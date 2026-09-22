Tim Westwoodot további két nő elleni szexuális bűncselekmények miatt vádolják

Tim Westwoodot további két nő ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt vádolják.

A Metropolitan Police szerint a BBC Radio 1 egykori DJ-jét egy 16 és 17 év közötti tinédzser lány elleni szeméremsértéssel vádolták 1991-ben Hammersmith és Fulhamben, valamint egy 18 éves nő állítólagos szexuális zaklatását Wandsworthben 2004-ben.

Ezek a vádak kiegészítik azokat a vádakat, amelyeket 2025 októberében Westwood ellen emeltek hét nővel kapcsolatban, amelyek között négy rendbeli nemi erőszak is szerepel.

Westwood ellen 1983 és 2016 között összesen 17 vádat emeltek kilenc nő ellen.

Korábban ártatlannak vallotta magát az előtte álló négy rendbeli nemi erőszakban, valamint kilenc rendbeli szeméremsértésben és két szexuális zaklatásban a Southwark koronabíróságon, ahol 2027. január 25-én kell bíróság elé állnia.

Westwood a legfrissebb állítólagos bűncselekményekkel kapcsolatban még meghatározatlan időpontban fog megjelenni a Westminster Magistrates' Court előtt.

Andy Furphy nyomozófelügyelő, a Fővárosi Rendőrségtől elmondta Sky News: „A feljelentést tevő nők bíztak bennünk, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden elérhető támogatást megadjunk nekik.”

Catherine P Baccas, a legfőbb koronaügyész helyettese hozzátette: „A Fővárosi Rendőrség vizsgálatát követően ezek az új vádak 1991-ben és 2004-ben, két további nőt érintő, nem a közelmúltban elkövetett bűncselekményekről szóló külön jelentésekhez kapcsolódnak.

„Ügyészeink azon dolgoztak, hogy megállapítsák, elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a további vádemelés bíróság elé állításához, és hogy közérdekű a további büntetőeljárás lefolytatása.”

Westwood röviddel az első vádak felmerülése után kilépett a Capital Xtra rádióműsorából, és következetesen tagadott minden ellene felhozott állítást.

Az egyik állítólagos áldozat azt állítja, hogy Westwood az 1990-es években háromszor bántalmazta őt illetlenül a BBC Stúdiójában, a többi vád pedig egy londoni szállodában elkövetett nemi erőszakkal, egy londoni fesztiválon elkövetett szexuális zaklatással, valamint más olyan vádakkal, hogy beleegyezés nélkül csókolózott, tapogatózott és rákényszerítette magát a nőkre.

Az Egyesült Királyságban tapasztalható szexuális zaklatással, zaklatással és nemi erőszakkal kapcsolatos segítségért, tanácsért vagy további információért látogasson el a következő oldalra Rape Crisis jótékonysági weboldal. Az Egyesült Államokban látogassa meg ESŐ.