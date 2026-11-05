A „The Wizard of Oz” nagy referencia volt Doc „A Want in Her” számára. Alkotója most a szépirodalomba költözik.

Körülbelül 11 hónappal ezelőtt Myrid Carten debütáló játékfilmje, a dokumentumfilm A vágy benneA nemzedékek közötti traumák, a mentális egészség és a függőség feltárását szolgáló filmet három Brit Független Filmdíjjal (BIFA) tüntették ki, nevezetesen a legjobb nagyjátékfilmnek, a legjobb debütáló rendezőnek – nagyjátékfilmnek és a The Raindance Maverick-díjnak.

Szerdán kiderült, hogy az ír művészből lett filmes a Netflix által támogatott 2026-os brit BAFTA Breakthrough csoport tagja.

A vágy benne írta és rendezte Carten, aki a doksiban is feltűnik és az operatőrt is kezelte. Cartent és anyját, Nualát követi, aki eltűnik valahol Írországban. A kreatív keresi őt egy családi viszályba, egy házvitába és egy olyan történelembe, amely mindenkit – beleértve magát a filmrendezőt is – lerombolással fenyegeti. A dokumentum világpremierje a 2024-es amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (IDFA) volt Amszterdamban.

Az Egyesült Királyság BAFTA Breakthrough listájára való felvétele alkalmából Carten beszélgetett vele THR mögöttes útjáról A vágy bennemennyire sebezhetővé tette magát a folyamat során, és mi lesz a következő lépése.

Mi késztetett arra, hogy egy ilyen kihívásokkal teli filmes projekthez kezdjen, amely miatt annyira sebezhetővé tette magát?

Engem nagyon az impulzus vezetett, ami a művészi előéletemből fakad. Képzőművészetet tanultam, és ha van ötleted, kövesd. Ne gondolj túl sokat az eredményekre! Aztán ahogy telt az idő és a film növekedni kezdett, kifejlesztettem azt, amit északi csillagomnak hívok. Úgy éreztem, ezt a felnőtt-gyermek történetet, a mentális betegségekben és szenvedélybetegekben szenvedők gyermekeinek történetét nem igazán mondják el olyan gyakran. Így késztetést éreztem, hogy megtegyem az adott kohorszért.

De még a fejlesztési folyamat során is mindenki, akivel találkoztam, azt mondta: „Ó, van tapasztalatom ezzel kapcsolatban.” Egy statisztika szerint minden függő 10 másik ember életét érinti. Úgy éreztem, gyakran a szenvedélybeteg történetet mesélik el, mert drámai nagy D-vel, de ez a történet nagyon fontosnak tűnt.

Ami a sebezhetőséget illeti, csak egy működő film elkészítésére koncentráltam. Magammal, mint karakterrel, bizonyos szempontból úgy éreztem, hogy a sebezhetőség a filmet szolgálta.

Arra számítottál, hogy három BIFA-t nyersz?

Soha nem gondoltam a BAFTA-ra vagy a BIFA-kra, amikor ennek a régi, elhagyatott háznak és a sok dráma közepén voltam. Csak az volt az álmom, hogy a filmet néhány moziban is megnézzék. Ez volt a vágyaim csúcsa, és ez már túlmutat ezen. Jobban sikerült, mint gondoltam, különösen azért, mert ez egy meglehetősen kísérleti film. Tehát az a tény, hogy a közönség valóban belevágott, nagy önbizalomnövelő volt. Az emberek nagyon okosak. Azt hiszem, gyakran nem vesszük tudomásul, hogy a közönség mennyi mindent kap, még akkor is, ha nincsenek kiírva nekik.

Mit remél a BAFTA áttöréstől?

A BAFTA a brit és vitathatatlanul a világ legjobb filmje. Engem jelöltek ebbe a kiemelkedő debütáló kategóriába, és általában egy doki van benne. De nagyon szeretnék egy fikciós filmet csinálni.

Hú, mesélj még!

Mindig is ez volt a vágyam. Igyekeztem minél több dramaturgiai elemet felhasználni A vágy benne ahogy tudtam. Azt hiszem, ez egy érdekes lépés lesz a fikció felé, és elhomályosítja ezt a teret.

Myrid Carten, a BAFTA/Sane Seven jóvoltából

Egyszerűen elképesztő ez az átmenet a szépirodalomba, mert úgy érzem, hogy a BAFTA valóban sok producer, rendező és kreatív tehetség ágya, akik mind vonzódnak a BAFTA-hoz. Tehát az ötlet az, hogy találkozókat fogok létrehozni.

A BAFTA Breakthrough a mentorált szerepébe helyezi Önt, és inkább mentori minőségben kérheti meg az embereket találkozókra, nem pedig az együttműködésről és az üzletről szóló találkozókra. Nagyon érdekel, hogy azokkal az emberekkel beszéljek, akik olyan debütáló fikciós filmeket készítettek, amelyek szerintem rendkívüliek, és beszélgetek velük arról, hogyan csinálták, nem csak eligazodnak az iparágban, hanem megőrzik a művészi integritást.

Én is nagyon várom a BAFTA-t [View streaming] lejátszót, és megnézi az összes filmet. Ha kisgyermeked van, nem mehetsz annyit moziba. Szóval ez nekem tökéletes.

Van már ötleted egy fikciós filmre, amit el szeretnél kezdeni fejleszteni?

Van egy ötletem egy doc hibridre, amit a hátsó polcra tettem, és két ötletet dolgozok ki fikciós filmekhez. Megpróbálok azon gondolkodni, hogyan lehetne ezt a valóságérzetet és nyersséget hozni ebbe a mesterséges vagy mesterkélt formába. A forgatókönyv készítése teljesen új folyamat. A történetszerkesztőm mindig azt mondja, hogy azáltal tanulsz meg, hogyan kell filmet készíteni.

Van még valami, amit szeretnél megosztani?

Szeretnék olyan karriert befutni, mint Jonathan Glazer, mivel minden filmje annyira más. De az a személy, akivel nagyon szívesen találkoznék a BAFTA Breakthrough révén, olyan valaki, mint Lynne Ramsay.

De megvan a saját utam, és valójában ez az, amiben igazán működött A vágy benne. Nem próbáltam olyan filmet készíteni, mint bárki más. Ehhez nagyon ragaszkodnom kell.

És a nagy referencia A vágy benne volt Óz varázslójaamit a legtöbb ember nem is tudna.

Várj, mi!? Most kíváncsian várom a továbbiakat…

Az elején mi hívtuk Nincs olyan hely, mint otthon. Évekig ez volt a munkacím, és úgy forgattuk a házat, mintha Technicolor lenne. Ez volt az álom ötlete, a ház fantáziája, és megpróbált visszatérni ehhez. Így, [The Wizard of Oz] az egyik korai utalás volt, de annyira el van temetve, hogy az emberek fel sem ismernék. Szeretem, ha a dolgok valahogy tudat alattiak.