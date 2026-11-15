Az 1 millió GBP értékű U2 jegyek eladásával kapcsolatos Tout kérdéseket vetett fel a botok tömeges vásárlásra való használatának korlátozásával kapcsolatban.

Egy jegyvásárlás több mint 1 millió font értékű jegyet hirdetett a U2 közelgő londoni bemutatóira, új kérdéseket vetve fel az automatizált robotok használatával kapcsolatban a jegyek tömeges vásárlására és magas áron történő eladására.

Az ír együttes 2027 júniusában a Tottenham Hotspur Stadionban, a „The Greatest Show On Earth” világkörüli turné részét képező négy estére nem sokkal azután telt el, hogy a jegyek a múlt héten elkezdődtek.

Azonban egy új vizsgálatot A Guardian felfedte, hogy az egyik eladó több mint 2000 jegyet sorolt ​​fel a koncertekre a StubHub viszonteladói webhelyén, annak ellenére, hogy az egyéni vásárlók számának szigorú korlátai vannak.

Az eladó, akit Vladyslav Skrypkaként azonosítottak, és azt állította, hogy az essexi Harlow-ban található, több mint 1800 jegyet hirdetett csak egy éjszakára, néhányat az eredeti ár négyszereséért. Ha az összes jegyet a meghirdetett áron adnák el, több mint 1 millió GBP árbevételt generálnának.

Az eredmények aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ilyen nagy mennyiségű jegyet beszerezni, mivel az Egyesült Királyságban 2018 óta törvényen kívül helyezték az automatizált szoftverek használatát a jegyvásárlási korlátok megkerülésére.

Adam Webb, a FanFair Alliance zeneipari kampánycsoport munkatársa azt javasolta, hogy a listákon vagy botok használatára vagy „spekulatív eladásra” utaljanak – ahol a reklámozók olyan jegyeket hirdetnek, amelyekkel még nem rendelkeznek, abban a reményben, hogy a vevő fizetése után megszerezhetik azokat.

Webb megkérdőjelezte, hogy a StubHub ellenőrizte-e az eladó jegyeit, és megkérdezte: „Láttak-e bizonyítékot Vladyslav számláira?”

Nincs bizonyíték arra, hogy bármelyik gyakorlatot alkalmazták volna a kérdéses jegyek megszerzéséhez.

A StubHub International azt mondta, hogy nem engedélyezi a spekulatív értékesítést, és megköveteli az eladóktól, hogy erősítsék meg, hogy birtokolják az általuk hirdetett jegyeket, vagy joguk van eladni azokat.

„Határozottan ellenezzük a robotok használatát” – mondta a cég, azzal érvelve, hogy az eredeti értékesítési ponton erősebb végrehajtásra van szükség.

A Ticketmaster vitatta azt a felvetést, hogy az elsődleges jegyértékesítő cégek a felelősek a problémáért, mondván, hogy havonta 20 milliárd botot blokkolnak, és a másodlagos piacterek ösztönzik használatukat.

A vita az Egyesült Királyság kormányára nehezedő folyamatos nyomás közepette alakul ki, hogy bevezesse a régóta ígért tilalmat a jegyek nyereségszerzési célú továbbértékesítésére.

2025 novemberében Lisa Nandy kulturális miniszter megerősítette, hogy megtiltják a névérték feletti jegyek viszonteladását. Julia Migenes: „A megválasztásunkkor megígértük, hogy eljön a jegyvásárlás ideje. Ez egy jó nap.”

Kifejtette azt is, hogy a javasolt jogszabály felhatalmazza a Verseny- és Piacfelügyeletet arra, hogy a viszonteladói platformokat az éves forgalmuk 10 százalékáig terjedő bírsággal sújtsa jogsértések miatt.

A terveket azonban még nem kell törvényessé tenni. Idén májusban a zeneipar széleskörű csalódottságának adott hangot, amikor a kormány csak egy jegytervezetet foglalt bele a király beszédébe.

A döntés félelmet keltett, hogy a további egyeztetések és parlamenti ellenőrzés késleltetheti a szurkolók szigorúbb védelmének bevezetését.

Abban az időben Webb mesélte Julia Migenes: „Miért menne a hosszú útra, ha ma megvédheti a zenerajongókat?”

A probléma több más jelentős művészt is érintett az elmúlt hetekben. Októberben a RAYE felfedte, hogy Royal Albert Hall jegyregisztrációs rendszerét ellepték a mesterséges intelligenciabotokat használó scalperek, miután 1,8 millió feliratkozást kapott mindössze 5000 ülőhelyre.

Még abban a hónapban Sam Fender kénytelen volt elhalasztani a Newcastle-i stadionbemutatók előértékesítését, miután a Gigantic jegyértékesítő webhelyet „kifinomult bottámadásnak” minősítette.

A U2 2027-es stadionturnéján Wolf Alice fogja támogatni őket az Egyesült Királyságban és Európában, miután november 13-án megjelent új albumuk, a Carnaval De Luz.