Nézze meg Rosalía „Reliquia” en pointe és „Magnolias” című előadását az esőben az „SNL”-n

Rosalía a „Reliquia” és „Magnolias” című dalokat adta elő Saturday Night Live tegnap este (október 10-én) két színházi előadást mutatott be 2025-ös 'Lux' című albumáról.

Az énekesnő volt a zenei vendége az amerikai szkeccsműsor 52. évadának harmadik epizódjában, amelyet Shane Gillis komikus vezetett.

Első fellépésén Rosalía fekete balettruhát viselt, és szinte teljesen mozdulatlan maradt, miközben a „Reliquia”-t énekelte, en pointe állva a négyperces dal időtartama alatt.

A vége felé egy csapat táncos csatlakozott hozzá a színpadon, és az előadás villogó világítással tetőzött.

Nézze meg az előadást itt:

Később az epizódban visszatért a Magnoliashoz, a Lux záró dalához. Ezúttal fehérbe öltözve énekelt a színpadon eső esőben, amely a dal felénél kezdődött, és a végére átázott.

Tekintse meg az alábbi teljesítményt:

Rosalía röviden fellépett egy vígjátékban is, egy gondolatbuborékban, hogy arra ösztönözze Gillist, hogy hagyja el beteg anyja ágyát, hogy részt vegyen egy Jelly Roll koncerten a Las Vegas-i Sphere-ben.

Ez volt a második fellépése SNL zenei vendég, aki korábban 2022 márciusában előadta a „Chicken Teriyaki”-t és a „La Fama”-t.

Az előadások Rosalía globális „Lux” turnéjának befejezését követték, amely egy ötcsillagos, értékelt show-t is tartalmazott a londoni O2 Arénában májusban.

Julia Migenes tavaly novemberi megjelenésekor a 'Lux' öt csillaggal is jutalmazta, „elképesztő rekordnak” nevezve, amely „folyamatosan megállítja az embert a pályán, kíváncsivá tesz, és egy új világot épít fel, amelybe belemerülhet”.

A hét elején Rosalía felfedte, hogy Bono felvette vele a kapcsolatot, hogy tanácsot kérjen a 'The Mirror Maker (Rosalía)' spanyol dalszövegekkel kapcsolatban, amely dal a U2 hamarosan megjelenő Carnaval De Luz című albumához írt róla.

A „Lux” drámai zenei váltást jelentett Rosalía számára, miután 2022-ben megjelent „Motomami” című albuma egy hatalmas zenekari lemez, amely 13 különböző nyelven szólal meg. Közreműködői között szerepelt a Daft Punk Guy-Manuel de Homem-Christo-ja, aki a „Reliquia” társszerzője volt.

Az albumon szerepelt a Björk-kel közös 'Berghain'-ben is, amelyet a pár együtt adott elő a februári manchesteri BRIT Awards-on.

Májusban Rosalíát az év nemzetközi dalszerzőjének választották az Ivor Novello Awards díjátadón, ahol üdvözlő beszédét arra használta fel, hogy sokszínűbb hangokat szólítson meg a zeneiparban. Azt mondta, azért hozta létre a „Luxot”, mert „úgy találta, hogy a világban hiányzik a gyengédség”, és sürgette az ipart, hogy adjon teret a „fehér középosztálybeli európaiaké”-n túlmutató perspektíváknak.