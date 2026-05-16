40 év, 73 film, 2 Oscar: a filmtörténelem egyik legnagyobb legendája sokkoló döntést hozott – visszautasította, hogy Tom Cruise mellett szerepeljen a ’90-es évek kultikus thrillerének plakátján

2026.05.16.

A kilencvenes évek ikonikus thrillerének plakátjáról egy váratlan hiány tűnt fel a nézőknek: a filmben kulcsszerepet játszó, kétszeres Oscar-díjas legenda, Gene Hackman neve. A történet középpontjában az iparági hierarchia és a sztárstátusz finom, mégis kőkemény politikája áll, amelynek egyik legtisztább példáját a Sidney Pollack által rendezett, 1993-as A cég szolgáltatta.

Egy furcsa név a semmiben

A cég óriási, 270 millió dolláros világsiker lett, miközben a plakátokon és hirdetésekben csupán Tom Cruise neve ragyogott. A közönség a moziban persze azonnal találkozott Hackman alakításával, de a marketing anyagokból az ő neve feltűnően hiányzott. Az ok prózai és mégis jelképes: a stúdió kampánya eleve Cruise köré épült, és Hackman nem kívánt „másodhegedűs” lenni.

„Nem szeretném, ha a nevemet a hirdetésekben másodlagos pozícióban kezelnék.” – Los Angeles Times, 1993

A döntés végül radikális lett: Hackman nem a második helyet, hanem a teljes kihagyást választotta. A poszteren tehát csak apró betűs stáblista-kréditekben szerepelt, miközben a film nyitó- és zárófeliratában továbbra is kiemelten kapott helyet. Egy gesztus, amely egyszerre volt személyes elv és iparági üzenet.

Hogyan jutottak idáig?

A projekt korai fázisában az Avery Tolar nevű mentorfigurát a készítők eredetileg női szerepként képzelték el, sőt szóba került Meryl Streep neve is. John Grisham, a regény szerzője azonban ragaszkodott hozzá, hogy a karakter férfi maradjon, így került be végül Hackman – ráadásul viszonylag későn, amikor a marketing már teljes gőzzel Cruise-ra épült.

Cruise korábban kiharcolta a plakát tetejét és az összes promóciós elsőbbséget. Hackman – több mint 40 éves pálya, 73 film és két Oscar után – nem akarta beérni kevesebbel, mint a sztárhoz méltó paritással. Amikor ez nem volt megteremthető, a kompromisszum a teljes kreditlemondás lett a reklámfelületeken.

A sztárkredit láthatatlan alkui

Hollywoodban a „billing”, vagyis a névsorrend kérdése gyakran szerződéses záradékok, ügynöki alkuk és presztízs-érvek finom szövedéke. Egy olyan pályával, mint Hackmané – főszereplői Oscar A francia kapcsolatért, majd mellékszereplői Oscar a Nincs bocsánatért – a második hely a hirdetésekben nem pusztán tipográfiai apróbetű, hanem státuszjelzés. A döntése ezért túlmutatott egyetlen film promócióján: a karrierje egészének szimbolikus védelméről szólt.

Sidney Pollack rendezése közben Hackman játéka végig kulcsszerepet kap: a mentor-ellenmentor kettőssége finom árnyalatokkal épül, és Tom Cruise energikus főszerepe mellé elegáns, fojtott feszültséget teremt. A film ereje épp a két sztár eltérő ritmusának ütköztetéséből fakad, amit a marketing döntés nem tükrözött, de a vászon annál erősebben.

Tények röviden

Rendező: Sidney Pollack

Premier: 1993

Forrás: John Grisham bestseller-regénye

bestseller-regénye Költségvetés: kb. 42 millió dollár

Világbevétel: kb. 270 millió dollár

Főbb szereplők: Tom Cruise, Gene Hackman, Holly Hunter, Ed Harris, Jeanne Tripplehorn

Mi maradt a néző emlékezetében?

Bár a plakátokról lemaradt, Hackman alakítása a film egyik erkölcsi tengelye. A karaktere egyszerre csábító és veszélyes, atyai és mégis kompromittált: olyan árnyalat, amelyet csak egy érett, nagyformátumú színész képes hitelesen felrajzolni. A vásznon érződik a két pályaív találkozása: Cruise pályája ekkoriban száguldó csúcson, míg Hackmané monumentális, már-már összegző szakaszban állt.

A cég sikere tehát nem a hirdetési névsorban, hanem a film szövetében dőlt el. Az alkotás a vállalati bűn és a jogi thriller műfajának egyik meghatározó darabja maradt, amelynek energiaforrása a morális csapdahelyzet és a sztárjáték fegyelmezett ellentéte. A marketing vitái elnémulnak, amikor a vásznon megszólal a két főszereplő közti kémia.

Ma a film számos régióban streamingplatformokon, többek között a Netflixen is újranézhető, és érdemes felfigyelni arra, milyen finoman mozgatja Pollack a színészeit. Hackman döntése ma is tanulságos: néha a hiányzó név mondja el a legtöbbet a moziról, a hatalomról és a sztárság áráról. És amikor a néző felidézi A cég feszült, sötét hangulatát, aligha a plakát tipográfiája, sokkal inkább Gene Hackman csendes, pontos, mesteri játéka marad meg benne.