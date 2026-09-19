77 éves korában meghalt Gerrit Graham, a Paradicsom fantomja, a Pretty Baby és a Használt autók színésze

Gerrit Graham, az érdekes karakterszínész, aki feltűnt A Paradicsom fantomja és három másik korai filmje Brian De Palmának, és Bob Weirrel együtt írta a Grateful Dead „Victim or the Crime” című dalát, meghalt. 77 éves volt.

Graham kedden halt meg a New York állambeli Rhinebeckben, egy segítő intézményben – mondta el volt felesége, Dede Taylor. A Hollywood Reporter. Az ok tüdőbetegség okozta szövődmények voltak.

Graham egy feltörekvő countryénekest is alakított Paul Bartel-ben Ágyúgolyó! (1976); egy számítógépes nerd Julie Christie-vel szemben Demon Seed (1977); Susan Sarandon karakterének bántalmazó barátja a Louis Malle-ban Pretty Baby (1978); Robert Zemeckis egyik csaló eladója Használt autók (1980); és Alex Vincent Andy Barkley nevelőapja Gyerekjáték 2 (1990).

Graham összeesküvés dióként debütált a képernyőn a De Palma's-ban Üdvözlet (1968), és egy másik karakterként tért vissza a folytatásban Szia anya! (1970), mindkettőben Robert De Niro pályafutása kezdeti szerepeiben.

Egyik legismertebb fordulatában a Beef in néven ismert, áramütéses glam rocksztárt alakította A Paradicsom fantomja (1974), majd újra találkozott De Palmával a Kirk Douglas főszereplésével Otthoni filmek (1979), ahol Graham fickója egy EST-szerű nyári tábort vezet „Spartanetics” néven.

Graham és Weir az 1970-es években találkoztak először egy közös baráton keresztül, és ő segített barátjának a Victim or the Crime-n, amelyet a Dead a 13., egyben utolsó stúdióalbumukhoz vett fel. Tartósra építve1989-ben jelent meg. Azt mondta, az emlékezetes első sor: „A türelem elfogy a drogoson” az övé volt.

1948. november 27-én New Yorkban született. Graham a chicagói St. Louis-ban és a michigani Grosse Pointe-ban nevelkedett, mielőtt néhány évvel De Palma diploma megszerzése után a Columbia Egyetemre járt. (Ők ketten az iskola színházi társulatának, a Columbia Playersnek a menedzserei voltak.)

Graham a CBS-en George Kennedy Carter McKayjének könyörtelen, jobbkezét alakította. Dallas 1988-89-ben, és Franklin Shermant, Jon Lovitz karakterének örökbefogadó apját hangoztatta az 1994-95-ös ABC-Fox animációs vígjátékban. A Kritikus.

Az évek során mindenben feltűnt től Starsky és Hutch, Laverne és Shirley, St. Másutt, Kínai tengerpart és A Larry Sanders Show hogy Seinfeld, A csodaévek, A Larry Sanders Show, Star Trek: Utazás és Törvény és Rend.

A nagyképernyős alkotásai is benne voltak Bobbie Jo és a betyár (1976), A lény nem volt szép (1981), Országos Lampoon osztálytalálkozó (1982), A megsemmisítők (1985), Last Resort (1986) és Ez a fiú élete (1993).

Forgatókönyvíróként Graham az újraindítás három epizódjához írt Alkonyat zóna 1985-86-ban közreműködött a filmekben Oliver & Company (1988) és A kis hableány (1989) és az 1990-es kisfilm társszerzője A herceg és a szegény testvére, Sam Graham mellett.

A túlélők között vannak fiai, Jack és Henry, valamint unokái, Nolan, Micah, Vera és Joey.