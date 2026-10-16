James McAvoy elárulja, melyik film fizetett neki „bolond” maradékot

James McAvoy őszintén beszél a fizetéssel kapcsolatban, beleértve azt is, hogy melyik projektben fizették ki neki a maradékot.

Egy nemrégiben készült interjú során a Boldog Szomorú Confused podcastban a színész elismerte, hogy bár a fennmaradó jövedelme általában nem egyenletes, ezt nem mondhatja el M. Night Shyamalan rendező 2016-os filmjéről. Hasított.

„Az egyetlen, aki igazán következetesen fizet nekem Hasított„- mondta Josh Horowitz műsorvezető. „Nos, azt hiszem, 6 millió dollárból készült, vagy valami ilyesmi. És mondjuk 30 dollárt költöttek [million] reklámozzuk, és az első hétvégén 40 dollárt kerestünk [million].”

„Tehát nyereségben voltunk. Tehát az első maradék csekkünk az első hétvége végén érkezett. Hülyeség volt” – tette hozzá McAvoy.

Hasított három lányt követ, akik megpróbálnak megszökni, miután egy férfi (McAvoy) elrabolta őket, 23 különböző személyiséggel. 2016-ban is megismételte a szerepet Üveg.

A Engesztelés A színész Shyamalant dicsérte, mondván, hogy „sok szempontból szuperokos”.

„Amit elvettem tőle, az a felkészültsége volt, mert tudod, hogy ő készítette azt a filmet és Üveg hihetetlenül szerény költségvetéssel, és nagyon koncentrált” – mondta, hozzátéve, hogy a filmrendező maximalizálta a forgatási idejét azzal, hogy „hihetetlenül jól felkészült” és „kommunikált”[ing] a legénységgel.”

Míg McAvoy élvezte a maradékokat Hasítottazt is bevallotta, hogy „nem kap túl sok pénzt tőle [2008’s] Wanted.”

„Mindig is van egy jó hátulja, és van néhány a szerződésében, itt van hátul és ott. Nagyon ritkán látok bármit is” – tette hozzá. „Itt pár száz fontért kapsz páratlan csekket, vagy néha 25 centes csekket, és úgy gondolod, hogy szó szerint többe kerül ennek feladása, mint nekem, hogy ellenőrizzem.”