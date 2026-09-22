Elliot Graham, a Milk Oscar-díjra jelölt szerkesztője 50 évesen meghalt

Elliot Graham, a filmvágó, aki Oscar-jelölést kapott Tej és vágott filmeket beleértve Steve Jobs, Marvel kapitány és Nincs idő meghalnimeghalt. 50 éves volt.

Graham öngyilkosságot követett el szombaton Los Angelesben a Los Angeles-i megyei orvosszakértő szerint.

Az életrajz Tej (2008), Gus Van Sant rendezője és Dustin Lance Black írta, Sean Penn főszereplője Harvey Milk, az első nyíltan meleg férfi, akit Kaliforniában közhivatalba választottak. A filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, köztük a legjobb film díjára, valamint elnyerte a legjobb színész és eredeti forgatókönyv díját.

A Facebookon, Oscar-jelölt Tej Dan Jinks producer azt írta, hogy filmje „nem jött volna össze úgy, ahogy nélküle [Graham’s] csodálatos munka.”

Graham ezután újra találkozott Van Sant-tal a romantikus drámában Nyughatatlan (2011), Mia Wasikowska főszereplésével.

Graham BAFTA-díjat is nyert (Tom Cross-szal megosztva) a James Bond-film vágásáért Nincs idő meghalni (2021), Cary Joji Fukunaga rendezésében, ami a filmvágó utolsó szava lesz.

A 2018-as FX sorozat producere és vágója volt Bizaloma tinédzser John Paul Getty III 1973-as elrablásával kapcsolatban.

1976. június 8-án született a kaliforniai Claremontban. Graham első elismerését a thriller szerkesztéséért kapta. Az utolsó perc (2001), rendezte: Stephen Norrington.

Ezután további szerkesztési feladatokat látott el X2: X-Men United (2003), majd ismét Bryan Singer rendezőnek dolgozott filmvágóként Superman visszatér (2006).

Danny Boyle mellett Steve Jobs (2015), Michael Fassbender, Anna Boden és Ryan Fleck főszereplésével Marvel kapitány (2019), Brie Larson főszereplésével, Graham filmvágóként dolgozott a Bill Paxtonnál A valaha játszott legnagyobb játék (2005), Robert Luketic 21 (2008), Stephen Daldry's Trash (2014) és Aaron Sorkin Molly játéka (2017).

Emellett további filmeket is szerkesztett, többek között A csodálatos Pókember 2 (2014), Michael vagyok (2015) és Beasts of No Nation (2015).