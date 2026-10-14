Ricardo de Madrazo a Prado Múzeumban, az utazás ihletője

Federico volt az apja, Raimundo a testvére, Mariano Fortuny pedig a sógora: a Madrazo csillagképben Ricardónak sok esélye volt arra, hogy ne tudjon kiemelkedni, de a madridi tanulmánya miatt María Cristina királynőtől Archer Milton Huntingtonig, Lázaro Galdianoig, Durand-Ruel amerikai elnökig vagy William HowardRuel megbízásáig jutottak. Parnasszus. Emellett tanácsadója volt Pablo Bosch gyűjtőnek, aki a Prado Múzeum Királyi Kuratóriumának tagja volt.

Ennek ellenére az idő beárnyékolta ezt a művészt családja palástja alatt, és ma a saga egyik legkevésbé híres szerzője, ezért a programon belül most maga a Prado kínálja neki a kiállítást a 60-as termében. nyitott raktársok igazolása van. Ez a tér 2009 óta foglalkozik a központ 19. századi gyűjteményének vizsgálatával – többek között Domínguez Bécquer, Aureliano de Beruete, Miguel Blay, Pérez Villaamil, Pradilla vagy Rosales is átjárt ott –, illetve konkrét technikák, illetve a művészet, a művészet, a műfajok kapcsolatának plasztikai megközelítését kínálja; Pontosan Ricardo de Madrazo is művelte ezt a médiumot, kísérletezési vágyból, és beírta naplóiba: teljes alkotó volt akkoriban, amikor ez nem volt általános.

Első kiállításán a Pradóban, Pedro José Martínez Plaza kurátora, vázlatfüzeteiből, akvarelljeiből és a füzetekkel kapcsolatos autonóm rajzaiból láthatunk válogatást, egy önarcképet és személyes dokumentációt, amely segít elmerülni egy olyan utazásban, amely nem volt rövid: csaknem fél évszázadig tartott. Ezeknek a daraboknak a többségét először mutatják be a nagyközönségnek, és példát mutatnak alapvető eljárásaira – rajzokra és akvarellekre -; mindig papíron. A nagy mesterek útját követve készült alkotások vagy a korára oly jellemző keleti ízlés, vagy városi nézetek, meghitt és ismerős jelenetek, amelyek egyaránt reprezentálják érdeklődését, képzését és utazásait: Fortuny műhelyében dolgozott, aki akvarellzseni és elhivatott orientalista volt, dolgozott Spanyolországban, Olaszországban vagy Marokkóban.

Pontosan az akvarell és a rajzok iránti szeretete tette lehetővé számára a kiterjedt vásznak helyett, hogy ne hagyja fel munkáját ezeken az utakon, odafigyelve az iszlám építészetre (Mihrab a córdobai mecsetből, az Abencerrajes terme), a fényhatásokra a tájban és a kromatikus hatásokra (Fák a Cuesta del Rey Chico-n, Granada), egy keleti kultúrához, amely számos kiadvány illusztrációit ihlette, és amely Fezből vagy Tangerből a jegyzetfüzeteiben szerepel, vagy toledói vagy velencei emlékművekhez és enteriőrökhöz; San Marcosban Meissonier festőt képviselné.

Ricardo de Madrazo jegyzetfüzeteinek értékének egy része az is, hogy milyen információkkal szolgálnak a már említett sógora, Fortuny granadai és portici tartózkodásairól az 1870-es évek első felében, és ezek forrásairól: olyan modellek kerülnek majd utunkba, amelyekkel kapcsolatba tudunk lépni. kárpit eladó bármelyik A plébánia valamint az adott műhely anyaggyűjteményének egy részét tartalmazó művek, mint pl Mariano Fortuny római műtermének belső részleteposztumusz értékesítés előtt készült. Nem szabad elfelejteni, hogy a szerző a Fantázia Faustról A 19. század második felében a nemzetközileg leghíresebb spanyol művészek egyike volt.

A többi hivatkozást illetően meg kell említenünk, hogy Madrazo a Prado néhány nagyságát, például El Grecót, Velázquezt és Goyát másolta, soha nem keresve teljesen a mimézist, inkább elemezte és újraértelmezte erőforrásaikat (vonalak, paletta, fény); Rendkívüli víziója A bolond Ausztriai Don Juannak hívták Velázqueño érettségi szakaszából, valamint Tiepolo díszeinek négy részmásolata a Királyi Palota Tróntermének mennyezetére, sem általános megközelítésükben, sem hangszínváltozataikban nem könnyű.

Végezetül egy-egy műegyüttes enged közelebb kerülni családjához és magánszférájához: portrék, házi képek, vagy megszokott holmikra, állatokra vagy emlékekre dedikált képek, amelyek semmi esetre sem kérésre készültek, inkább jegyzetként, megfigyelő és memorizáló képességét gyakorolva. Továbbá, ha már a dokumentációról beszélünk, Ricardo de Madrazo sokat tett népe archívumának megőrzéséért, lehetővé téve, hogy a mai napig megőrizzék.

Ennek egy részét 2012-ben szerezte meg a Prado, és valójában Ricardo de Madrazo huszonkilenc rajzfüzetéből álló készlet a második legnagyobb a múzeum gyűjteményében Martín Rico gyűjteménye után (negyven darabbal). Legrégebbi önarcképe sem hiányzik, 1880-ból való.

„Ricardo de Madrazo (1852-1917): rajzok és akvarellek”

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. október 13-tól 2027. január 17-ig