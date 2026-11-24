Olivia Rodrigo feldolgozta a The White Stripes „Dead Leaves And The Dirty Ground” című dalát a nashville-i Third Man Records intim fellépésén – nézze meg az alábbi felvételeket.

Az énekesnő két éjszakára a városban tartózkodik a Bridgestone Arénában „Unraveled” világkörüli turnéja keretében, de vasárnap (november 22-én) egy jóval kisebb show-t játszott a 250 férőhelyes Blue Roomban Jack White lemezkiadó központjában.

White maga mutatta be Rodrigót, aki két 20 perces szettet játszott, amelyeket közvetlenül acetátra vettek fel a Third Man Records számára. A jelenlévők a helyszínen lévő képernyőkön követhették a felvétel folyamatát.

Harmadik, „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love” című albumának válogatásai mellett, köztük a „Stupid Song”, a „Maggots For Brains” és a „The Cure”, olyan korábbi slágereket is játszott, mint a „Deja Vu”, „All-American Bitch” és „Bad Idea Right?”.

A The White Stripes 2001-es, 'White Blood Cells' című albumának nyitószámát is átvette, felfedve a közönség előtt a White iránti tinédzserkori rajongás mértékét.

„Aki egyáltalán ismer, tudja, hogy én vagyok a valaha volt legnagyobb Jack White-rajongó” – mondta.

„Azt fontolgattam, hogy elmondjam-e vagy sem, de tekintettel arra, hogy berendezkedtünk, úgy gondoltam, tisztába jövök és beismerem, hogy 15 éves koromban volt egy Jack White rajongói fiókom, a Third Fan Records néven. Elképzelhető, hogy ez elég kínos, de mindez azt jelenti, hogy szerintem a 15 éves Olivia, ha azt mondanád neki, milyen szép estét csinálna.”

Nézze meg a borítóról készült felvételt itt:

A múlt hónapban Rodrigo felfedte, hogy „iszonyatos összeget” költött arra a ruhára, amelyet Meg White viselt a The White Stripes 2003-as Elephant című albumának borítóján.

A szüreti fehér Gunne Sax ruhát májusban aukción 25 600 dollárért (19 000 font) adták el, és Rodrigo eredetileg az augusztusi kaliforniai Daisy Chain Fields fesztivál főszereplésére tervezte, de nem döntötte el, mert „túl meleg volt”.

Rodrigo tavaly novemberben a The White Stripes Rock And Roll Hall Of Fame beavatásán is fellépett, és Feisttel közösen elkészítették a We're Going To Be Friends akusztikus feldolgozását, míg a Twenty One Pilots feldolgozta a Seven Nation Army című számot, amelyet Rodrigo „minden idők legikonikusabb dalának” minősített.

Amikor 2022-ben először találkozott White-tal, Rodrigo a „minden hős hősének” nevezte őt, majd White később dalszerzői tanácsokat is adott neki, miközben második, „Guts” című albumán dolgozott.

„Az egyetlen feladatod, hogy olyan zenét írj, amit szívesen hallanál a rádióban” – mondta neki egy levelében.

Eközben Rodrigo 'Unraveled' világkörüli turnéja 2027-ben is folytatódik, olyanok támogatásával, mint a Wolf Alice és a The Last Dinner Party. A tervek szerint 11 estét játszik a londoni The O2-ben április 5. és május 10. között a fenomenális kereslet miatt. Keresse meg a megmaradt brit jegyeket itt.