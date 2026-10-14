Theo James, Hoyeon, Christian Slater thriller, „The Hole” Lands 2027 nyár, az Orion megjelenése (exkluzív)

Kim Jee-woon filmrendezője A Lyuk nyílást talált a 2027-es nyári megjelenési naptárban.

Megjelenik az Amazon MGM Studios speciális filmkiadója, az Orion Pictures A Lyuk moziban 2027. június 25-én, A Hollywood Reporter megtanulta. Theo James, Hoyeon, Yeom Hye-ran és Christian Slater egészítik ki a film szereplőit.

A Lyuk középpontjában Owen (James), egy Dél-Koreában élő amerikai professzor áll. Miután felesége meghalt egy autóbalesetben, Owen koreai anyósa törődik vele, és titkokat kezd megtudni házasságáról és múltjáról. A feszültséggel teli thriller Szöulban és a kaliforniai Berkeleyben játszódik.

Jee-woon sisakok A Lyuk Christopher Chen forgatókönyvéből, amely Hye-young Pyun író 2016-os bestseller azonos című koreai nyelvű regényét adaptálja. A producerek közé tartozik az Anthology Studios, a K. Period Media és az Esmail Corp, míg az M osztály és a Medan finanszírozza és irányítja a produkciót.

Szintén 2027. június 25-én kerül mozikba a Warner Bros.' cím nélküli Ocean's Eleven előzmény Bradley Cooper író-rendezőtől, aki Margot Robbie, Wagner Moura és Monica Barbaro mellett lesz a főszerepben.

James vezeti a Guy Ritchie által készített sorozatot Az Urak a Netflix számára, amely a harmadik évadhoz tér vissza, míg a főszereplői között szerepel Biztosíték, Rosemead, A majom és a Divergens franchise.

Hoyeon a Netflixben játszott kitörési szerepéről ismert Kalmár játékvalamint a legutóbbi film főszereplője Remény és szerepel a sorozatban Jogi nyilatkozat.

Hye-ran a legutóbbi filmben volt látható Nincs más választás és olyan sorozatokról is ismert, mint pl A dicsőség és A rejtélyes számláló.

Slaternek olyan szerepekben volt szerepe, mint pl Ha lennének lábaim, megrúgnálak és Pislogjon kétszerés hamarosan az Amazon MGM-ben is látható lesz Hogyan raboljunk ki egy bankotNicholas Houlttal és Zoë Kravitzcal szemben.

A Jee-woon korábbi szolgáltatásai közé tartozik Pókháló, Illang: Farkasbrigád, Az árnyak kora és az Arnold Schwarzenegger vezette Az utolsó állás.