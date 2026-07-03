71 éves korában meghalt Moritz Borman, Oliver Stone munkatársa és a „Terminátor” film producere

Moritz Borman, a filmproducer, aki gyakran dolgozott Oliver Stone-on és kettőn is Terminátor filmek, meghalt. 71 éves volt.

Borman szerdán meghalt – erősítették meg gyakori producerpartnerei, Eric Kopeloff és Philip Schulz-Deyle. A halál okát nem közölték azonnal.

„Mély szomorúsággal jelentjük be Moritz Borman hosszú távú producer partnereiként a halálát” – kezdték a közös nyilatkozatukat. „Moritz generációja egyik legeredményesebb és legelismertebb független producere volt. Több mint négy évtizedes karrierje során több mint 25 játékfilmet készített, gyakran együttműködve Oliver Stone-nal. Moritz filmjei között szerepel Under the Volcano, The Quiet American, Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator Salvation, Alexander, World Trade Center, W, Savages, Snowden.”

„Producerként és vállalkozóként Moritz segített a független filmgyártás tájképének alakításában, kreatív és pénzügyi hidakat építeni Európa és Hollywood között. Nemcsak eredményeiről, hanem nagylelkűségéről, optimizmusáról, feddhetetlenségéről és a mozi iránti megingathatatlan szenvedélyéről is emlékezni fognak rá” – áll a közleményben. „Gondolataink Moritz családjával, barátaival és a világ számos kollégájával járnak, akiknek az életét megérintette. Öröksége megmarad az általa készített filmeken, az általa ihletett filmeseken és az iparágunkra gyakorolt ​​tartós hatáson keresztül.”

A németországi születésű Borman a szórakoztatóiparba kalandozott német televíziós producerként, mielőtt Los Angelesbe költözött. Ott az Amerikai Filmintézetbe járt.

Első produceri filmje John Hustoné A vulkán alattamely két Oscar-jelölést kapott (köztük Albert Finney-nek a legjobb színész jelölést). A producer felszállt a Terminátor franchise harmadik filmjéhez 2003-ban, Terminator 3: Rise of the Machinesmint EP. Visszatért a negyedik filmre, A terminátor üdvössége2009-ben producerként.

Borman először Stone-nal dolgozott Sándor 2004-ben, és ők ketten számos filmben működtek együtt, többek között Világkereskedelmi Központ (2006); W. (2008); Vadak (2012); és Snowden (2016).

További produceri kreditjei közé tartozik Dennis Dugané Nemzetbiztonság; Az esküvőszervezőamelyben Jennifer Lopez és Matthew McConaughey játszották; és az Oscar-jelölt A csendes amerikai.

Borman egy cím nélküli John Lee Hancock-filmen dolgozott halála idején – erősítette meg Kopeloff és Schulz-Deyle közös nyilatkozatukban.