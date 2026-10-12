Cynthia Erivo reméli, hogy a „Prima Facie” vitához fog vezetni arról, hogy „hogyan fogadják a beleegyezés hiányát”

Cynthia Erivo tudja, mikor kell „igent” és „nem”-et mondani a szerepekre, és reméli, hogy új filmje vitát vált ki arról, hogyan fogadják a „nem” szót az emberi kapcsolatokban és a társadalomban.

Ez volt az egyik átvétel a sztár zsúfolásig megtelt Monday Screen Talk-ból a BFI Londoni Filmfesztivál (LFF) 70. kiadása során, amely október 18-ig tart.

Az Emmy-, Tony- és kétszeres Grammy-díjas, valamint háromszoros Oscar-jelölt egy széles körű csevegés során megvitatta karrierjét, beleértve legújabb filmjét, Első látásraamelyben egy ügyvédet alakít, aki nemi erőszak áldozatává válik. Erivo korábban elmondta THR hogy a filmen végzett munka „betegsé és dühössé fogja tenni”.

A sztár reméli, hogy a film segíthet vitát indítani „előzetes elképzelésekről arról, hogy a fekete nők hogyan élik át különösen a fájdalmat” és általánosabb beleegyezésről, valamint arról, hogy miként halljuk és fogadjuk el a „nem”-et tágabb értelemben. „Több erőszakot várunk tőle, hogy érezze a fájdalmat. Elvárjuk, hogy jobban fájjon, mint amennyit látunk” – osztotta meg Erivo. „És remélhetőleg, amikor az emberek megnézik ezt a filmet, megértik, hogy ez egy erőszakos cselekedet.”

Azt is mondta: „Néha mindannyiunk számára nehezen érthető a beleegyezés. Hogy ez egy nagy összetett dolog, amely inkább azzal függ össze, ahogyan a „nem”-t kapjuk, mint ahogyan az „igen”-t látjuk. Most többet beszélhetünk erről, mint a nemi erőszakról. Valójában a beleegyezésről és a beleegyezés hiányának fogadásáról van szó.”

Megjelenése során Erivo az intimitás koordinátort és színésztársát, Daniel Ingst is dicsérte. Ingsről azt mondta, hogy „a kezdetektől fogva nagyon-nagyon kedves volt, és azonnal arról akart beszélgetni, hogyan védhetjük meg egymást, és hogyan tudunk segíteni azokon a helyeken, azokban a pillanatokban, hogy el tudjunk menni, ameddig csak kell, majd visszajövünk”.

És így érvelt: „Szerintem nem kapnak kellő elismerést az intimitás koordinátorai. Sokszor megnehezítik a munkájukat, amit a forgatáson kell elvégezniük. De az a munka, amit végeznek, nagyon fontos, és nem csak egy jelenet, egy szexjelenet, egy szerelmi jelenet, egy romantikus jelenet koreografálásáról szól, hanem arról van szó, hogy néha nem csak nagyon nehéz jeleneteket kell koreografálniuk, hanem azt is, hogy minden jelenetet vissza kell koreografálniuk. a testeket biztonságban.”

Erivo hétfőn azt is megemlítette, hogy rendszeresen megoszt egy „nem”-et, amikor szerepeket kínálnak neki, kiemelve: „Úgy érzem, van egy belső metronóm, amely megmondja, mikor jó valami, és mikor nem.” Ennek eredményeképpen „sok mindenre nemet mondok” – magyarázta a színésznő.

Amikor valódi embereket ábrázol, azt mondta, „ezeket a nőket játssza, akik csodálatos dolgokat hoztak a világra, valószínűleg azért, mert nagyon mélyen törődöm velük, és azt akarom, hogy a világ olyannak lássa őket, amilyenek voltak – teljes összetettségükben és nagyszerűségükben, és néhány hibájukban is, mert emberek. Azt hiszem, amit szeretek ezekben a nőkben, az az a mély emberség, amit mindegyikük birtokol és hordoz.”

Amikor Erivót kb Első látásra„Azonnal tudtam, hogy ezt akarom csinálni, mert tudtam, hogy ez mennyire fontos” – emlékezett vissza a sztár. „Azt az érzést is éreztem, hogy ez sokkal fontosabb, mint amilyennek tudatában voltam, és részese akartam lenni ennek.”

Produkciós cégével összetett történeteket szeretne elmesélni összetett karakterekkel, beleértve a nagyszerű fiatal színészek járműveit is. Erivo említette például; hogy valami érdekeset akar találni Demi Singleton számára.

A saját mentorairól kérdezve megosztotta, hogy Michelle Yeoh azon nagyszerű sztárok közé tartozik, akik jelentkeznek nála, és „figyelnek rám”. Erivo még arra is emlékezett, a közönség nevetésére, hogy Yeoh közben megkérdezte tőle Gonosz olyan jelenetek, amikor először rendezett. És megosztotta: „Minden alkalommal, amikor látom, felteszi nekem a kérdést.”