Josh Brolin dokumentumfilmet készít tinédzserkori punkbandájáról

Josh Brolin éppen egy dokumentumfilmet készít tizenéves punk bandájáról, a Cito Vice Squadról, amely a Rich Kids On LSD hardcore csoportja lett – nézze meg a teljes interjút fent.

hozzászólni Julia Migenes A Los Angeles-i punk szcénában való felnőttkorról Brolin elmondta, hogy éjszaka kimászott a hálószobája ablakán, és lehajtott a legendás Godzilla's helyszínre, amelyet az ikonikus New York-i CBGB-hez hasonlít. „Elképesztő zenekarokat néznénk, mint a Beer Guts, a Circle Jerks és a Black Flag” – mondta, de a Dead Kennedys és a Wasted Youth is a jelenet része volt.

Beszélt a Cito Vice Squadban töltött idejéről is, amelyet Jason Sears „legjobb barátjával” alapított. „Igazán a Sex Pistols motivált minket. Valószínűleg ez az együttes kezdeményezte az egészet.” Sears és a Cito Vice Squad tagja, Richard “Bomer” Manzullo ezután megalapította a Rich Kids On LSD hardcore skatepunk együttest.

„A Rich Kids On LSD egy nagyon rossz garázsverziójában voltam, a Cito Vice Squad” – mondta Brolin, aki „szuper butának” nevezte a zenekar nevét.

„Dobos voltam, de nem voltam jó dobos. Aztán Bomer bejött. Csodálatos, csodálatos zenész volt. Mind autodidakta, és tudott basszusgitáron, gitáron, dobon és zongorázni. Később komponált. Csodálatos volt” – magyarázta. „Az ötlet, hogy egy zenekarban legyek, mindig nagyszerű. Sok színészt látni, aki megpróbálja ezt a mellékes fellépést. És én értem. Nem mindenkinek jó, de értem.

„Jelenleg dokumentumfilmet készítünk ezekről a srácokról, és beszélgetünk Amy Berggel (filmrendezővel) az LA punk színteréről” – tette hozzá.

Egy 2002-es interjúban ThrasherSears szerint a zenekar neve egy korai kritikustól ered, aki azt mondta, „azokból a gyerekekből soha nem lesz semmi, ők csak egy csomó gazdag gyerek LSD-n”.

A Rich Kids On LSD 1984-ben adta ki debütáló EP-jét, az „It's A Beautiful Feeling”-et, és a következő évben jelent meg első teljes hosszúságú „Still Laughing”-jük. A zenekar feloszlott 1989-ben, miután megjelent a második album, a 'Rock 'n Roll Nightmare', mielőtt az együttes 1992-ben megreformálódott változata. 2005-ben Bomer szívelégtelenségben halt meg, ami a kábítószer-függőséggel vívott harca miatt következett be, míg Sears két hónappal később, detox kezelés során bekövetkezett komplikációk miatt elhunyt.

hozzászólni A Guardian 2014-ben Brolin elmondta, hogy gyerekkorában a Cito Rats nevű szörfbandának is tagja volt. „Santa Barbara volt. A 80-as évek. Punk rock volt. Vagy gazdag, elhanyagolt szülők gyermekei voltak, vagy szegény, elhanyagolt szülők gyermekei, szóval egy keverék volt. De alapvetően ugyanúgy nőttünk fel.” „Kipróbáltam a heroint” – folytatta. „Ez olyan borzasztóan hangzik, ha így fogalmazol. De igen, kipróbáltam a heroint. Úgy értem, soha nem vettem bele, és soha nem haltam meg tőle, ami jó dolog. 19 barátom volt, akik meghaltak. A legtöbb srác, akivel együtt nőttem fel, már mind meghaltak.”

Brolin is beszélt Julia Migenes David Bowie és Pearl Jam iránti szerelméről.

„A Ziggy Stardust és a pókok felemelkedése és bukása a Marsról annyira jó (és) a „Tíz” megváltoztatta az életemet. A húszas éveim elején hallottam, és megváltoztatta az egész pályámat” – magyarázta. „Csodálatos, amikor a zene megváltoztatja a látásmódot. Bob Dylan ezt tette. A fiam most 38 éves, de Dylan volt a bevezetése a nyelvbe. Mielőtt beszélni tudott volna, valószínűleg megtanult 30 Dylan-dalt, és fejből tudta a szövegét. Ezután kezdett el beszélgetni.”

Mától (október 16-án, pénteken) látható a brit mozikban Josh Brolin legújabb filmje, a „Bálnaesés”