Nézze meg Travis Barker és Cynthia Erivo előadását az „In The Air Tonight” című filmben, ahogy Phil Collins a Rock & Roll Hírességek Csarnokának mondja: „Még nem hallottad utoljára”

Phil Collinst tegnap este (november 14-én) beválasztották a Rock & Roll Hírességek Csarnokába, ahol Cynthia Erivo és a Blink-182-es Travis Barker egyesítette erőit az In The Air Tonight című klasszikusának előadásában – nézze meg alább.

A 75 éves énekest és dobost a Los Angeles-i Peacock Theatre kitüntetésben részesítették, miután 2010-ben a Genesis tagjaként ismerték el kétszer is.

Barker tartotta a bevezető beszédet, tisztelegve Collins befolyásos dobolása és a Genesis tagjaként és szólóművészként elért rendkívüli sikere előtt.

„Emlékszem, amikor először hallottam a dobokat, és el voltam ragadtatva” – mondta az „In The Air Tonight”-ról. – Ez a hang mindent megváltoztatott.

A dal híres dobtörését „minden idők vitathatatlanul legrosszabb dobfeltöltéseként” írta le, majd megköszönte Collinsnak, hogy zenészek generációit inspirálta.

A beiktatást követően Erivo az 1981-es kislemez erőteljes, lecsupaszított változatát adta elő, Barkerrel a készlet mögött, hogy újraalkossák az ikonikus dobrészt.

Nézze meg az előadást alább:

Collins, aki lánya mellett vett részt a ceremónián, Emily Párizsban Lily Collins sztár láthatóan érzelmes volt, amikor vastapsot kapott.

Az elmúlt években egy sor súlyos egészségügyi problémán átesett zenész két bot segítségével lépett a színpadra.

„Tényleg nem vagyok olyan rossz, mint amilyennek látszik” – viccelődött, és biztosította a közönséget, hogy egészségi állapota javult.

Collins a karrierjére gondolva így nyilatkozott: „Én úgy nőttem fel, hogy csak dobolni akartam. Minden más igazán boldog baleset volt.”

Megköszönte három egykori feleségének is az évek óta tartó támogatásukat és öt gyermekét.

És annak ellenére, hogy az elmúlt években elállt az élő fellépéstől, Collins a rajongóknak tett ígéretével fejezte be beszédét: „Nem hallottál utoljára rólam. Ezt megígérem.”

A megjegyzések azután érkeztek, hogy Collins az év elején kizárta, hogy fellépjen a ceremónián, azzal magyarázva, hogy fizikailag nem volt felkészülve a próbák és az élő éneklés követelményeire.

Collins 2007-es gerincsérülése óta jelentős egészségügyi kihívásokkal néz szembe, ami idegsérülést okozott, és befolyásolta dobolási képességét. Több térdműtéten is átesett.

A Genesis utolsó turnéja során 2021-ben és 2022-ben Collins ülve lépett fel, míg fia, Nic Collins vette át a dobos feladatokat.

Augusztusban őszintén beszélt az alkoholfüggőségből való felépüléséről, és elárulta, hogy három évig volt józan egy súlyos betegség után, amely miatt 2024-ben súlyosan megbetegedett, és életfenntartón volt.

Collins szólókarrierjét az 1981-es 'Face Value'-vel indította, amelyben az 'In The Air Tonight' szerepelt, majd egy sor nagysikerű albumot kiadott, köztük a 'Hello, I Must Be Going!', a 'No Jacket Required' és a '…But Seriously'-t.

Szólóslágerei közé tartozik az „Against All Odds (Take A Look At Me Now)”, a „Sussudio”, a „One More Night” és az „Another Day In Paradise”.

A ceremónia más részein az Oasis, a Joy Division és a New Order is részt vett Deftones, Lauren Mayberry és Peter Hook előadásában.

A ceremónia szerkesztett változata december 8-án kerül adásba az ABC-n az Egyesült Államokban, majd másnap elérhető lesz a Disney+-on és a Hulu-n.