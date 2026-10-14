Egy tolcsvai fiú alapította a stúdiót amelynek neve ma a világ minden mozijában ott van és itthon alig tudják

2026.10.14.

A Tokaj-hegyalja lankái között megbújó Tolcsváról indult egy fiú, aki az amerikai filmipar egyik alapkövét rakta le. Neve ma ott fénylik a vásznak előtt felharsanó fanfárban, a reflektorok köröző fénynyalábjaiban, és a stúdiólogóban, amelyet a világ szinte minden mozijában látni. Mégis, itthon meglepően kevesen tudják, hogy a hollywoodi álom egyik architektusa magyar gyökerekkel nőtt fel. „A történelem néha csendben írja a leghangosabb neveket” – kevés pálya íveli ezt olyan erősen, mint azé a zempléni születésűé.

Zemplénből a Lower East Side-ra

Tolcsván, egy soknyelvű, szőlőillatú faluban született Fried Vilmos, akinek családja csecsemőkorában az Egyesült Államokba vándorolt. A New York-i Lower East Side nyomorúsága és pezsgése formálta: itt lett a szorgalomból rendszer, az ötletből üzlet. A fiatalemberből William Fox lett, aki nem aranykanállal, hanem makacs akarattal és kíváncsi szemmel nyitott utat magának az új szórakoztatóiparban.

A nikkelmoziktól a birodalomig

A századforduló városi Amerikája a mozgóképre szomjazott. Fox előbb kis nikkelmozikat vett és üzemeltetett, majd bérlőből terjesztő, terjesztőből pedig gyártó lett. 1915-ben megalapította a Fox Film Corporationt, amely pár év alatt a keleti parti stúdiótelepekről a kaliforniai napfény alá költözött. A rendszer, amit épített, a vetítőtermektől a filmforgalmazáson át a gyártásig egy kézben egyesült – korának tipikus, mégis kivételesen hatékony modelljeként.

„A film nem luxus, hanem népszórakozás” – ez a gondolat áttetszik Fox döntésein. Olcsó, de minőségi programok, híradók, sztárépítés: mind azt szolgálták, hogy a mozi a hétköznapok ünnepévé váljon. A Fox Movietone névre keresztelt hangrendszer és híradó a hangosfilm-korszak egyik hídja volt: a vászon egyszerre kapott zenét, zörejt, és korhű légkört.

Az ikon, amely megszólal a sötétben

A harmincas évek közepén a Fox Film egyesült a Twentieth Century Pictures-szel. Ebből született az a név, amelyhez a felharsanó fanfár, a balról jobbra suhanó reflektorok, és a grandiózus kőbetűk örökre társulnak. A márka ma – névváltoztatásokon és tulajdonoscseréken át – 20th Century Studiosként fut, de a zene és az embléma a kollektív moziemlék része maradt. Kevés hangjelzés vált ilyen szinten globális reflexszé: ha megszólal, a közönség már fél lábbal benn áll a történetben.

Miért nem közismert itthon?

A válasz több szálból szövődik. A hős nagyon fiatalon vándorolt ki, sikereit már amerikai közegben érte el. A márkanév idővel eltávolodott az alapító személyétől: a 20th Century Fox – majd a 20th Century Studios – jobban emészthető logó, mint életrajzi hivatkozás. Ráadásul a magyar filmbarátok emlékezetében más honfitársak – mint Zukor Adolf (Paramount) vagy Korda Sándor – gyakrabban felvillannak, mert életútjuk egyes állomásai Európához és Magyarországhoz szorosabban kötődtek. „A márka olykor túlnövi az ember árnyékát” – ritkán igaz ez annyira, mint a Fox esetében.

Fény és árnyék a csúcson túl

A sikerhez sokszor kockázat társul. Fox a húszas évek végén merész felvásárlásokba kezdett, és egy baleset, majd a tőzsdekrach után pénzügyi viharfelhők gyűltek a feje fölé. A birodalom kicsúszott a kezéből, a név azonban – a stúdió és a mozik homlokzatán – tovább élt. Ez a kettősség fanyar hollywoodi tanmese: a vállalat túléli az alapítót, a logó túlhangosítja a legendát. Mégis, a formaterv, a sztárkultusz és a hangosfilm-kísérletek mögött ott marad egy zempléni születésű ember alkotóereje.

Mi marad ránk Tolcsvától Hollywoodig?

A történet nemcsak dicsőség, hanem útmutató is. Egy kis helyi közösségből indulva, a megfelelő pillanatban felismerni a technológia és a közönség ritmusát – ez a moziiparban aranyat ér. A név, amely ma is minden premier előtt felcsendül, arra emlékeztet, hogy a kulturális „nagyvállalatok” mögött mindig sűrű, emberi élettörténetek húzódnak.

• Kulcspillanatok, röviden:

Tolcsva: születés egy soknyelvű, zsidó közösségben; korai kivándorlás .

. New York: nikkelmozik, terjesztés, az első saját láncok .

. 1915: a Fox Film Corporation megalapítása és gyors terjeszkedés .

. Hangkorszak: Movietone híradók, a hang és kép új szövetsége .

. 1935: egyesülés, a „huszadik századi” márka és az ikonikus fanfár .

. A név tovább él, a tulajdonosok és a korszakok változnak.

„Amikor felzúg a fanfár…”

Legközelebb, amikor a sötétben megdörren az ismerős zene, érdemes egy pillanatra átgondolni: honnan indult ez a hang. Egy zempléni faluból, ahol a dombok között szél viszi a szőlőszagot, és ahonnan el lehet jutni a világ tetejére – ha az ember elég makacs, elég kíváncsi, és elég gyorsan felismeri, hogy a mozi nem csupán ipar, hanem egyetemes nyelv. „A film a modern népmesemondás” – és ennek a nagy mesének az elején ott áll egy fiú Tolcsváról, akinek neve ma is minden vetítés előtt felragyog.