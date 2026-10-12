Nézze meg, ahogy Sunflower Bean Julia Cumming basszusgitáros Wolf Alice-ben, miközben Olivia Rodrigo-t támogatják az amerikai turnén.

A Sunflower Bean-s Julia Cumming basszusgitáron lépett Wolf Alice-ba, miközben Olivia Rodrigot támogatják a hatalmas „Unraveled Tour”-on. Tekintse meg az alábbi felvételeket az előadásokról.

A támogatási slot Rodrigo a közelmúltban indította el hatalmas, 65 dátumú 'Unraveled' turnéját a 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' – harmadik lemezének és a kritikusok által is elismert 2021-es, „Sour” című debütáló albumának a várva várt folytatásának – ünneplésére.

A randevúk két egymást követő éjszakával indultak Connecticutban a múlt hónap végén, és eddig a „Deja Vu” énekesnő Pennsylvaniában, Washington DC-ben és Észak-Karolinában lépett fel, Wolf Alice támogatásával.

A legtöbb támogató résidőben a Wolf Alice basszusgitárosa, Theo Ellis nem csatlakozik a bandatársaihoz, hanem elvesz egy kis időt a turnékról, mivel ő és partnere gyermeket szül. A Sunflower Bean-s Julia Cumming lépett ideiglenesen a helyére.

A múlt héten bejelentette, hogy Ellis-t tölti be, és megosztott egy bejegyzést arról, hogy ő és a Wolf Alice frontembere, Ellie Rowsell robogókon lovagolnak, valamint egy feliratot, miszerint „annyira izgatott”, hogy „október hónapban” csatlakozhat a bandához.

„Theo és családja nagy változásokon megy keresztül személyes életében, és nem is lehetne nagyobb megtiszteltetés, hogy felkérnek a kitöltésre” – írta.

Ezután egy másik videót is megosztott az Instagramon, mondván, hogy a 'White Horses' az egyik kedvenc dala Wolf Alice legutóbbi, 'The Clearing' című albumán, és megmutatta, hogy „készül basszusgitározni” a turnén.

Az észak-karolinai Charlotte-ban eltöltött első éjszaka után Cumming egy videót osztott meg a zenekarral a színpadon a „Play The Greatest Hits”-t játszó zenekarral, és a képaláírásban úgy jellemezte, hogy „gyorsan az egyik kedvenc pillanatom lesz a szettben”. Ezután megcímkézte Ellist a bejegyzésben, és „az egyik legszórakoztatóbb basszusgitárosnak, akit rockban nézhet és hallgathat” dicsérte.

Wolf Alice támogatási randevúi Olivia Rodrigoval ma este (október 12-én) folytatódnak Chicagóban, majd további randevúk Bostonban, Montrealban, Torontóban és Columbusban a hónap hátralévő részében. Tekintse meg az alábbi előadások felvételeit.

A Cumming felvételére vonatkozó döntés annak következménye, hogy az énekes egyesítette erőit az alt-rock veteránokkal a 'The Clearing: B Sides' albumukon – velük dolgozott együtt a The Roches 'Hammond Song' című számának feldolgozásán.

A B-oldalas albumon szerepelt a finom, zongoravezérelt „Gospel Oak” és a népies „Hit The Sky” is, és röviddel Ellie Rowsell és társai után jelent meg. hatalmas hazatérés koncertet játszott a londoni Finsbury Parkban – ami Julia Migenes helyen volt, és öt csillagot kapott.

„Mivel rendesen befejezik a dolgokat a hólyagos „Óriás barackkal”, nehéz nem érezni hálát, amiért Wolf Alice követte a saját tanácsukat” – olvasható a kritikában. „A kezdetek óta zseniálisak, de az évek során a legjobbak közé fejlődtek.”

A 'The Clearing' Wolf Alice második számú albuma volt, és rekordot jelentő negyedik alkalommal, egymást követő Mercury-díjra jelölték, valamint BRIT-díjat kapott. hozzászólni Julia Migenes A lemezről Theo Ellis basszusgitáros így nyilatkozott: „Kihívás volt elkészíteni ezt a lemezt, és elég nagy kihívás élőben eljátszani a részeit. Szóval a növekedésnek ez az eleme, és nem érezni úgy, hogy a babérjain pihensz, nagyon izgalmas. Úgy érzem, erőlködünk magunkon, és van még mit elérni, amikor ezeket a dalokat játsszuk.”

Ami Julia Cummingot illeti, az énekesnő áprilisban adta ki első szólóalbumát, a „Julia”-t, miután a „My Life” című reflektív kislemezzel és a nosztalgikus „Please Let Me Remember This”-vel megtekintette.