San Sebastián főnöke, José Luis Rebordinos az utolsó évéről az élen – és ő az egyetlen legjobb filmfesztivál, amely politikai álláspontot képvisel

Büszke-e José Luis Rebordinos arra, amit az elmúlt 17 évben a San Sebastian Nemzetközi Filmfesztiválon elért?

– Nem – feleli a spanyol csillogó szemmel. Lehetetlenül elfoglalt programjában – Penélope Cruz néhány óra múlva a vörös szőnyegen lesz mellettünk – szakított időt egy beszélgetésre A Hollywood Reporterahol elgondolkodhat a felelős utolsó kiadásán. „Boldog vagyok, mert azt hiszem, jó munkát végeztünk. Mi, nem én, mert egy csapat vagyunk. Sokan vagyunk, és nagyon jó dolgokat csináltunk. Én végeztem a munkámat. Van ezért fizetésem. Ez normális dolog” – mosolyog, majd hozzáteszi: „Nagyon rossz vagyok [at] interjúk!”

Rebordinos lehet olyan öntörvényű, amennyire csak akar, de tagadhatatlan, hogy egy lenyűgözően erős eseményt hagy maga mögött. Mint THR A májusban mélyrehatóan feltárt San Sebastián „rejtett gyöngyszeme” hírnevét megdöntötte a sztárhatalomba való koncentrált befektetés, a világpremierek és az iparágra összpontosító program, miközben a baszk mozit a reflektorfénybe vonta. Rebordinos még szeptember végén, a nagy sikerű Velence és Toronto árnyékában a fesztivál kihagyhatatlan állomásává tette ezt a tengerparti várost. (Segít persze az is, hogy világhírűen finomak az ételek.)

2027-től a Rebordinos Maialen Belokira adja át a gyeplőt, aki 11 éve igazgatóhelyettese volt, és az első nő, aki a San Sebastian Filmfesztivál élén áll annak 74 éves történetében. Nincs kétsége afelől, hogy ez volt a megfelelő alkalom, hogy lehetőséget adjon Belokinak. „Nagyon intelligens és nagyon jó ember. Nagyon jól ismeri a fesztivált, és [being a woman]szerintem ez a tökéletes irány a fesztiválra [to go in]mondja Rebordinos kollégájáról. „Azért döntöttem, mert új dolgokat akarok csinálni” – folytatja. THR. – Az [been] sok éve irányítja a fesztivált. nagyon szeretem. Csodálatos munka, de szeretnék írni. Több időm lenne olvasni. Latin-amerikai és spanyol mozival szeretnék dolgozni, de kisebb fesztiválokon nyugodtabban.”

Saját szavaival élve „nagyon nyugodt ember”, és nem érzett további nyomást a tápláléklánc csúcsán lévő utolsó kiadásban. Az elfogadás légköre járja át az interjút – Rebordinos megérti, hogy megtette, amit tudott, és új korszak vár ránk. „Úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban a fesztivál jobb, mint 50 évvel ezelőtt” – mondja, hozzátéve, hogy az iparági eseményekre való felkészülésük megerősítette a rangját. A 2012-ben elindított Európa–Latin-Amerika koprodukciós fórum vagy a 2022 óta működő Kreatív befektetői konferencia a világ legnagyobb producereit vonzotta a Kursaalba, és eközben megváltoztatta San Sebastián DNS-ét.

„Az iparági tevékenységek megváltoztatták a fesztivált” – mondja Rebordinos határozott karcsapással. „Van néhány nagyon nagy film a versenyben 1789847200 ami 10 évvel ezelőtt lehetetlen lett volna.” Az áhított Arany Kagylóért idén egyedül versengők között van Ghost Song a Cannes-i díjnyertes Fatih Akintől, a szeretett brit szerző, Mike Leigh végső projektje, Gyengéd szerető gondoskodásés Jesse Eisenberg nagyon várta A Debüt Julianne Moore-ral és Paul Giamattival. Rebordinos meg van győződve arról, hogy nem lennének itt, ha a fesztivál nem törekszik a szélesebb iparág kiszolgálására.

A fesztivál kapcsolata Hollywooddal csak tovább nőtt. Ebben a 74. részben minden szem Brad Pittre szegeződik A Szörny Szíve premier, valamint Diego Luna és Jordan Firstman megjelenése, de a Creative Investors' Conference olyan iparági óriásokat is vonz, mint Christine Vachon, Pablo Larraín és Adele Romanski, akik a jövő héten a Tabakalera konferenciaközpontba készülnek. Vachon különösen nagy rajongója ennek a fesztiválnak, és zsinórban második CIC-jeként tér vissza. „Mindenki Cannes-ra, Velencére és Berlinre gondol, de a kisebb fesztiválok, mint például a San Sebastián az emberek vonzódni fognak” – mondta a Killer Films társalapítója. THR májusban. „Ezek azok a fesztiválok, ahol valóban időt tölthet filmesekkel, helyi művészekkel és pénzemberekkel.”

Épp tegnap este adta át San Sebastián legrangosabb kitüntetését, a Donostia-díjat a termékeny német filmrendezőnek, Werner Herzognak. Rebordinos szerint a Donostia címzettjeit kiválasztó bizottság egy „cinefil” név és egy „csillag” felé hajlik majd. Szombaton este Naomi Watts ez utóbbival foglalkozik. – És valamikor három [Donostia Awards] megerősítették” – mondja THR. – A harmadikat május óta erősítették meg, de megváltoztatták a menetrendet, és ez a személy nem tudott eljönni.

Werner Herzog a 2026-os San Sebastian Filmfesztiválon. Getty jóvoltából

Szerencsére nem Herzognak kellett kiszállnia. Egy egész színház állt a lábán, amikor péntek este fellépett a színpadra, hogy átvegye a díjat. A megnyitó ceremóniát politikai nyilatkozatok is jellemezték, ahogy Fariba Sheikhan és Mariona Terés műsorvezetők így nyilatkoztak a tömegnek: „Csatlakozunk a számtalan hanghoz, amelyek a népirtás befejezését szorgalmazzák, mint amilyen Gázában történik. […] Mi pedig szolidárisak vagyunk a film rendezőivel NAZAYuval Abraham és Rachel Szor, akiket megfenyegetett az izraeli kormány” – folytatták a dörgő tapsot.

Nem ez az első politikai álláspont, amelyet San Sebastian képvisel. Rebordinos azt mondja THR hogy a fesztivál potenciális szponzorát veszítette el a spanyol szélsőjobboldali Vox párt nyilvános elítélése miatt. – Az [a] rasszista, homofób, nőgyűlölő párt” – mondja. Amikor az izraeli-gázai háborúról beszél, egy tolmácson keresztül beszél a tisztánlátás érdekében: „A népirtás nem elmélet. Figyeljük a népirtást. Kicsit beszélünk, de a barbárság előtt mondanunk kellett valamit. Nem túl fontos, a mi véleményünk. De mondhatunk valamit.”

„Ugyanakkor mi vagyunk az egyetlen A-kategóriás fesztivál, amely erről közleményt adott ki” – folytatja. Rebordinos szünetet tart, és azt mondja, hogy szeretne valamit tisztázni fesztiválszervezőtársaival kapcsolatban. „Megértem, hogy más fesztiválok nem akarnak [make a statement] félelemből, mert tétováznak, és ezt tiszteletben tartom. Nem szeretem, ha az emberek megmondják másoknak, mit kell tenniük. Ez mindenkinek a saját lelkiismeretén múlik.”

A személyes szenvedély és a nemzetközi perspektíva keveréke határozta meg Rebordinos hivatali idejét. Büszkeség e leköszönő főnök számára, hogy az ő vezetése alatt a San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál kitűzte saját célját a globális színtéren. A staféta most Belokira száll, aki kétségtelenül tudja, hogy nagy cipőket kell betöltenie.

A 2026-os San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 18-26.