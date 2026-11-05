A Cage The Elephant bejelentette új albumát, a „Dying In Reverse” című gitáros, „Make It Easy” című súlyos kislemezt.

A Cage The Elephant nyilvánosságra hozta új, „Dying In Reverse” című albumának részleteit, és megosztotta a „Make It Easy” legújabb ízelítőjét – nézd meg alább.

Közelgő hetedik albumuk 2027. február 5-én jelenik meg a Big Loud Rock gondozásában. Előrendelheti itt.

A banda még szeptemberben osztotta meg lemezük címadó dalát a „Beaches In Tennessee” című kislemez után.

Most megosztották a „Make It Easy” című új albumuk legújabb ízelítőjét, lásd alább.

„Ez a lemez nagyon különlegesnek bizonyult számunkra. Kétségtelenül az egyik legkreatívabb örömteli élmény, amit csapatként valaha is átéltünk. Ennyi év után, amikor már olyan szorosan összefonódtunk, tényleg úgy érzem, hogy ennek az albumnak sikerült még közelebb hoznia minket egymáshoz” – mondta Matthew Shultz frontember.

„Bizonyos értelemben búcsú a múlttól, bezárja az ajtót egy korszak előtt, megújult perspektívával a jelenre alapozva, miközben reményekkel és hálával sétál a jövő felé. Egyfajta újjászületést jelez. Mindezek az érdekes kis ablakok az emlékekbe és élményekbe, amelyek formálták, kik vagyunk egyéniségként, valamint végső soron egy zenekar. Annyira szeretjük megosztani vele a világot.”

Tavaly a banda az Oasis „Live '25 turnéján” különleges vendégként fejezte be szereplését, és azonnal visszament a stúdióba, hogy rögzítse az albumot.

„Az Oasis turné valóban újra felgyújtotta a tüzet, hogy álmodjunk és álmodjunk tovább” – mondta Schultz. „Azt hiszem, rájöttünk, hogy van még hova fejlődnünk és erőltetni magunkat, különösen az élővilágban. Ez a turné fokozta az általános szenvedélyünket és a vágyunkat, hogy ezt a dolgot végignézzük. Amikor vége lett, úgy döntöttünk, hogy nem tartunk szünetet… Nagyjából egyenesen a stúdióba mentünk, hogy zenélni kezdjünk.”

Shultzot 2023-ban egy szállodában vették őrizetbe, mert olyan lőfegyvereket hordott, amelyekre csak Kentuckyban és Tennessee-ben volt engedély. A bíróság megállapította, hogy a letartóztatás pszichotikus téveszmék eredménye volt, amelyekben Shultz a felírt gyógyszer mellékhatásaként szenvedett.

„A letartóztatás kétségtelenül csoda volt” – mondta Julia Migenes 2024-ben. „Megmentette az életemet. A letartóztatást követően két hónapig kórházban voltam. Utána hat hónap ambuláns terápia volt, és úgy érzem, teljesen felépültem. De nyilvánvaló, hogy a felépüléssel ez egy életre szóló dolog. Nem tapasztalsz ilyesmit, és nem foglalkozol a hegekkel életed hátralévő részében, ebben biztos vagyok.”

Leírva, hogy ez az új zene miként jelent „új fejezetet” a Cage The Elephant számára, az énekes a közelmúltban megosztotta: „Zeneileg mindig újra akarjuk találni a Cage The Elephant-ot. Egy teljesen új oldalt fedeztünk fel a zenekarunkban, hogyan tekintünk a dolgokra, és hogyan készítünk művészetet. Előadóként folyamatosan fejlődsz, és azt hiszem, mi a legjobban kihasználtuk ezt a zenét. bármit, minden bizonnyal ez a legjobban inspirált.”

2027-ben egy brit és európai turnéra indulnak. Itt megtalálja az összes dátumot és a fennmaradó jegyeket. itt.

A „Dying In Reverse” számlistája a következő:



1. „Befolyás”

2. „Legyen egyszerű”

3. „Strandok Tennessee-ben”

4. „Felszámolás”

5. „Dying In Reverse”

6. „Hagyd égve a lámpát”

7. „Amúgy is szeretlek”

8. „Cherry Cola”

9. „Keresztfakult”

10. Miért tartasz velem?

11. „Adj egy jó okot”

12. „Wear The Daylight”