Ricardo de Madrazo a Prado Múzeumban, az utazás ihletője

2026.10.14. Ricardo de Madrazo. Mihrab de la Mezquita de Córdoba, 1870. Museo Nacional del Prado

Federico volt az apja, Raimundo a testvére, Mariano Fortuny pedig a sógora: a Madrazo csillagképben Ricardónak sok esélye volt arra, hogy ne tudjon kiemelkedni, de a madridi tanulmánya miatt María Cristina királynőtől Archer Milton Huntingtonig, Lázaro Galdianoig, Durand-Ruel amerikai elnökig vagy William HowardRuel megbízásáig jutottak. Parnasszus. Emellett tanácsadója volt Pablo Bosch gyűjtőnek, aki a Prado Múzeum Királyi Kuratóriumának tagja volt.

Ennek ellenére az idő beárnyékolta ezt a művészt családja palástja alatt, és ma a saga egyik legkevésbé híres szerzője, ezért a programon belül most maga a Prado kínálja neki a kiállítást a 60-as termében. nyitott raktársok igazolása van. Ez a tér 2009 óta foglalkozik a központ 19. századi gyűjteményének vizsgálatával – többek között Domínguez Bécquer, Aureliano de Beruete, Miguel Blay, Pérez Villaamil, Pradilla vagy Rosales is átjárt ott –, illetve konkrét technikák, illetve a művészet, a művészet, a műfajok kapcsolatának plasztikai megközelítését kínálja; Pontosan Ricardo de Madrazo is művelte ezt a médiumot, kísérletezési vágyból, és beírta naplóiba: teljes alkotó volt akkoriban, amikor ez nem volt általános.

Első kiállításán a Pradóban, Pedro José Martínez Plaza kurátora, vázlatfüzeteiből, akvarelljeiből és a füzetekkel kapcsolatos autonóm rajzaiból láthatunk válogatást, egy önarcképet és személyes dokumentációt, amely segít elmerülni egy olyan utazásban, amely nem volt rövid: csaknem fél évszázadig tartott. Ezeknek a daraboknak a többségét először mutatják be a nagyközönségnek, és példát mutatnak alapvető eljárásaira – rajzokra és akvarellekre -; mindig papíron. A nagy mesterek útját követve készült alkotások vagy a korára oly jellemző keleti ízlés, vagy városi nézetek, meghitt és ismerős jelenetek, amelyek egyaránt reprezentálják érdeklődését, képzését és utazásait: Fortuny műhelyében dolgozott, aki akvarellzseni és elhivatott orientalista volt, dolgozott Spanyolországban, Olaszországban vagy Marokkóban.

Ricardo de Madrazo y Garreta. Két tanulmány egy mórnak öltözött alakról, 1871. Museo Nacional del Prado

Ricardo de Madrazo y Garreta. Két tanulmány egy mórnak öltözött alakról1871. Nemzeti Prado Múzeum

Ricardo de Madrazo. Mihrab a córdobai mecsetből, 1870. Museo Nacional del PradoRicardo de Madrazo. Mihrab a córdobai mecsetből, 1870. Museo Nacional del Prado

Ricardo de Madrazo. Mihrab a córdobai mecsetből1870. Nemzeti Prado Múzeum

Pontosan az akvarell és a rajzok iránti szeretete tette lehetővé számára a kiterjedt vásznak helyett, hogy ne hagyja fel munkáját ezeken az utakon, odafigyelve az iszlám építészetre (Mihrab a córdobai mecsetből, az Abencerrajes terme), a fényhatásokra a tájban és a kromatikus hatásokra (Fák a Cuesta del Rey Chico-n, Granada), egy keleti kultúrához, amely számos kiadvány illusztrációit ihlette, és amely Fezből vagy Tangerből a jegyzetfüzeteiben szerepel, vagy toledói vagy velencei emlékművekhez és enteriőrökhöz; San Marcosban Meissonier festőt képviselné.

Ricardo de Madrazo. Meissonier festő a velencei San Marcóban, 1882. Museo Nacional del PradoRicardo de Madrazo. Meissonier festő a velencei San Marcóban, 1882. Museo Nacional del Prado

Ricardo de Madrazo. Meissonier festő a velencei San Marcóban1882. Nemzeti Prado Múzeum

Ricardo de Madrazo jegyzetfüzeteinek értékének egy része az is, hogy milyen információkkal szolgálnak a már említett sógora, Fortuny granadai és portici tartózkodásairól az 1870-es évek első felében, és ezek forrásairól: olyan modellek kerülnek majd utunkba, amelyekkel kapcsolatba tudunk lépni. kárpit eladó bármelyik A plébánia valamint az adott műhely anyaggyűjteményének egy részét tartalmazó művek, mint pl Mariano Fortuny római műtermének belső részleteposztumusz értékesítés előtt készült. Nem szabad elfelejteni, hogy a szerző a Fantázia Faustról A 19. század második felében a nemzetközileg leghíresebb spanyol művészek egyike volt.

A többi hivatkozást illetően meg kell említenünk, hogy Madrazo a Prado néhány nagyságát, például El Grecót, Velázquezt és Goyát másolta, soha nem keresve teljesen a mimézist, inkább elemezte és újraértelmezte erőforrásaikat (vonalak, paletta, fény); Rendkívüli víziója A bolond Ausztriai Don Juannak hívták Velázqueño érettségi szakaszából, valamint Tiepolo díszeinek négy részmásolata a Királyi Palota Tróntermének mennyezetére, sem általános megközelítésükben, sem hangszínváltozataikban nem könnyű.

Ricardo de Madrazo. Idős lovag (El Greco másolata), 1873. Museo Nacional del PradoRicardo de Madrazo. Idős lovag (El Greco másolata), 1873. Museo Nacional del Prado

Ricardo de Madrazo. idős lovag (El Greco másolata), 1873. Museo Nacional del Prado

Ricardo de Madrazo. A madridi királyi palota trónterme (négy részben Tiepolo másolata), 1899-1905 körül. Nemzeti Prado MúzeumRicardo de Madrazo. A madridi királyi palota trónterme (négy részben Tiepolo másolata), 1899-1905 körül. Nemzeti Prado Múzeum

Ricardo de Madrazo. A madridi királyi palota trónterme (négy részben Tiepolo másolata), 1899-1905 körül. Nemzeti Prado Múzeum

Végezetül egy-egy műegyüttes enged közelebb kerülni családjához és magánszférájához: portrék, házi képek, vagy megszokott holmikra, állatokra vagy emlékekre dedikált képek, amelyek semmi esetre sem kérésre készültek, inkább jegyzetként, megfigyelő és memorizáló képességét gyakorolva. Továbbá, ha már a dokumentációról beszélünk, Ricardo de Madrazo sokat tett népe archívumának megőrzéséért, lehetővé téve, hogy a mai napig megőrizzék.

Ennek egy részét 2012-ben szerezte meg a Prado, és valójában Ricardo de Madrazo huszonkilenc rajzfüzetéből álló készlet a második legnagyobb a múzeum gyűjteményében Martín Rico gyűjteménye után (negyven darabbal). Legrégebbi önarcképe sem hiányzik, 1880-ból való.

A „Ricardo de Madrazo (1852-1917): rajzok és akvarellek” kiállítóterem képe. Fényképezés: © Museo Nacional del PradoA „Ricardo de Madrazo (1852-1917): rajzok és akvarellek” kiállítóterem képe. Fényképezés: © Museo Nacional del Prado

A „Ricardo de Madrazo (1852-1917): rajzok és akvarellek” kiállítóterem képe. Fényképezés: © Museo Nacional del Prado

„Ricardo de Madrazo (1852-1917): rajzok és akvarellek”

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. október 13-tól 2027. január 17-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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