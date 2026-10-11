Nézze meg a The Raconteurs újraegyesülését Jack White Nashville-i koncertjén

A Raconteurs tegnap este (október 10-én) egy meglepetésre összejött Jack White Nashville-i show-ján, és majdnem hét év után először játszottak együtt.

White két egymást követő este közül a másodikon lépett fel a The Truth-ban, egy új, 4400 férőhelyes helyszínen, amely a hónap elején nyílt meg Nashville-ben, amikor üdvözölte Raconteurs zenekartársait a színpadon a ráadás kedvéért.

A zenekart White, Brendan Benson énekes és gitáros, Jack Lawrence basszusgitáros és Patrick Keeler dobos alkotja, akik közül az utóbbi White jelenlegi szólóturnébandájában is játszik.

A négytagú együttes a 2006-os debütáló kislemezükkel, a 'Steady, As She Goes'-val nyitotta újraegyesülését, mielőtt a Hands, a Level és a Broken Boy Soldier című dalokat játszotta volna. A 2008-as Consolers Of The Lonely című második albumukról a Carolina Drama-val fejezték be.

A találkozót a közösségi médiában csúfolták a bemutató előtt, White az Instagramon közzétette, hogy a nashville-i Raconteurs rajongóit jegyvásárlásra ösztönözze, utalva arra, hogy „egy kis meglepetés érhet”.

Nézze meg a felvételeket itt:

A szombati műsor során White a katalógusában szereplő dalokat adott elő, köztük a The White Stripes „Icky Thump”, „Black Math” és „Seven Nation Army” című dalait, a „Lazaretto”, a „Freedom At 21” és a „That's How I'm Feeling” szólószámok mellett.

A Raconteurs utoljára 2019. december 13-án lépett fel együtt a The Republikban, Honoluluban, Hawaiiban, ezzel lezárva a harmadik albumuk, a Help Us Stranger című nagy turnéévet.

Ez a 2019 júniusában kiadott lemez az első volt 11 év után, a 2006-os „Broken Boy Soldiers” és a 2008-as „Consolers Of The Lonely” után.

A banda 2019 áprilisában Nashville-ben a Third Man Records fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen tért vissza élőben, amivel véget vetett a nyolc éves színpadi kihagyásnak.

Későbbi turnéjuk során a világ különböző pontjain és fesztiváljain játszottak, köztük egy mexikóvárosi show-n, ahol a The Strokes-os Julian Casablancas csatlakozott hozzájuk a „The Modern Age” feldolgozásában.

Julia Migenes a „Help Us Stranger” négy csillaggal jutalmazta, „sima és kellemes vezetésnek” nevezve, és dicsérte White és Benson összjátékát. Az ismertető a következőképpen zárult: „Ez egy testes album és egy utazás – egy utazás, reméljük, nem kell még egy évtizedbe újra megtenniük.”

White eközben júliusban kiadta hetedik szólóalbumát, a „Frozen Charlotte”-t, és 2026-ban végig turnézott.

Legutóbbi műsoraiban számos különleges vendég szerepelt, köztük a The Strokes tagja, Nick Valensi, aki a múlt hónapban csatlakozott hozzá a Hollywood Palladiumon.

A „Frozen Charlotte” három és fél csillagos értékelésében Julia Migenes Ezt írta: „Lehet, hogy nem tartozik a klasszikus művei közé, de jó móka, tényleg lesz valami élőben, és bebizonyítja, hogy White-nak nem kell újra feltalálnia a kereket, ha egyedül tud menni.”