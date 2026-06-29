Tinto Brass lágymagos klasszikus „Halálosan édes” a Velencei Filmfesztivál megnyitása előtt

A Velencei Filmfesztivál hivatalos programja előtt egy kis erotikus kötekedéssel készül, olasz softcore thrillert vetítenek. Halálosan édes a nyitás előtti résben az idei esemény előtt.

Az erotikus filmek veteránja, Tinto Brass 1967-es filmjében Jean-Louis Trintignant francia sztár és a svéd Ewa Aulin szerepel egy londoni krimiben. Rengeteg szex mellett.

Halálosan édes 1967-ben, egy versenyen kívüli nyerőgépben mutatták be Velencében. Szeptember 1-jén, a fesztivál hivatalos nyitóestje előtt új, digitális 4K-s verziót vetítenek a Lidóban, és szerepelni fog a Venice Classics programban. Velence jellemzően egy újonnan felújított filmet választ a premier előtti vetítésre. Tavaly bemutatta Erich von Stroheim 1929-es néma remekművének új 4K-s változatát. Kelly királynő.

Brass legismertebb 1979-es filmje Caligulaegy erotikus időszaki eposz a hírhedt római császárról, Gore Vidal forgatókönyvéből adaptálva, Malcolm McDowell, Helen Mirren, Peter O'Toole és John Gielgud főszereplésével. A film akkoriban hírhedt volt, nem csak grafikai jeleneteiről, hanem a filmes csapat és a film finanszírozója közötti belső csatáról is. Penthouse alapítója Bob Guccione. Guccione átvette az irányítást a film utolsó vágásában, jelentős változtatásokat hajtott végre az eredeti kiadáson, beleértve a szimulálatlan szexjeleneteket. Brass és Vidal beperelték, hogy eltávolítsák a nevüket a képről. Egy helyreállított verzió, Caligula: The Ultimate Cut2023-ban jelent meg, és a Cannes-i Filmfesztiválon mutatták be.

A 84. Velencei Filmfesztivál szeptember 2-12. A fesztivál hivatalos programját július 23-án mutatják be.