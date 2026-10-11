A Radiohead munkatársa, Thom Yorke megosztja a legfontosabb tanácsot, amelyet a REM-es Michael Stipe adott neki

A Radiohead munkatársa, Thom Yorke megosztott neki egy formáló tanácsot, amelyet a REM-es Michael Stipe adott neki, miközben a hírnévvel küszködött.

Yorke a Stipe-pal kötött több évtizedes barátságán elmélkedett az új évfolyamon Rolling Stone beszélgetés Harry Stylesszal, amely során a pár megvitatta a hírnevet és annak a magánéletükre gyakorolt ​​hatását.

Miután Styles felidézte, hogy karrierje elején a szállodákhoz volt kötve, Yorke azt mondta, hogy a séta és az emberek megfigyelése segíthet „kihozni önmagadból”, és felidézte, hogyan bátorította Stipe, hogy hagyja abba a rejtőzködést a Radiohead korai éveiben.

„Emlékszem, amikor turnén voltunk REM-mel (1995-ben) és Michael Stipe-pal, amikor kitaláltuk, hogy csak elbújok az öltözőbe, és soha nem megyek ki sehova” – mondta Yorke. „Tehát elkezdett kirángatni, és beadta nekem ezt a trükköt.

„Azt mondta: „Ha téged nem érdekel, akkor ők nem törődnek vele. Ha te nem keresel, akkor ők sem keresnek.” És működik.”

Yorke emlékeztetett arra, hogy Stipe azonnal próbára tette a tanácsot egy éjszakai úton. „Emlékszem, amikor Stockholmban jártam egy nagyon forgalmas klubba, és azt mondta: „Próbáld ki!” – folytatta. „És működött. Senki sem zavart minket.”

Hozzátette, hogy bár az elismerés továbbra is kiszolgáltatottá teheti a művészeket, a tartósan zárt ajtók mögött élni még rosszabb: „Nem könnyű döntést hozni, de jobb, mint az alternatíva.”

A Radiohead támogatta a REM-et az utóbbi hatalmas, 1995-ös „Monster” turnéján, amivel kezdetét vette Yorke és Stipe több mint három évtizede tartó barátsága.

hozzászólni Julia Migenes 2019-ben Stipe azt mondta, hogy „a közös turnézások és egymás munkájának kölcsönös tisztelete révén barátságot kötöttek kettejük között”.

– Kortárs lett – folytatta Stipe. „Ő az egyik olyan ember, akihez a zeneiparban tanácsot kérek, Mike-on és Peteren kívül. Ő az egyik első olyan szövegem, amely azt mondja: „Itt gondolkodom, mit ajánlanátok?”

„Van egy keresztinspiráció, ami ott történik.”

Míg Stipe elhanyagolta azt a feltételezést, hogy Yorke mentoraként működött, elismerte, hogy a hírnévvel kapcsolatos tapasztalatai hasznosnak bizonyultak a fiatalabb énekes számára.

„Valószínűleg azért kaptam mentorált, mert idősebb voltam, és egy kicsit többet éltem át, mint ő, de sokat beszélgettünk róla, és tudom, hogy segített neki” – mondta.

Yorke hasonlóan Stipe-nek tulajdonította, hogy segített neki, amikor a Radiohead sikere kezdett elnyomni, és 2019-ben azt mondta, hogy a REM énekese „segített, amikor a dolgok megőrültek, amikor az emberek úgy beszéltek velem, mintha Jézus lennék… az utcán”.

Amikor Yorke felhívta az „OK Computer” utáni könyörtelen turné során, hogy nehézségekkel küzd, Stipe azt tanácsolta neki, képzelje el, hogy kivonul a helyzetből, és mondja magának: „Nem vagyok itt, ez nem történik meg.”

Ez a kifejezés a Radiohead 2000-es Kid A című albumának „How To Disappear Completely” központi refrénje lett. Stipe megerősítette a történetet Julia Migenesegyszerűen „Igen”-t válaszolt, amikor megkérdezték, hogy a dalszöveg az ő tanácsából származik-e.

Yorke többször is csatlakozott a REM-hez, hogy előadja az 'E-Bow The Letter'-t, az eredetileg Patti Smith által énekelt vokális részt, többek között az 1998-as Tibetan Freedom Concert-en és egy titkos londoni templomi show-n 2004-ben. Az utóbbi előadásról készült felvétel hivatalosan 2018-ban jelent meg.

Eközben 2003-ban két vancouveri bemutatón Yorke csatlakozott a REM-hez az „E-Bow The Letter” és az „It's The End Of The World As We Know It”-ben, mire Stipe másnap este viszonozta a szívességet, amikor csatlakozott a Radioheadhez a „Karma Police”-ban.

Barátságuk a REM 2011-es szakításán túl is megmaradt. Yorke akkoriban elárulta, hogy Stipe üzenetet küldött neki, figyelmeztetve, hogy a banda egy nap összehívja.