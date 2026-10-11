RL Stine „The Babysitter” adaptációja 2027-ben érkezik a Tubiba (exkluzív)

Megérkezett Tubi következő Final Girlje.

A streamer kiad egy élőszereplős adaptációt A Bébiszitteramely az RL Stine-regények népszerű sorozatán alapul, amely először 1989-ben, 2027-ben jelent meg. A film bejelentése mindössze két nappal az október 9-i megjelenés után Tökfej 2és megelőzte a streamer New York Comic Con paneljét, ahol Stine a Tubi tartalomért felelős igazgatója, Adam Lewinson mellett jelent meg, Tökfejű író-rendező Jem Garrard, és RuPaul Drag Race All Stars versenyző és Fél a bohócoktól sztár Jimbo.

A film egy 16 éves bébiszittert, Jenny-t követi nyomon, aki annyira kétségbeesetten szeretne elég pénzt keresni egy tekintélyes íróprogramhoz, hogy elvállalja a munkát annak ellenére, hogy egy csavargó lányokat terrorizál a városban. Ám amikor fenyegető telefonhívásokat kezd kapni, és veszélyes szökevény bukkan fel a városban, Jennyben egyre gyanakszik a körülötte lévők. Közben a veszély kezd közeledni.

A Blue Ice producere, Garrard írja és ügyvezető producere a filmnek, amelyet Trevor Calverley rendez. A Bébiszitter executive producerként Lance Samuels, Joan Waricha, Jane Stine és Garrard lesz. A producerek közé tartozik Dan Bernard, Yvonne Bernard, Tebogo Maila, Darren Cameron és Adam Friedlander.

„RL Stine hihetetlen képességgel rendelkezik, hogy ijesztő, szórakoztató és végtelenül szórakoztató történeteket meséljen el, és ez a kombináció továbbra is kapcsolatot teremt a Tubi nézőivel” – mondta Adam Lewinson, a Tubi tartalomért felelős igazgatója. „Vel A BébiszitterRL Stine egyik legikonikusabb regénye, friss, szórakoztató izgalmas utazást kínálunk a régi rajongóknak és egy teljesen új generációnak.”

A Bébiszitter nemcsak a negyedik filmet jelenti a streamer és a termékeny gyermekhorror-szerző közötti folyamatos együttműködésben, hanem az elsőt is, amely nem a Stine's rövidfilmjein alapul. Rémálom Óra vagy Haunting Hour antológiák. Nézze meg az előzetest, ami A Hollywood Reporter kizárólag megoszthatja, lent.

Először 1989-ben jelent meg, A Bébiszitter és annak három folytatása – A bébiszitter II (1991), A bébiszitter III (1993) és A bébiszitter IV (1995) – kulcsfontosságúak voltak Stine kimagaslóként való meghatározásában horror- és gyerekszerző. Az eredeti könyv ugyanazt a 16 éves Jennyt követte, aki fenyegető hívásokat és feljegyzéseket kezd kapni, miután részt vett egy bébiszitter fellépésen, mielőtt rájön, hogy a fenyegetés a ház belsejéből érkezik.

A második és a negyedik könyv Jennyt követi, amint megpróbál magához térni az első könyv eseményei után, és évekkel később, ahogy szembesül nyugtalanító múltjával és egy újabb terrorizáló bébiszitter élményével. A harmadik rész kissé megfordul, és inkább Debra élményeire összpontosít, akit ugyanúgy kísértenek és vadásznak, mint unokatestvérét, Jennyt.

Tubi nemrég bejelentette a harmadik Stine adaptációt is, Fél a bohócoktólalapján A Rémálom Óra rövid és korábban kifejlesztett a Haunting Hour (2010) epizód. A szintén 2027-ben bemutatásra kerülő filmet Garrard írta és rendezte, a főszereplők Frankie Honey, Ava Ferrer, Azriel Dalman, Joe Moore és RuPaul Drag Race All Stars győztes Jimbo, és a végén ugratják Tökfej 2.

A Redhaven saga következő bejegyzése, Fél a bohócoktól, látja egy titokzatos bohóccsapat érkezését Rollo Ringmaster vezetésével. Egy fiatal lakos, Frankie gyanakodni kezd, hogy kapcsolatban állnak egy gyermek évekkel korábbi eltűnésével, és bátyja védelmére törekszik, hogy meggyőzze barátait, segítsenek megállítani a bohócokat, mielőtt testvére örökre eltűnne.

Tökfej 2 jelenleg a Tubin közvetíti.