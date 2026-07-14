Nézze meg, ahogy a Limp Bizkit bemutatja Tom Greent a Rollin-hoz az Ottawa Bluesfesten

A Limp Bizkit bemutatta Tom Greent a Rollin (Légitámadás) című előadásra az Ottawa Bluesfesten ezen a hétvégén – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A nu-metal banda szombat este (július 11-én) lépett fel a kanadai fesztiválon, ahol a frontember Fred Durst bemutatta Greent a színpadon a díszlet alatt.

A komikus, aki Ottawa környékén nőtt fel, farmer overallt viselt és hosszú, szürke szakállt viselt, majd viccelődött a tömeggel, és csatlakozott Dursthoz a 2000-es kislemez vokáljában.

Tekintse meg alább az együttműködésről készült felvételeket, ahol Green belevetette magát a pályára, és kereskedett Dursttel:

A 'Rollin' (Air Raid Vehicle) kislemezként jelent meg a Limp Bizkit harmadik albumáról, a 'Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water'-ről, és továbbra is a banda egyik meghatározó száma. Szorosan kapcsolódott az MTV-korszakhoz is, és nagyjából ugyanabban az időben érkezett meg, amikor a Limp Bizkit bekerült. Total Request Live. Green az MTV-n is betört a mainstream közönség közé A Tom Green Show 1999-ben és 2000-ben.

A Limp Bizkit a közelmúltban először szerepelt a Download Festival címen, 23 évvel azután, hogy először a számlát akarták felülmúlni. A szettet arra használták, hogy tisztelegjenek néhai basszusgitárosuk, Sam Rivers előtt, aki tavaly halt meg, és akit a zenekar úgy jellemez, mint „a lélek a hangban”.

Wes Borland gitáros a közelmúltban azt mondta, hogy a banda „a legnagyobb, amiben valaha voltunk”, miután újjáéledtek az interneten és a legutóbbi hatalmas fesztiválokon szerepeltek.

„Ez őrültség. És nem azt mondom, hogy beképzelt módon. Azt mondom, hogy nem hisszük el” – mondta. „Csak úgy volt, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Nem tudom pontosan, hogyan történt, de azt hiszem, az emberek… Olyan jól kijövünk most, és mindenki, felnőttek vagyunk, és még mindig jól érezzük magunkat, és azt hiszem, ez a közönségre is utal.”

A banda utolsó új zenéje tavaly szeptemberben érkezett meg a „Making Love To Morgan Wallen” önálló kislemezzel, amely a 2021-es „Still Sucks” című album óta az első új anyag.