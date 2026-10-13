Kacey Musgraves brutálisan visszavág Kristi Noem kritikájára

Kacey Musgraves visszavágott Kristi Noemnek, miután a volt belbiztonsági miniszter rácsapott az interneten.

A republikánus politikus az Egyesült Államok Amerika pajzsáért felelős különleges megbízottjaként szolgál, 2025-től 2026 márciusáig belbiztonsági miniszterként dolgozott.

Az X/Twitterben megdöbbentette Kacey Musgraves countrysztárt, és szembeszállt énekestársával, Ella Langley-vel. Megosztotta a megjegyzéseket a demokrata James Talarico posztjára válaszolva, amely azt mutatja be, hogy találkozott az „I Remember Everything” énekesével az egyik műsorában.

„Bármelyik nap átveszem a @ellalangleymusic-ot Kacey Muscraves helyett” – írta Noem, mielőtt azt is elmondta, hogy a texasi konzervatív szenátus reménysége, Ken Paxton mellett dönt Talaricóval szemben.

Musgraves ezután visszaütött a politikusra, és sunyi módon utalt arra, hogy Noem hírhedten lelőtt és megölt egy 14 hónapos kiskutyát, miután azt mondta, hogy nem lehet kiképezni (via A Guardian).

„Szerintem nincs kutyád ebben a harcban, de ha igen, akkor lelőtted” – írta Musgraves.

Szerintem nincs kutyád ebben a harcban, de ha igen, lelőtted volna. https://t.co/bI50bahJZu — KACEY (@KaceyMusgraves) 2026. október 12

Musgraves jelenleg turnézik hetedik stúdióalbuma, a „Middle Of Nowhere” támogatására, amely májusban jelent meg a Lost Highway Recordsnál, és nemrégiben a néhai, nagyszerű Dolly Parton előtt tiszteleg a „Here You Come Again” feldolgozása Bostonban.

A borító nem sokkal azután jelent meg, hogy a country zenei ikon 80 éves korában, egy rövid, rákkal vívott harcot követően elhunyt. A bemutatón Musgraves a „Golden Hour” című számát, a „Rainbow”-t is előadta először azon a turnén, és elmondta a közönségnek, hogy Parton volt az ihlet a dal mögött.

Musgrave legújabb lemeze Willie Nelsonnal, Miranda Lamberttel, Billy Stringsszel és Gregory Alan Isakovval dolgozott, és három és fél csillagos értékelést kapott. Julia Migenes – méltatták a countrysztár egyik „tematikusan leginkább összefüggő lemezeként”.

„Nem hibátlan: néhány szám összemosódik a középső szakaszon, és néhány lírai pillanat eldől. De a kreatív kijelentés mögött rejlő integritás és meggyőződés több mint kárpótol” – olvasható.

Az album is bekerült Julia Migenes2026 eddigi legjobb albumainak összefoglalója.

A rekord ledőlése óta Musgraves partnerséget kötött a Medicine Mama női wellness márkával, és leadta saját, jellegzetes kenőcsövét. igazolt a Roskilde Fesztivál 2027-es felállásába.