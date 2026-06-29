16. kiáltvány, a deszakralizált egyházak jövőbeli élete

Tavaly június 21-e óta a Ruhr-vidék négy német városa – Duisburg, Essen, Bochum és Gelsenkirchen – adott otthont a Manifesta 16-nak, amely idén a Barcelonán való áthaladás után itt is megállja a helyét, és amely egy tucat, többnyire a II. világháború után épült, az elmúlt évtizedekben használaton kívüli vagy más közösségi célokra szentelt templom átalakulásával járt, a kortárs építészethez és művészethez és a kortárs építészethez kötődő térré gyűjtése.

Az Európai Nomád Biennálé 30. évfordulójával egy időben a Manifesta 16 Ruhr azt a kihívást állította maga elé, hogy újragondolja a meglévő szomszédsági infrastruktúrát ezekben a központokban, hogy támogassa a kollektív élet új formáit egy olyan korszakban, amelyet a társadalmi széttagoltság, egyenlőtlenség és polarizáció jellemez. Ahelyett, hogy ezeket az üres vagy kihasználatlan templomokat kizárólag megőrzendő építészeti örökségnek tekintenék, a kiállítás azt vizsgálja, hogyan válhatnak ezek az enklávék olyan új polgári pillérekké, amelyek nagyobb közelséget teremtenek a környékük lakói között.

A policentrikus városszerkezettel és a változó társadalmi valósággal jellemezhető régióban, különösen az acélhoz és a bányászathoz kapcsolódó iparágak hanyatlása után, amely a múlt század közepén bőséges elvándorlást vonzott, a projekt azt vizsgálja, hogy a kultúra hogyan járulhat hozzá a társadalmi kohézió erősítéséhez, a nyilvános tér helyreállításához és a polgárok közötti kapcsolatok erősítéséhez a likvid kapcsolatok és az individualizmus idején.

Németországban várhatóan több mint 20 000 templom marad üresen vagy felszentelve a következő évtizedben (sokukat az 1950-es években, a demográfiai növekedés és újjáépítés időszakában emelték), ezért a Manifesta 16 Ruhr nemzeti napirendre kívánja tűzni ezen épületek jövőjét. Új művészeti megbízásokon, közösségi kezdeményezéseken vagy együttműködési kutatásokon keresztül ez a kiállítás tucatnyi példát kínál e templomok kiállítótermekké, kertekké, koncerttermekké, művészeti iskolákká, textilműhelyekké, kulturális központokká és részvételi terekké való átalakítására, megőrizve korábbi találkozóközponti szerepüket, de figyelmen kívül hagyva szellemi konnotációjukat.

Így Julian Irlinger, Athina Koumparouli, ElizabethPrice, Emil Walde és Abbas Zahedi kapcsolatba lép a duisburgi Kulturkirche Liebfrauennel, amely a város növekedésének ikonja 1945 óta és egy művészeti központ az elmúlt tizenöt évben, elemezve a párhuzamot a hat évtizedes története és e régió kiállításai között. Serapinas ugyanezt fogja tenni az esseni Markuskirche-vel, amelynek szerkezete Noé hajóját idézi, amely a világ veszélyein keresztül az üdvösség felé szállítja a plébánosokat. Ezek a művészek elképzelik, hogy ez a hajó ma mit gyűjtene, és mit nem a múltból; Hová vinne minket?

A szintén esseni St. Gertrud az ősi alapokat józan, modern belsővel ötvözi. A második világháború után újjáépítették, mára az oktatási és művészeti gyakorlat központjává vált; Halil Altındere, Ayşe Erkmen, Mona Hatoum, Pravdoliub Ivanov, Šejla Kamerić, JarosławKozłowski, Olaf Metzel, Donja Nasseri, NavidNuur és Nasan Tur olyan alkotásokat állít ki itt, amelyek, akárcsak ma maga az épület, tárgyakból, képekből vagy ismerős helyzetekből indulnak ki, elmozduláson vagy elmozduláson keresztül. Számos mű utal a politikai valóságra, a hatalmi rendszerekre vagy a kollektív emlékezetre, de közvetve, gesztuson, irónián vagy redukción keresztül.

Ugyanebben a városban található a hatvanas években épült St. Marien-templom az ipar és a migráció által fémjelzett kerületben; Plébánosai valójában a bányászok közössége voltak. A bontása már be van ütemezve, így az itt készült kiállításon van valami hattyúdal: Jason Dodge, William Engelen, Katharina Fritsch, Annika Kahrs, Jarosław Kozłowski, Alicja Kwade, Mira M. Yang, SUPERFLEX, Evita Vasiljeva és Amanda Ziemele, anyagaikban, projektjeikben, lefordított vagy újraszövegezve, vagy átdolgozott szituációkat alakítottak át. a mindennapi élethez, az ipari termeléshez vagy a közös vizuális kultúrához kapcsolódik.

Gelsenkirchenben meg kell látogatnunk a Szent Józsefet, a neogótikus templomot, amely tele van ma lappangó ikonográfiával. A katalán Penique Productions kollektívával együttműködve egy nagyméretű felfújható membrán borítja be a belső teret, kitölti a hajót és semlegesíti ezt a szimbolikus töltést: a tér folyamatos és magával ragadó környezetté válik, amely sem nem szakrális, sem nem profán, hanem nyitott, ahol a korábbi jelentések felfüggesztésre kerülnek, és új felhasználások jelennek meg. Havîn Al-Sîndy, Curro Claret és Dúo Barber-Palacios vett részt.

Ugyanebben a városban érdemes elmennünk a St. Anna – Hatay Engin Music Hall-ba, ahol Emre Abut, Cana Bilir-Meier, Constructlab, İhsan Ece, Philipp Gufler, Cihangir Gümüştürkmen, Nejla Gür, Gašper Kunšič, Jannis Psychopedis, Mesut-Sabuha Salaam és Mfi és a zene kapcsolatát tanulmányozzák. a nemek és a szexualitás a különböző kultúrákban, utalva az 1950-es évek közepén a kormányok közötti formális szerződéses megállapodások révén Németországba érkezett bevándorlók származásának sokféleségére. Amit énekeltek, játszottak és hallgattak, egyfajta utazó archívummá vált; Megörökítették, ami hátramaradt, és egyben teret nyitottak valami új megjelenésének egy ismeretlen helyen.

Amikor ezek a bevándorlók beültették az első kertjüket, valami új formát öltött: saját földterületük idegen helyen. Egy földet, amit kézzel is meg tudtak dolgozni, ahonnan paradicsom és bab nőtt, és amelyen cseresznyefákat és egyéb gyümölcsfákat lehetett nevelni. St. Bonifatiusban – Ferdane SatırTea Garden, Mehmet Aksoy, Begzada Alatović, ÖzlemAltın, Atiye Altül, Akbar Behkalam, BureauBaubotanik, Vlassis Caniaris, İsmail Çoban,Yıldırım,Füldırım Denizruan AbuzerGüler, Nejla Gür, Judith Hopf, Merve Kaplan, Justin Lieberman, Julia Logothetis, MihályMoldvay, Jannis Psychopedis, Metin Talayman, Rıza Topal, Yıldız Tüzün, Nil Yalter és Hanefi Yete felveszik az otthoni fa és kertek motívumait, bútorai, ételei és származékai. bányászok esetében a föld alatti munkavégzés és az egyéni földeken való élés között.

Az utolsó kiválasztott tér Gelsenkirchenben a Thomaskirche – Hava GüleçLiving Room és itt is megemlékeznek a bevándorlásról, jelen esetben a női bevándorlásról, a márkanév alatt kifejlesztett textilmunkáik révén. vendégmunkások. Őket tiszteli Mehmet Aksoy, Bettina Allamoda, Atiye Altül, Ayzit Bostan, Fatma Ceylan, Yıldırım Denizli, Gülbin Ünlü, Hava Güleç, Mehmet Güler, Abuzer Güler, Nejla Gür, Muhlis Kenter,, A JudsiminaKökhetiss, Julia Logo Raum, Dennis Siering, Nesrin Tanç, Weberei Kai, Serpil Yeter és Hanefi Yeter.

Bochumban négy templomot érdemes meglátogatni: Christ-König, Szent Anna, Getsemane-Kirche és St. Ludgerus. Az elsőben Miroslav Bałka, Mehtap Baydu, Mabe Bethônico, Aline Bouvy, Cudelice Brazelton IV, Bérénice Gaça Courtin, Niklas Goldbach, Nicolas Grospierre, Albe Hamiti, Eva Koťátková, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirga-Tasna és Ankal Mirga-Tasna, Tuymans Az 1930-as években, a tekintélyelvűség elsöprő formái alatt épült, 1944-ben lerombolt és fokozatosan kulturális központtá alakított épület társadalmi és történelmi kontextusába merülnek.

Az 1930-as években egy acélgyári alkalmazottak negyedének szívében található Szent Anna imahelyként és a környék pilléreként is tervezték. A második világháborúban megrongálódott, átépített, felújított és a változó igényekhez igazodó, felszentelt tér maradt, de a nagyközönség számára nyitva áll: ma már sokan megosztják, a Schauspielhaus Bochumtól és a helyi amatőr színjátszó csoporttól a közelmúltban készült hangkiállításig és esetenként kórusig. Az itt kiállított művek párbeszédet folytatnak ezekkel az építészetekkel, valamint a régió ipar és bányászat által fémjelzett történelmével. Pedro Cabrita Reis, Kateryna Lysovenko, Pınar Öğrenci, Mykola Ridnyi, Wilhelm Sasnal és Marion Stokes felelnek meg.

A Gecsemáné-templomot 1949 és 1950 között építették a helyi protestáns közösség tagjai a második világháborúban lerombolt plébániaterem alapjaira. Soha nem tervezték grandiózus épületnek: egy volt a sok közül Notkirchen (szükségegyházak) amelyet Otto Bartning építész tervezett a háború utáni segélyprogram részeként; annyi templom veszett el, és annyi menekült érkezett, hogy nagy számban volt szükség új istentiszteleti helyekre.

Mint sok háború utáni templom a Ruhr-vidéken, gyorsan és egyszerűen épült – újrahasznosított téglákból és előregyártott fából – az ipari munkások és családjaik fejlődő környéke számára. Németül ezeket a templomokat hívják Pantoffelkirchen (tornacipő templomok), mert alkalmi cipővel lehetett bejutni.

Az itt látható alkotások utalnak a vidéket formáló munkára és migrációra, az otthon és az összetartozás jelentésére, és arra, hogy mi marad meg, ha a közösségeket összetartó struktúrák megváltoznak. Szerzői ismét Mirosław Bałka, Mehtap Baydu, Zuza Golińska, Miedya Mahmod, Marina Naprushkina, Julia Nitschke, Mikołaj Sobczak és Cassidy Toner.

Végül St. Ludgerus ezt a logikát testesíti meg Pantoffelkirche: A közvetlen szomszédság szolgálatára fogant, a mindennapi életbe integrált, a közösség hazai kiterjesztéseként értelmezett templom volt. Ma ez a közelség megmarad, de a funkciója nem. A Cabosanroque katalán kollektíva Josep Bohigassal, a Manifesta kreatív közvetítőjével atipikus stadionná alakította át: olyan térré, ahol a versenyszabályok felfüggesztésre kerülnek, és átírják, a sportszerkezetek – gólok, karikák, jelölések – pedig cselekvési mezőként aktiválják a helyet. Nincsenek nézők, az eredmények jelentőségét vesztik, a siker elhallgat.

A fő biennáléval párhuzamosan a Manifesta 16+ kiterjeszti ezt a megközelítést az egész Ruhr-vidékre egy tizenhat további együttműködési kezdeményezésből álló programon keresztül, amelyek további hat város (Bottrop, Herne, Bochum, Dortmund, Marl és Mülheim) vallási épületeit alakítják át.