81 éves korában meghalt Beau Starr, a Halloween Franchise és a Goodfellas színész

Beau Starr, a Halloween franchise színész, meghalt. 81 éves volt.

Starr testvére, Mike a TMZ-nek elmondta, hogy április 24-én, pénteken a kanadai Vancouverben halt meg természetes okok miatt.

Mielőtt belemerült volna a szórakoztatóiparba, a New York Jets, a Montreal Alouettes és a Hamilton Tiger-Cats profi futballistája volt. 1980-ban az American Theatre of Actors egyik darabjában játszott, és 1979-ben szerezte első televíziós kreditjét. Bizarr.

Innentől kezdve Starr TV-ben és filmben is dolgozott, és feltűnt egy 1983-as epizódban. Három társasága; a Steve Martin főszereplésével készült vígjáték A magányos srác; Az A-csapat (1983-1985); Az őszi srác (1983-1986); Fletch (1985); és egy epizódja Autópálya a mennyországba 1988-ban.

Starr csatlakozott a Halloween filmuniverzum 1988-ban Halloween 4: Michael Myers visszatéréseahol Ben Meeker seriffet alakította. Visszatért a franchise ötödik belépőjére, Halloween 5: Michael Myers bosszújaahol megismételte korábbi szerepét.

1990-ben is szerepelt JófiúkRay Liotta Henry Hill karakterének apját játssza. Christopher Serrone, aki Henry fiatalabb változatát alakította az Oscar-díjas filmben, szombaton az Instagramon tisztelgett Starr tiszteletére.

„Nehéz szívvel vagyok itt, hogy mindenkit értesítsek Beau Starr szomorú haláláról. [Mike Starr] megkért, hogy tegyem meg a bejelentést” – írta. „Beau gazdag és tartalmas életet élt. Fia, testvér, apa, nagyapa, színész és NFL/CFL játékos volt. Kérem, szánjon egy percet, hogy segítsen emlékezni egy nagyszerű srácra. HASÍTÁS.”

Starr rengeteg más projektben is feltűnt, többek között az NBC krimi sorozatában is Igazi kék 12 epizódos futamán keresztül. További kreditjei közé tartozik 2000 Malibu Road, Rossz vér, sebesség, NYPD kék, szökőévek, doki, utolsó napok a Földön és Psych.