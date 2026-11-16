Nézze meg a U2 meglepetésszerű nyitóelőadását a 2026-os Rock & Roll Hírességek Csarnokának beiktatási ünnepségén

A U2 meglepetésszerűen fellépett a 2026-os Rock & Roll Hall of Fame beiktatási ceremóniáján, és élő fellépéssel nyitotta meg az estét.

A ceremóniára a Los Angeles-i Peacock Theatre-ben került sor szombat este (november 14.), és a Rock Hallba beiktatták az Oasist, Billy Idolt, az Iron Maident, a Joy Division/New Ordert, Sade-et, Luther Vandrosst, Phil Collinst és Wu-Tang Clant.

Szokás szerint rengeteg vendégszereplés volt az éjszaka folyamán, köztük Jack Black, St. Vincent, Metallica, a Rage Against The Machine és a Mötley Crüe ünnepelte az Iron Maident, Bob Odenkirket és Stephen Wilson Jr. ott az Oasis és a Deftones, Chvrches Lauren Mayberry és Peter Hook egyesítik erőiket, hogy előadjanak két Joy Division és New Order klasszikust.

Az éjszaka egyik legváratlanabb pillanata azonban az volt, amikor a U2 kijött megnyitni a ceremóniát, két dallal.

A zenekart még 2005-ben iktatták be a Rock Hallba – ugyanabban az évben, amikor feljogosították őket –, és a hétvégén színpadra léptek, hogy eljátsszák a Silencio-t, a közelmúltban megjelent Carnaval De Luz című albumuk új kislemezét, amelyet rendőri lázadó erők támogatásával adtak elő, valamint a klasszikus „Pride (In the Name of Love)”-t.

Ugyancsak ezen az estén Phil Collins érzelmes üdvözlő beszédet is mondott, miután Cynthia Erivo előadta az „In The Air Tonight” című dalt, a Blink-182-es Travis Barker dobos kíséretében, Gwen Stefani pedig csatlakozott Billy Idolhoz a színpadon.

Oprah Winfrey beszédet mondott Luther Vandross és Rick Rubin, Latifah királynő és MC Lyte Ezen az estén is kitüntetésben részesült – a Red Hot Chili Peppers Rubinnak öltözve lépett fel egy meglepetés fellépésen.

Ami a U2-t illeti, a 'Carnaval De Luz' múlt pénteken (november 13-án) kiesett, és szerepelt benne a 'The Greatest Show On Earth', a 'The Mirror Maker' (tisztelgés Rosalíának) és a 'Torn', amely Dolly Parton utolsó dala volt.

In Julia MigenesAz albumról szóló háromcsillagos kritika, a lemezt a megújult lendületért dicsérték, azzal az ítélettel, hogy a banda hosszú idő óta először „inkább játékosan szól, mint prédikátornak”.

A U2 2027-ben is készül a „The Greatest Show On Earth” stadion világkörüli turnéjára, amely Latin-Amerikába és Európába látogat el. Wolf Alice szurkol majd az Egyesült Királyságban és Európában, köztük négy koncerten a londoni Tottenham Hotspur Stadionban júniusban. Jegyek már kaphatók – találd meg itt a tiédet.

Egy új interjúban vele Julia MigenesBono és a The Edge megvitatták, hogy a banda hogyan jött létre Partonnal, miközben olyan anyagokkal kísérletezett, amelyeket eredetileg nem U2-es albumra szántak.

„Először figyelmen kívül hagytunk mindent, ami napirenden volt. Szó szerint csak élveztük a zenélést” – magyarázta a The Edge. „Briannel (Eno) dolgoztunk anélkül, hogy tudtuk volna, hogy ez belekerül-e az albumba, dolgoztunk Johnny McDaiddel (Snow Patrol), dolgoztunk Ed Sheerannel, ami miatt végül Dolly Partonnal dolgoztunk.”

A gitáros a szélesebb körű lemez témáit is megvitatta, amely a zenekar politikai töltetű 'Days Of Ash' és spirituális fókuszú 'Easter Lily' EP-jeit követi az év elején.

„A nagy ellenség jelenleg a csüggedés” – mondta Julia Migeneshozzátéve: „A dacos öröm az az érzés, hogy a jövő az, amiben társszerzők lehetünk, és nem szabad engedni ennek a végzetkeltésnek.”