Dropkick Murphys Ken Casey szerint Ed Sheeran Macklemore-ral való bánásmódja „nem áll jól”

A Dropkick Murphys frontembere, Ken Casey mérlegelt, miután Macklemore-t kiszorították Ed Sheeran turnéjáról, mert elítélte a palesztinok ellen a színpadon elkövetett népirtást.

Sheeran közelgő „Loop” bemutatói most egyetlen nyitófelvonás nélkül zajlanak, miután Macklemore-t kihagyták a turnéról a New Jersey-i Gillette Stadionban Sheeran előtt elmondott szenvedélyes „szabad Palesztina” beszéde miatt.

A beszéd felszólítást kapott az eltávolítására olyan személyektől, mint Pink és az Izraeli Amerikai Tanács, és a Gillette Stadion tulajdonosa, Robert Kraft később azt mondta, hogy Macklemore beszédét „mélyen sértőnek és bántónak találta a zsidó közösség számára”, aminek következtében elbocsátották.

Azóta Sheeran összes támogatója és előzenekara kiszállt a turnéból, a FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe és Beoga pedig mind Macklemore mellett nyilatkoztak.

Egy nemrégiben készült interjúban Boston Public RadioCasey csatlakozott hozzájuk Macklemore támogatásában. „Tudom, hogy zenészként 30 éve, bármikor, amikor turnézni megyünk, kiválasztottuk azokat a zenekarokat, amelyek megnyíltak előttünk – ez a testvériség, a testvériség, ez a család” – mondta. „Azokkal az emberekkel élsz vagy halsz, akiket az úton hozol. Ők a te embereid.

„És az a tény, hogy Ed Sheeran letérdelte, nem számít, mi az oka, és nem állt a turnétársa mellett, az egyszerűen nem illik hozzám. És nem így működne Dropkick Murphys.”

Saját magát példálózva megjegyezte, hogy régóta hangos kritikusa a Trump-adminisztrációnak, és a Rocklahoma Fesztiválon „minden este elmondta, amit mondanunk kell a színpadon”, ami „valószínűleg a közönség mintegy 50 százalékát” arra késztette, hogy távozzon.

„És rögtön utána azt mondták nekem, hogy ez feldühítette az oldal tulajdonosát, és biztos vagyok benne, hogy nem kapunk visszahívást. Azonban azt mondta, hogy továbbra is a hite mellett való kiállás a legfontosabb. „Minden művész, akit gyerekként szerettem, mindegy, hogy kitartanak ahhoz, amiről énekelnek” – mondta.

„Ha egyszer ezt elengeded, nem érsz semmit a zenédben, ha engem kérdezel.”

Sheeran megszólalt a helyzettel kapcsolatban, mondván, hogy „nem bűnrészes”, „megdöbbent az Izrael és Palesztina közötti konfliktustól”, és „tragédiának” tartja a „mindkét oldalon okozott szenvedést és fájdalmat”.