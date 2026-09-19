Dropkick Murphys Ken Casey szerint Ed Sheeran Macklemore-ral való bánásmódja „nem áll jól”

A Dropkick Murphys frontembere, Ken Casey mérlegelt, miután Macklemore-t kiszorították Ed Sheeran turnéjáról, mert elítélte a palesztinok ellen a színpadon elkövetett népirtást.
Sheeran közelgő „Loop” bemutatói most egyetlen nyitófelvonás nélkül zajlanak, miután Macklemore-t kihagyták a turnéról a New Jersey-i Gillette Stadionban Sheeran előtt elmondott szenvedélyes „szabad Palesztina” beszéde miatt.
A beszéd felszólítást kapott az eltávolítására olyan személyektől, mint Pink és az Izraeli Amerikai Tanács, és a Gillette Stadion tulajdonosa, Robert Kraft később azt mondta, hogy Macklemore beszédét „mélyen sértőnek és bántónak találta a zsidó közösség számára”, aminek következtében elbocsátották.
Azóta Sheeran összes támogatója és előzenekara kiszállt a turnéból, a FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe és Beoga pedig mind Macklemore mellett nyilatkoztak.
Egy nemrégiben készült interjúban Boston Public RadioCasey csatlakozott hozzájuk Macklemore támogatásában. „Tudom, hogy zenészként 30 éve, bármikor, amikor turnézni megyünk, kiválasztottuk azokat a zenekarokat, amelyek megnyíltak előttünk – ez a testvériség, a testvériség, ez a család” – mondta. „Azokkal az emberekkel élsz vagy halsz, akiket az úton hozol. Ők a te embereid.
@bostonpublicradio
A Dropkick Murphys frontembere, Ken Casey ezen a héten csatlakozott a Boston Public Radiohoz, hogy megossza gondolatait Ed Sheeran, Macklemore és Robert Kraft körüli helyzetről. #Boston #hír @Dropkick Murphys
„És az a tény, hogy Ed Sheeran letérdelte, nem számít, mi az oka, és nem állt a turnétársa mellett, az egyszerűen nem illik hozzám. És nem így működne Dropkick Murphys.”
Saját magát példálózva megjegyezte, hogy régóta hangos kritikusa a Trump-adminisztrációnak, és a Rocklahoma Fesztiválon „minden este elmondta, amit mondanunk kell a színpadon”, ami „valószínűleg a közönség mintegy 50 százalékát” arra késztette, hogy távozzon.
„És rögtön utána azt mondták nekem, hogy ez feldühítette az oldal tulajdonosát, és biztos vagyok benne, hogy nem kapunk visszahívást. Azonban azt mondta, hogy továbbra is a hite mellett való kiállás a legfontosabb. „Minden művész, akit gyerekként szerettem, mindegy, hogy kitartanak ahhoz, amiről énekelnek” – mondta.
„Ha egyszer ezt elengeded, nem érsz semmit a zenédben, ha engem kérdezel.”
Sheeran megszólalt a helyzettel kapcsolatban, mondván, hogy „nem bűnrészes”, „megdöbbent az Izrael és Palesztina közötti konfliktustól”, és „tragédiának” tartja a „mindkét oldalon okozott szenvedést és fájdalmat”.
Azóta több mint 200 000 Instagram-követőt veszített, míg Macklemore több mint 1,6 milliót szerzett.
Mindeközben a korábbi Sheeran támogató színészek, BIIRD és Myles Smith is Macklemore rappert támogatták. Az ír trad-folk banda, a BIIRD azt írta, hogy „egyértelműen állunk minden szó mögött (Macklemore), amit mondott”, míg Smith azt mondta, hogy „amit a palesztinok elviselnek, az pusztító, és nem lehet lenézni róla. Egyetlen gyereknek, családnak, ártatlan embernek sem kell bombázásban, kitelepítésben, éhezésben, gyászban vagy félelemben élnie.”
Roger Waters, Pink Floyd belegázolt a vitába, hogy Sheerant „kis szúró”-nak nevezte, miközben Macklemore-t dicsérte a „helyes cselekedetért”, és a Massive Attack is megszólalt a vitában: „A „semlegesség” a több mint 20 000 gyerek lemészárlásával szemben soha nem lehet semleges.
Sheeran még nem reagált a támogatási akcióira és ezekre a megjegyzésekre.
Máshol Macklemore a turnéból származó teljes 1 millió dolláros bevételét a palesztinoknak ajánlotta fel – a Kraft pedig 2 millió dollárral párosult a „régió megsegítésére”.
Roger Waters, Pink Floyd belegázolt a vitába, hogy Sheerant „kis szúró”-nak nevezte, miközben Macklemore-t dicsérte a „helyes cselekedetért”, és a Massive Attack is megszólalt a vitában: „A „semlegesség” a több mint 20 000 gyerek lemészárlásával szemben soha nem lehet semleges.