperokos”.

„Amit elvettem tőle, az a felkészültsége volt, mert tudod, hogy ő készítette azt a filmet és Üveg hihetetlenül szerény költségvetéssel, és nagyon koncentrált” – mondta, hozzátéve, hogy a filmrendező maximalizálta a forgatási idejét azzal, hogy „hihetetlenül jól felkészült” és „kommunikált”[ing] a legénységgel.”

Míg McAvoy élvezte a maradékokat Hasítottazt is bevallotta, hogy „nem kap túl sok pénzt tőle [2008’s] Wanted.”

„Mindig is van egy jó hátulja, és van néhány a szerződésében, itt van hátul és ott. Nagyon ritkán látok bármit is” – tette hozzá. „Itt pár száz fontért kapsz páratlan csekket, vagy néha 25 centes csekket, és úgy gondolod, hogy szó szerint többe kerül ennek feladása, mint nekem, hogy ellenőrizzem.”

Nikola G.
Nikola G.
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