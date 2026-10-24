Sam Fender „nem elégedett” a 2027-es stadionturné jegyáraival: „Változnak”

Sam Fender beszélt a „felfújt” jegyárakról 2027-es brit és írországi turnéjára, és azt ígérte a rajongóknak, hogy „megváltoznak”.

Az énekes-dalszerző jövő nyáron útnak indul a „Proper Massive Stadium Tour”-ra. Június 3-án és 5-én a Newcastle-i St James' Parkban két hatalmas hazatérő koncerttel indítja a túrát.

Innen a Fender a cardiffi Principality Stadionban, a londoni Wembley Stadionban, a dublini Marlay Parkban, az edinburgh-i Scottish Gas Murrayfield Stadionban és a manchesteri Etihad Stadionban lép színpadra. A támogatás a Wunderhorse-tól származik.

A jegyek értékesítése jövő pénteken (október 30-án) 9:30-kor kezdődik (GMT) – itt megvásárolhatja a sajátját. Alternatív megoldásként a rajongók szerdán (október 28-án) ugyanabban az időpontban érhetik el az előértékesítést, ha hétfőn (október 26-án) 9:00 előtt megrendelik a Fender még meg nem jelentett negyedik albumát – itt megteheti.

A közelgő dátumok bejelentését követően a rajongók megosztották gondolataikat a jegyek árszintjéről. A Newcastle-be szóló állójegyek ára 98,60 GBP, az ülőhelyek 86,50 GBP és 112,90 GBP között mozogtak.

A Wembley ára állítólag 130,75 GBP az első állás, 98,85 GBP az általános állás, az ülőhelyek pedig 64,75 és 130,75 GBP közöttiek.

A hírek szerint Cardiff, Edinburgh és Manchester is két állórészre szakad. Az elülső terület minden helyszínen körülbelül 120 és 130 GBP között van.

A látszólagos árakat az Instagram-felhasználó, Gavin Davis tette közzé, aki rendszeresen kiszivárogtatja a turnékat és a hivatalos megerősítést megelőző bemutatókat.

A Fender azóta a megjegyzés rovatban válaszolt: „Nem vagyok elégedett ezekkel az árakkal, változnak.”

Így folytatta: „Jól jobban felfújták, mint gondoltam, csak a bemutató költségeihez képest szabad felfújni.”

A „People Watching” zenész a továbbiakban bírálta azt az elképzelést, hogy a nagy show-kon az álló szekciókat „elülső” és „általános” részekre osztják fel.

„A felállás sem lesz megosztva, fogalmam sem volt róla” – magyarázta. „Fogalmam sincs, hogy ez hogyan normalizálódott a koncerteken. Ez pofátlanság, és ezen a turnén nem fog megtörténni.”

Egyelőre nem tudni, hogy mikor teszik közzé a Fender „Proper Massive Stadium Tour” frissített árait. Összehasonlításképpen: korábbi, 2025-ös stadionbemutatóira a jegyek 65 és 88 GBP között mozogtak. Time Out).

Tavaly novemberben a Fender egyike volt azoknak a nagy művészeknek, akik sürgették az Egyesült Királyság kormányát, hogy tartsa be korábbi ígéretét, hogy korlátozza a másodlagos jegyárakat, valamint olyanokat, mint a Radiohead, Dua Lipa, a Coldplay és a The Cure-s Robert Smith.

Máshol az énekesnő előző arénaturnéjából összegyűjtött pénzeszközök 38 alulról építkező zenei helyszínt segítettek támogatni szerte az Egyesült Királyságban. Elfogadott egy £-os jegydíjat az előadásokra, hogy segítse az ilyen élő létesítmények fennmaradását.

„Zseniális látni, hogy az aréna turnéjából befolyt pénz sok helyszínt jelent” – mondta Fender.

A sztár „Proper Massive Stadium Tour” menetrendje észrevehető rést hagy a 2027-es Glastonbury körül, a pletykák közepette, hogy ő lesz a Piramis Színpad főszereplője. Ha Fender megerősítést nyer, akkor ez lesz az első helye a Worthy Farmnál 2022 óta. Jövő júliusban a belgiumi Rock Werchterben is felülmúlja a számlát.

Idén a Fender elnyerte az év dalszerzője díjat az Ivor Novelloson, az év dala díjat a BRIT-en, és megdöntötte a minden idők leghosszabb ideig futó brit első kislemezének rekordját Olivia Dean duettjével, a Rein Me In-vel.