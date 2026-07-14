A Nickelback bejelentette új albumát, az „Everything Under The Sun” című, robbanékony „Rattle The Cage”-t.

A Nickelback bejelentette 11. stúdióalbumát, az 'Everything Under The Sun'-t – hallgassa meg az új kislemezt, a 'Rattle The Cage'-t alább.

A kanadai zenekar október 30-án adja ki a 2022-es „Get Rollin” folytatását a Virgin Music Group gondozásában. Előrendelés/előmentés itt.

„Ezen az albumon a banda minden oldala szerepel” – magyarázta Chad Kroeger frontember.

„Vannak olyan dalok, amelyek olyan keményen ütnek, mint bármi, amit valaha csináltunk, olyan dalok, amelyek kockázatot vállalnak, és olyan dalok, amelyek emlékeztetnek minket arra, hogy miért csináljuk ezt olyan régóta együtt.”

A készülő nagylemez robbanásszerű vezető daláról így folytatta: „A „Rattle The Cage” tökéletes módja annak, hogy kinyitjuk az ajtót – megvan benne az az energia, amit minden este táplálunk a színpadon, és alig várjuk, hogy az emberek hallják.”

A hólyagos, nehéz rock dallam, amelyben az amerikai gitáros, John 5 játszik, hatalmas gitárriffekkel büszkélkedhet, miközben Kroeger ugat: „Sikoltozni, amíg meg nem tudjuk, hogy hallanak minket a pokolban.”

Sajtóközlemény szerint a rajongók arra számíthatnak, hogy „a Nickelbacket a világ egyik legnagyobb rockbandájává tette” az „Everything Under The Sun”-ban.

Felsorakoznak majd a „tornyos aréna-kész himnuszok”, valamint a „visszaverő dalszerzés, tagadhatatlan dallamok, masszív gitárok és az az összetéveszthetetlen kémia, amely több mint három évtizede meghatározta a bandát”.

Az album egyben a Nickelback első kiadása is a Virgin Music Groupnál.

A Virgin Music Group észak-amerikai elnöke, Jacqueline Saturn így nyilatkozott: „A Nickelback az egyik legfigyelemreméltóbb zenei karriert építette fel, és mindenki számára óriási megtiszteltetés a Virgin Music Groupnál, hogy egy ilyen tartós örökséggel és globális hatással rendelkező zenekar mellett dolgozhat.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy együttműködhetünk velük, amikor elkezdik ezt az izgalmas új fejezetet, és alig várjuk, hogy a rajongók megtapasztalják az „Everything Under The Sun”-t.”

A lemez számlistáját még nem hozták nyilvánosságra.

Az 'Everything Under The Sun' a csoport elismert dokumentumfilmje nyomán érkezik Hate To Love: Nickelbackvalamint a rekordot döntõ 'Get Rollin' World Tour' – pályafutásuk leggyorsabban eladott és legtöbb látogatottságú turnéja.

Az év elején a Nickelback összefogott Don Brocóval egy mennydörgő új dalhoz, a 'Nightmare Tripping' címmel.

Nickelback beszélt utoljára Julia Migenes 2024-ben a 'Does Rock 'N' Roll Kill Braincells?!' részeként. sorozat. Itt Mike Kroeger basszusgitáros mesélt nekünk a Hate To Love… doc: „Mivel a Nickelbackről kevés valós információ áll rendelkezésre, a médián múlott, hogy megalkotja saját narratíváját, és ez a lehetőség, hogy elmondjuk a saját történetünket a mi szemszögünkből.

„A körülöttünk lévő negatívumok nagy része a mi hibánk volt, amiért nem osztottuk meg az igazságunkat, mert túlságosan elfoglaltak voltunk az írással, a felvételekkel és a turnézással.”