78 éves korában elhunyt Helene Hahn Loyd, a Disney és a DreamWorks egykori SKG vezetője

Elhunyt Helene Hahn Loyd, a Disney egykori evp-je és a DreamWorks SKG egyik eredeti vezetője. 78 éves volt.

Loyd békésen, álmában halt meg október 24-én a Utah állambeli Park Cityben.

A New York állambeli Westburyben született, és 1970-ben diplomázott a Hofstra Egyetemen. A diploma megszerzése után Los Angelesbe költözött, és ideiglenesen a Paramount Picturesnél kezdett dolgozni, miközben jogi egyetemre járt. Ezt követően 1975-ben szerzett diplomát a Loyola Law School-on.

Loyd 1997-ben csatlakozott a Paramount Pictureshez, és alelnöke lett. Továbbra is a Walt Disney Stúdiónál dolgozott, 1981-ben ügyvezető alelnöknek nevezték ki, amivel a filmes szakmában dolgozó nők legmagasabb szintjére emelte. Jeffrey Katzenberggel együttműködve Loyd kulcsszereplője volt a Disney reneszánszának, és szerepet játszott a vállalat és a Pixar közötti partnerségben.

A Katzenberg, Steven Spielberg és David Geffen által alapított DreamWorks SKG-t 1994-ben az első vezetők egyikeként vették fel. Ott Loyd operatív igazgatóvá dolgozott. Karrierje során Loyd mentorként szolgált sok leendő női vezetőnek.

Loyd 2004-ben otthagyta a DreamWorks-t, Park Citybe költözött, és a síelést szenvedélyének kezdte.

Az ügyvezető több mint két évtizedes férje, Charles „Chuck” Loyd Jr. júliusban halt meg.

A család arra kérte azokat, akik adakozni szeretnének az emlékükre, hogy adományozzanak a US Ski & Snowboard-nak, ezzel tisztelegve a síelés iránti közös szeretetüket és elkötelezettségüket a sportolók következő generációjának támogatása mellett.