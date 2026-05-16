2026.05.16. Kemi Badenoch konzervatív vezető valószínűtlen támogatókat talált Nicki Minajban és az Azealia Banksban

Nicki Minaj és Azealia Banks amerikai rapperek dicsérték Kemi Badenochot, aki „kibaszott ikonikusnak” nevezte.

A Konzervatív Párt vezetője mögé dobott súly valószínűtlen pillanata a megegyezésnek kettejük között, tekintve, hogy a múltban híresen viszálykodtak.

A szerdán (május 13-án) írt X-en Minaj így reagált egy Badenoch című klipre, amely Wes Streeting vezetői ambícióit gúnyolja, és ezt írta: „Az Egyesült Királyság valóban egyedülálló. Egy napon majd a filmben és a tévében is bemutatják… ahogy Margaret Thatcherrel tették.”

Pénteken (május 15-én) Badenoch így válaszolt: „Nagyon hízelgő volt hallani, hogy Nicki Minaj Margaret Thatcherrel hasonlított össze, aki az én hősnőm, és valójában minden konzervatív hősnője.

„Nagyon szeretem a Starships című dalát, régóta táncolok rá, ahogy a gyerekeim is.

„Tehát nagyon hízelgő, hogy még az Egyesült Államokban is láthatják, hogy ki kéri számon a Munkáspártot – ez a konzervatívok, én vagyok, és ezt nagyon szép dolog látni.”

Eközben Banks – aki korábban is hangot adott Badenoch iránti csodálatáról – nemrégiben X-nek is ezt írta: „Bocs, hogy kinevettem önöket Nagy-Britanniában, odagurultam, és rájöttem, hogy ez már nem nevetséges, és nem szabad viccelnem. Remélem, mindannyian konzervatívra szavaztok, és hallgattok Kemi Badenochra.”

Azt mondta, Badenoch volt „az egyetlen jelölt, aki tudja, hogy Putyin fenyegetése a legégetőbb kérdés az Egyesült Királyság politikájában”, és egy későbbi bejegyzésében „sztárnak” nevezte.

A múlt hónapban a 212-es művész megosztott egy klipet Badenochról, amint az alsóházban beszél az X-en, a következő felirattal: „Kemi Badenoch kibaszottul ikonikus. A világ vezetői sokkal jobban tisztelik majd a professzionalizmusát, mint a hülye Nigelt (Farage).”

Minaj és Banks ugyanabba a New York-i LaGuardia Gimnáziumba jártak, és eredeti viszályuk abból fakadt, hogy Azealia állítólag visszautasította a lehetőséget, hogy Minaj-jal turnézzon, hogy a „Broke With Expensive Taste” című albumán dolgozhasson.

Amikor 2017-ben összenyomta a marhahúst, Banks elnézést kért a korábbi „macska” megjegyzéseiért, és azt mondta, Minaj inspiráló figura volt számára az iparágban.

Minaj legutóbbi megjegyzései Badenochról röviddel azután érkeztek, hogy a konzervatívok súlyos veszteségeket szenvedtek el a múlt heti választásokon Angliában, Skóciában és Walesben, valamint a zeneipar felháborodása nyomán, miután az Egyesült Királyság kormánya szerdán (május 13-án) a király beszédében bejelentette a jegykiadás tilalmáról szóló törvénytervezetet.

A múlt héten Keir Starmer miniszterelnök megfogadta, hogy „végleg megszünteti a jegyvásárlást" az élőzene-rajongóknak írt levelében, és megígérte, hogy „a lehető leghamarabb" cselekszenek.

A Parlamentben elhangzott király beszédében azonban a probléma megoldására vonatkozó terveket törvénytervezetként terjesztették elő, amelyet a jegyek tiltásáról szóló törvénytervezetnek neveztek el. A törvényjavaslat csupán törvényjavaslatként való státusza prioritássá teszi ezt a létfontosságú jogszabályt, és valószínűleg sokkal hosszadalmasabb folyamat lesz, mint amilyen lehetett volna, ha elsődleges kormányzati törvényjavaslatként vezetnék be.

Nikola G.
