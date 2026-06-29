Nyomozás folyik, miután egy halott újszülöttet találtak a WC-ben az Electric Forest fesztiválon

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Egy újszülött holttestére bukkantak egy michigani zenei fesztivál vécéjében, a nyomozás jelenleg is folyik.

A csecsemő holttestét egy hordozható tábori vécében találták meg az Electric Forest fesztivál kempingjében Rothburyben. A mosdó-árusító cég egyik alkalmazottja a rutin karbantartás során tette fel a felkavaró felfedezést – közölte a Michigan állam rendőrsége. CBS News).

A négynapos zenei fesztivál – a fenti képen 2014-ben – az idei kiadásra teltházas volt, és több tucat DJ- és EDM-előadás szerepelt, köztük a The String Cheese Incident, az Excision, a Chris Lake, az Illenium, a Kaskade, a GRiZ és még sok más.

A teltházas rendezvény csütörtökön kezdődött és vasárnap este (június 28-án) ért véget. A szervezők azóta a közösségi médiában szólították meg az „erdei családot” az incidens nyomán, és ezt írták: „Nagy fájdalmat okoz nekünk, hogy meg kell osztanunk veletek ezt a nehéz hírt. A @michstatepolice folytatja a tragikus esemény kivizsgálását, ha bármilyen módon tud segíteni.

„A főhadiszállás megszakadt a szíve, és tudja, hogy a mi erdei családunk is az.”

A rendőrség a közösségi médiában is kérte a rajongókat, hogy forduljanak hozzájuk információval, és azt tanácsolják nekik, hogy látogassanak meg egy tippoldalt, ha bármi szokatlant látnak a fesztiválon. Arra kérnek minden fesztiválozót, aki információval rendelkezik, lépjen kapcsolatba a Michigan állam rendőrségével itt.

„A Michigani Állami Rendőrség továbbra is nyomoz egy elhunyt újszülött megtalálása ügyében, amelyet vasárnap reggel találtak az Electric Forest Festival kempingjében” – írták az X-en.

„A nyomozók a lakosság segítségét kérik. Ha Ön a környéken tartózkodott, és bármi szokatlant észlelt, vagy ha olyan információi vannak, amelyekről úgy gondolja, hogy relevánsak lehetnek, javasoljuk, hogy jelentkezzen.”

Befejezésül kijelentették, hogy nagyra értékelik a nyilvánosság együttműködését, majd azt kérték, hogy „az emberek a nyomozás és az érintettek iránti tiszteletből kerüljék a spekulációt a közösségi médiában”.

Ez egy fejlődő történet.