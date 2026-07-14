75 éves korában elhunyt Nansun Shi, az Infernal Affairs producere és a Hong Kong Cinema Golden Age című filmjének úttörője

Nansun Shi, az úttörő hongkongi producer és ügyvezető, aki a Film Workshop társalapítójaként segített a terület filmes aranykorának kialakításában, majd később producerként is dolgozott. Pokolügyek – a kultikus krimit, Martin Scorsese készítené újra Oscar-díjasként Az Eltávozott – hétfőn halt meg a hongkongi szanatóriumban és kórházban. 75 éves volt.

A Film Workshop, a Shi produkciós háza, amelyet 1984-ben Tsui Hark rendezővel indítottak el, azt mondta, hogy egészségi állapota 2022 óta romlott az immunrendszerét érintő szövődmények miatt, és hogy az elmúlt hónapokban ismétlődő fertőzések „többszervi diszfunkcióhoz” vezettek. Shi békésen halt meg helyi idő szerint 20 óra 51 perckor, családjával és szeretteivel az oldalán – közölte a cég, hozzátéve, hogy bejelentik az emlékművet és a temetést.

Több mint négy évtizedes pályafutása során Shi a hongkongi film legbefolyásosabb alakjai közé tartozott – kulcsfontosságú szerepet játszott az 1980-as évek dicsőséges virágkorában, a 2000-es évek eleji újjászületés építésze, és az egyik első helyi producer, aki valódi nemzetközi forgalmazási csatornákat épített fel a kínai nyelvű filmek számára, amikor a régió néhány moziján túlra is tekintett. A legkorábbi hongkongi producerek közé tartozott a szárazföldi Kínában, abban a korszakban, amikor a két iparág alig működött együtt.

Shi Hong Kongban született és ott tanult, statisztikát és számítástechnikát tanult az észak-londoni politechnikumban, mielőtt hazatért, és elkezdte televíziós karrierjét, és a hetvenes évek közepén olyan műsorszolgáltatóknak dolgozott, mint a TVB és a Rediffusion.

Filmes karrierje 1981-ben kezdődött, amikor csatlakozott a Cinema City felkapott vígjáték-bannerhez, ügyvezető igazgatóként, felügyelve az adminisztrációt, a finanszírozást és – ami a legfontosabb – a tengerentúli értékesítést és a fesztiválstratégiát, miközben a Shaw Brothers és a Golden Harvest még mindig a helyi üzletet irányította. A kollégák szeretettel „házvezetőnőnek” nevezték, amiért hatékonyan rendben tartotta a fiatal cég szerteágazó működését. A korszakból a slágervígjátékok is szerepelnek benne Aces Go Places II és Egészen halálig megijesztjük.

1984-ben a Cinema City legambiciózusabb fiatal tehetségével, Tsui Harkkal együtt távozott, hogy megalapítsa a Film Workshopot – egy otthont olyan projekteknek, amelyek túlságosan egyediek egykori munkaadójuk kereskedelmi hálózatához, és idővel a hongkongi filmtörténet egyik leghíresebb transzparensévé vált. Tsui-val kezdve Shanghai Blues (1984), kibocsátása bővült Pekingi Opera Blues, Egy kínai szellemtörténeta Volt egyszer Kínában sorozat és John Woo Egy jobb holnap (1986) és A gyilkos – kulcsfontosságú címek az akciókánonban, amely a hongkongi mozit világszerte hajtotta. Shi 1996-ban feleségül vette Tsui-t, a pár pedig 2014-ben elvált, de soha nem hagyták abba a közös filmezést.

2002-ben a Media Asia elnöke, Peter Lam felvette Shit alelnöknek, és Andrew Lau és John Chong mellett ő készítette Pokolügyeka szigorúan ötletes titkosrendőr thriller Lau és Alan Mak rendezésében, Andy Lau és Tony Leung Chiu-wai főszereplésével. A film segített újjáéleszteni az akkor még lobogó hongkongi iparágat, két folytatást szült, és Scorsese újraforgatta 2006-ban. Az Eltávozottamely a legjobb film Oscar-díját is elnyerte.

Shi későbbi produceri munkája a pekingi székhelyű Bona Film Grouppal többek között a Kihallgatott thrillerek, Derek Yee A nagy varázsló és Ann Huié Egy egyszerű életamely 2011-ben elnyerte Velence legjobb színésznője díját Deanie Ip sztárnak. 2007-ben Jeffrey Channel együtt megalapította a Distribution Workshop nemzetközi értékesítési ügynökséget, amelyet haláláig vezetett. Későbbi fesztiválozói közé tartozott Flora Lau is Hajlítamely 2013-ban meghajolt a cannes-i Un Certain Regardban.

Shi mindvégig független bannerként működött a Film Workshop, amely Tsui-filmeket készített, köztük a Dee nyomozó filmek, Sárkánykapu repülő kardjai és A Tigris-hegy elfoglalása. Utolsó elismerése Tsuié volt Legends of the Condor Heroes: The Gallantsa Holdújév kasszaslágere 2025-ből.

Shi mind a cannes-i, mind a berlini versenyzsűri tagja volt, és rendszeresen kapott elismerést a nemzetközi filmes világból. Franciaország 2013-ban Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres-nek nevezte el; Locarno átadta neki a 2014-es legjobb független producernek járó Premio Raimondo Rezzonicót; Az olaszországi udine-i Távol-Kelet Filmfesztivál életműdíját adományozta neki 2015-ben; a Berlinale 2017-ben adományozta Berlinale kameráját; és a kínai Pingyao fesztivál 2019-ben kitüntette a kínai mozihoz való hozzájárulását. Szintén örökös jelen volt A Hollywood ReporterA világfilm legbefolyásosabb női éves listája.

2025-ben a Hong Kong Film Awards Shi-t és Tsui-t közös életműdíjban részesítette – ez az utolsó közös meghajlás egy olyan partnerségért, amely több mint 40 éven át segített meghatározni a város moziját.