A „The Flaw” disztópikus thriller egy filmes rejtvény a totalitarizmusról: „Mindegyikünk egy rezsim”

Egy sötét, disztópikus jövőben a Rezsim dönti el, hogy ki tartozik és ki nem. A Rezsim pedig egy olyan férfira helyezi a hideg és számító vallatót, aki gyanúsítotttá válik, hogy bebizonyítsa bűnösségét. Kíméletlen pszichológiai manipulációs tervet valósít meg. De lehet-e hiányosság a főtervben?

A disztópikus thriller A HibaA Görögország–Lettország koprodukcióban készült film Antonis Samarakis azonos című regényén alapul, amely modern görög klasszikus és bestseller. Ugyancsak Theophilos Papastylianos író-rendezője (Algoritmus, Showtime) debütált, és hamarosan világpremier lesz, megfelelő módon a Baltikumban. A film november 18-án, szerdán debütál a 30. észt Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztivál (PÖFF) Balti Filmversenyén.

A brit tehetség vezet A HibaDavid Dawsonnal, aki Derek Jarmant alakítja Elsinorea vallatót és Arthur McBaint (Az özönvíz után, Napóleon) játszva a gyanúsítottat. Az együttes szereplői közé tartozik még Ralf Little, Angela Brouskou, Lyne Renée, Sarah Akokhia és Georgia Small. Thodoris Zacharakis az operatőr, míg Yannis Chalkiadakis a vágó. A producer Panos Papahadzis és Papastylianos, a társproducerek Alise Rogule és Lina Yannopoulou. Jacques Kruger az értékesítési ügynök.

Papastylianos beszélgetett THR a film premierje előtt arról, hogy mennyire időszerű és sürgős A Hiba érzései, szereposztása és látványvilága, és miért olyan a film, mint egy óriási rejtvény.

Hogyan állt hozzá a regény adaptációjához, miután elolvasta?



Másodszor olvastam a könyvet, és ez egy reveláció volt számomra, mert a nézőpont teljesen más volt. Nem tinédzserként olvastam, mint először. Most rendezőként olvastam.

A forgatókönyv megírásakor a legfontosabb rész az volt, hogy egy lépést hátralépve azt mondjam: „Rendben, ez egy csodálatos ötlet, de a filmet öt-hét év múlva mutatják be. Hét év múlva csodálatos lesz?”

„A hiba” A PÖFF jóvoltából

Ennek ellenére a film rettenetesen időszerűnek tűnik.

Ösztönből fakadt, mert láttam, hogyan fejlődik az egész világ, és hogyan változik a társadalom. Úgy éreztem, ez a könyv időtlen, és ahogy telnek az évek, egyre naprakészebb lesz.

Számomra az a furcsa, hogy bizonyos értelemben örülök, hogy a film naprakész. Másrészt szomorú vagyok, mert ez azt jelenti, hogy társadalmunk és a világ nagyon drámai elmozdulásban van egy olyan hely felé, amely nem jó.

Beszélhetsz egy kicsit a totalitarizmus témáiról és azon túlról? A Hiba feltárja?

Számomra a totalitárius rendszerek és minden csak az első szint. Azt akartam, hogy a film erős allegóriaként működjön. Megvannak a rezsimek, a kormányok vagy a társadalom, ami körülöttünk van. De valójában azt gondolom, hogy mindegyikünk önálló rezsim.

Mesélj erről egy kicsit bővebben!

A világot a saját szemünkön és perspektívánkon keresztül, valamint saját előítéleteinken keresztül észleljük. Tehát definíció szerint mi magunk is rezsim vagyunk. Képzeljen el egy vadászt, aki az erdőben sétál, és egyszer csak meglát egy szarvast. Ezért felemeli a puskáját, és átnéz a céltávcsőn. Ebben a pillanatban zsákmányt lát. Ha csak egy pillanatra tudna leengedni a céltávcsőt, újra látna egy szarvast. És szerintem ez az emberekkel is így van.

Találkozunk valakivel, és azonnal megítéljük a szexuális irányultságát, [how they look]mennyire politikaiak vagy nem politikaiak. A COVID során például két embercsoport volt: az oltásellenesek és a vakcinázottak, de semmi sem volt középen. De számomra ez az érdekes: az emberek középen találkoznak.

„A hiba” A PÖFF jóvoltából

A két főszereplő benne A Hiba evolúción megyek keresztül, de egészen a végéig nem vettem észre…

A célunk egy lassú változás volt, amin keresztülmennek a karakterek. Annyira lassúak akartunk lenni, hogy rájössz, hogy azok a karakterek, akiket a kezdetektől fogva láttál, hirtelen, a végén teljesen más karakterek.

A filmben van néhány látványos kinézetű épület. Hogyan gondoltad a helyszíneket?

Görögországban forgattunk, Lettországban Rigában is. Riga nagyon fontos része volt az egész folyamatnak, hogy elnyerje a brutalizmus érzését és ezt a sötét, időtlen szenzációt.

De aztán össze kellett kapcsolnunk Görögországot Rigával, és ez nagy kihívás volt, így egy időtlen teret és olyan helyszíneket kaphattunk, ahol nem tudhatod, hogy valójában két különböző országban forgatták. A gyártástervező csapat csodálatos munkát végzett. A világítás és a keretezés pedig nagyon fontos volt számunkra. Úgy gondolom, hogy amikor forgatunk, tudatos döntéseket hozunk, amelyek ténylegesen befolyásolják az emberek tudatalattiját.

Tehát minden lövésnek oka van. Minden közeli felvételnek oka van. Mi választjuk meg, hogy mit akarunk megmutatni, vagy mit nem akarunk megmutatni a közönségnek.

A Hiba Görögország és Lettország helyszínként szerepel. De a két főszereplőt brit srácok játsszák. Mesélj egy kicsit a szereposztási döntésekről.

Csodálatos volt ezekkel a srácokkal együtt dolgozni. Csodálatos szakemberek. Valójában festményeket, portrékat küldtem a casting igazgatónak. És azt mondtam: „Nézd, ez az az energia, amit karakterként keresek.” sokat használtam [Amedeo] Modigliani az általam küldött festmények tekintetében, mert megvan benne ez az energia, és ezek a figurák, amelyek szürreálisak, de ugyanakkor valódi emberek.

Az én folyamatom a színészekkel, miután megismerték a jeleneteket, ez. Amikor megkérdezik, mit gondolok egy jelenetről és a szereplőkről, mindig azt mondom nekik: „Nincs mit mondanom neked. Ismered a forgatókönyvet. Ismered a jeleneteket. Ismered a karakteredet. Csak mutasd be a megközelítésedet.” A színészeknek teret kell adni, hogy önállóan lélegezzenek.

Theophilos Papastylianos, a PÖFF jóvoltából

Mesélj egy kicsit Angela Brouskou görög színházi és filmszínésznőről és a „fej” szerepe?

Az volt a célunk, hogy a Fej ne természetes személy legyen, hanem az ötletté válás határán legyen. A rezsimet képviseli. Ő a Rezsim. Tehát van egy karaktered, de ahogy ábrázolják, néha azt gondolod, hogy nem karakter. Mintha ő lenne a rezsim eszméje. Személyiséggé válik, amely ötletté válik.

[Warning: This question and answer contains what may be considered a spoiler.]

Davidnek és Arthurnak olyan lenyűgöző dinamikája és kémiája van, amely folyamatosan változik. Hogyan közelítetted meg szereplőik kapcsolatát?

Számomra volt egy kulcsfontosságú dolog. Az egyik a másik alteregója. Tehát a mi nagy kihívásunk az volt [make sure you] meglátni a rejtett tulajdonságokat, amelyek lassan kezdenek egyre jobban előjönni. A forgatás előtt pedig megmutattam nekik a festményeket, a portrékat, azt [I had shared with the casting team]. És adtam nekik két zenét is, amit meghallgathattak. Őszintén hiszem, hogy munkánknak nagy köze van az emberek energiájához.

Örülök, hogy megemlítetted a zenét, mert úgy tűnik, az nagyon erősen belejátszik a The Flaw karaktereibe és történetébe…

Igen, megkaptam Dimitris Fessast, a zeneszerzőt, és sokat dolgoztunk vele. Szerettük volna ezeket a durva szélű, vonatszerű darabokat. Sok elektromos gitárt szerettünk volna hegedűvel vagy brácsával kombinálni, és akkor tulajdonképpen egy hagyományos görög hangszert használt, a krétai lírát. Valójában vannak jelenetek, ahol a krétai líra ezt a vitát folytatja az elektromos gitárral. És ekkor lép be egy hegedű, és az egész szenzáció egy kicsit kilóg ebből a világból – jó értelemben.

„A hiba” A PÖFF jóvoltából

Megalkottuk a Kihallgató és a Gyanús dallamot, de végül ennek a két dallamnak össze kell fonódnia. A hangtervezés is fontos volt [element of that]. Nagyon odafigyeltünk minden részletre, különösen a hangzásra.

Ha veled beszélek, megértem, miért tapasztaltam A Hiba ahogy egy kirakós darabok lassan kirajzolódnak, és egy nagyobb kép jelenik meg.

Szerintem ez a legjobb módja annak leírására. Elképesztő, ahogyan fogalmazod. Igen, az egész film egy puzzle darabjai, amelyeknek össze kell állniuk.