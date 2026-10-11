Joseph Gordon-Levitt azt mondja, ahelyett, hogy félnénk az AI-tól, „Aggódnunk kell az MI-t építő emberek miatt”

Joseph Gordon-Levitt, akit márciusban az ENSZ első globális szószólójává neveztek ki az emberközpontú digitális kormányzásért, azzal érvel, hogy ahelyett, hogy félnénk az AI-tól, „az AI-t építő emberekért kellene törődnünk”.

Egy új videóinterjúban vele A New York Timesa színészt megkérdezték a jelenlegi legnagyobb félelméről a technológiával kapcsolatban. „Én csak azért tiltakoznék a kérdés ellen, mert ezeket az aggodalmakat a félelem egyetlen harapásává redukálni – ez az egyik probléma” – válaszolta Gordon-Levitt.

„Számomra azt mondja: Ó, attól tartok, hogy a mesterséges intelligencia kiirthatja az egész emberiséget – ez nem igazán érti meg az aggodalom lényegét. Ennek az aggodalomnak van valódi létjogosultsága. De nem ez az, ami igazán aggaszt” – mondta, és kifejtette, hogy aggodalmai „sokkal bonyolultabbak, és sokkal unalmasabb beszélni, mert sokkal sűrűbb az emberiség hanyatlása”, a hanyatlás, a democracy. empátia” aggodalomra ad okot.

„Ezek a vállalatok arra fogadnak, hogy átveszik az egész gazdaságot. Ez totalitarizmus lenne, és ez nagyon rossz lenne” – tette hozzá Gordon-Levitt. „Egyidejűleg ezeket a modelleket arra tanítják, hogy eltérítsék az intimitást, hogy barátságot kössön veled, hogy megszeresse. Nem kell félnünk egy mesterséges intelligenciától. Aggódnunk kell az MI-t építő emberek miatt.”

A Don Jon sztár korábban a mesterséges intelligencia miatti aggodalmairól beszélt, és egy által szervezett panelen vitatkozott A Hollywood Reporter és az Autodesk a Sundance-nél, hogy „rendszert kell építenünk a folyamatos kompenzációhoz”, mivel a technológia „emberi inputtól” függ.

Tavaly decemberben csatlakozott az iparági bennfentesek egy csoportjához, hogy megalakítsák az AI-val foglalkozó Alkotói Koalíciót, amelynek feladata, hogy „központi koordinációs központot biztosítson iparágunk rendszereinek és intézményeinek frissítéséhez”. A csoport emellett egy tanácsadó testülettel is rendelkezik, amelynek célja „megosztott szabványok, definíciók és legjobb gyakorlatok kialakítása, valamint etikai és művészi védelmek arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciát szórakoztató projektekben használják-e, és mikor”.