Mirren Mack, CJ Beckford reméli, hogy megtalálja önmagát az Arthur és Clara romantikus drámában: Exkluzív Austin First Look képek

A karaktervezérelt romantikus dráma Arthur és Claraa forgatókönyvíró és rendező Kieran Bourne filmjének debütálásalengyelek, Pilátus vagyok), világpremierjét az Austini Filmfesztiválon tartják, amely október 29-től novemberig tart. 5.

A független film, amely egyben a Candid Broads Productions produkciós cég első betörését jelenti a játékfilmek gyártásába (A dátum, Swim Sistas), a főszerepben Mirren Mack (28 évvel később: A csonttemplom, Hedda) és CJ Beckford (Ezer ütés, Blitz). Beckford egy filmrendezőt, míg Mack egy színésznőt alakít, aki mindketten ugyanabba a parasztházba menekülnek abban a reményben, hogy megtalálják magukat. Ehelyett rájönnek, hogy csak egy emberre volt szükségük ahhoz, hogy valóban láthassák őket.

Mirren Mack az 'Arthur & Clara'-ban, Domizia Salusest jóvoltából

„A brit vidék csendes elszigeteltségében, Arthur és Clara az identitás és a valódi kapcsolat bensőséges feltárása” – mondja Candid Broads.

„Arthur és Clara Egy történet a valódi emberi kapcsolatokról egy egyre elszigeteltebb világban, és egy olyan időszakban, amikor az idegenekkel való interakciók többsége már nem személyesen zajlik, fontosnak éreztem, hogy elmondjam” – magyarázta Bourne. „Miközben két ember közötti kötelékre összpontosít, az a végső küldetése, hogy megmutassa azt a kapcsolatot, amelyet önmagunkkal kell kialakítanunk. Ez egy olyan történet, amelyről remélem, hogy a közönség még évekig rezonálni fog.”

CJ Beckford az 'Arthur & Clara'-ban, Domizia Salusest jóvoltából

A producer és a Candid Broads alapítója, Oriane Pick megosztotta: „A forgatókönyv elolvasásának pillanatától kezdve tudtuk, hogy közvetlenül azokhoz a történetekhez szól, amelyeket a Candid Broads-nál szeretnénk. Miután követtük Kieran útját a rövid formától egészen mostanáig, nagyon örülünk, hogy támogathatjuk első filmjét, és életre kelthetjük ezt a költői, érzelmileg zengő filmet.” Anais Ferrato a Candid Broads társproducereként szolgál.

Ilias Harcha ügyvezető producerként dolgozik Hollis Hill, Rodney Baty és Ken Moreno mellett a H3 ENT Company-nál, valamint Maria Ishak a Mischief Internationalnél. Méder Tamás Apor (Aman, Praeis, A Bika) a operatőr a filmen, amelyen Lucy Amos (Egy élet, Rossz nővérek, Mondj semmit) kezelt öntés. A filmet Kentben forgatták az év elején.

THR mostantól kizárólag első megjelenésű képeket premierálhat Arthur és ClaraBeckford és Mack közreműködésével. Tekintse meg a képeket ebben a bejegyzésben.