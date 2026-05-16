A „Minotaurusz”, Andrej Zvjagincev Cannes-i visszatérése rejtélyek övezi, de itt egy exkluzív klip

Andrej Zvjagincev orosz író-rendező (Leviatán, Elena, Szeretetlen) idén ismét részt vesz a Cannes-i Filmfesztivál versenyében. Szeretetlen után nyerte el a zsűri díját a 2017-es fesztiválon Leviatán megkapta a 2014-es legjobb forgatókönyv díját, és Elena 2011-ben a zsűri Un Certain Regard különdíjával tüntették ki.

Így természetesen nagyon várják a kétszeres Oscar-jelölt legújabb filmjét, az első nagyjátékfilmjét közel egy évtizede.

MinotauruszA Semen Liashenkóval közösen írt című filmet azonban rejtélyek övezték. A filmről annyit lehet tudni, hogy a most száműzetésben élő Zvjagincev az alkotáshoz újra összeállt olyan régi munkatársaival, mint Mihail Krichman operatőr és Andrej Ponkratov produkciós tervező. A film Franciaország, Lettország és Németország koprodukciója. A producerek az MK2 Films MK Productions, a CG Cinéma és a Zvyagintsev, a Leaf Entertainment társaságában. A társproducerek a Razor Film Németországban és a Forma Pro filmek Lettországban.

MK2 filmek (Szentimentális érték) nemzetközi értékesítést bonyolít le. Mubi megszerezte Minotaurusz Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban, Ausztriában és Latin-Amerikában.

A krimi egyben politikai és erkölcsi fabula is, amint arra a cím is utal, amely a görög mitológiára utal. A minotaurusz egy szörnyeteg volt, félig ember, félig bika, és egy sötét földalatti labirintusban raboskodott.

A cannes-i weboldal csak a következőket árulja el kb Minotaurusz: „Oroszország, 2022. Amikor Gleb, a sikeres cégigazgató ostrom alatt találja magát a növekvő vállalati nyomás és az egyre instabilabb világ miatt, gondosan rendezett életének összeomlása az erőszak felé gyorsul.”

Dmitriy Mazurov főszereplője Gleb, szemben Iris Lebedeva, mint Galina.

