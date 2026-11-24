Jason Segel (Csökkenő, A Muppets, Sarah Marshall elfelejtése) csatlakozott az Oscar-díjas kisfilmhez Találkozás a készítőjével ügyvezető producerként.

A Gregory JM Kasunich által írt és rendezett, szívhez szóló, 18 perces sötét vígjáték Otis, a gyerekek szeretett tévébábja követi nyomon, aki egy öngyilkossági kísérlet után felébred egy műhelyben, és szembe kell néznie alkotójával. Otisnak meg kell birkóznia az identitás, a cél és az életbenlét kérdéseivel.

A film főszereplője Jonathan Kite (2 Broke Girls) mellett Thomas Lennon, Amanda Maddock, Jason és Randy Sklar, Lenny Jacobson, Anna Chazelle, Kayla Radomski, Dylan Playfair, Dylan Mooney, Victor Yerrid és Darcy Rose Byrnes. A 18 perces rövidfilmet Derek Tramont és Lee Sacks készítette.

Segel pályafutása során hasonló érzelmi területeket fedezett fel, az írástól és a főszerepléstől kezdve A Muppets az Apple TV+ sikersorozatában nyújtott teljesítményére Csökkenő.

Jason Segel Luke Fontana jóvoltából

A gyakorlati bábszínház, a szürreális produkciós tervezés és a komikus előadók együttese ötvözi, Találkozás a készítőjével a művészek és alkotásaik bonyolult kapcsolatát kutatja, felteszi a kérdést, hogy mi történik, ha a karakter, akinek életre keltésével töltötte az életét, megkérdőjelezi saját létezését.

„Van valami igazán különleges Találkozás a készítőjével„- mondta Segel. „Megvan benne a komédia és a szívfájdalom csodálatos egyensúlya, ez a fajta mágikus melankólia, ami mindig is vonzott. Megnevettet, majd szinte észrevétlenül azon kapod magad, hogy olyan nagy kérdéseken gondolkodsz, mint hogy kik vagyunk, mi ad értelmet az életünknek, és mi történik, ha szem elől tévesztjük a célunkat.”

Hozzátette Segel: „Mindig is hittem abban, hogy a bábjátéknak megvan ez a hihetetlen képessége, hogy olyan dolgokat éreztessen meg velünk, amikkel egyébként félnénk szembenézni. Van valami ebben az ártatlanságban és képzelőerőben, ami lehetővé teszi, hogy egy kicsit őszintébbek legyünk önmagunkhoz. És szerintem ez különösen fontos most, amikor oly sok ember küzd azért, hogy látva vagy összekapcsolva érezze magát. Amit Gregory még viccesen, reménytelenül alkotott meg. A legsötétebb pillanatainkban még mindig van hely a nevetésnek, a kapcsolatnak és a varázslatnak. Nagyon meghatódtam, és büszke vagyok, hogy executive producerként dolgozhatok.

Nézze meg az előzetest Találkozás a készítőjével pont itt.



„Jason munkája mindig is nagy visszhangot keltett bennem; bebizonyítja, hogy a vígjáték egyszerre lehet nevetségesen abszurd és mélyen megindító” – mondta Kasunich. „Ez egy mélyen személyes film az identitásról, a célról és az ok megtalálásáról, hogy folytassam. Hihetetlenül jelentőségteljes, ha van valaki, akinek munkája a báboktól a mentális egészségen át a sötét komédiáig nagyon sokat inspirált a saját történetmesélésemből.”

A film a Dallasi Nemzetközi Filmfesztiválon elnyert legjobb narratív rövidfilm díjával kvalifikálta magát a 2027-es Oscar-díjra, és azóta további fesztiváldíjakat is szerzett.

Találkozás a készítőjével színre viszi a közönséget Yappy Houra 300. epizódjához közeledő ócska gyerektévéműsor. Otis, egyik szeretett bábcsillaga, kibontakozik. Amikor a műsort még három évre megújítják, kétségbeesik, Los Angeles utcáin bolyong, és ledobja magát egy hídról. Az utazás azonban itt kezdődik igazán.